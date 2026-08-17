Holloway über Makhachevs Titel: „Du bist kein Champion in zwei Gewichtsklassen“

Der russische Kämpfer, der im Hauptkampf von UFC 330 den ungeschlagenen Herausforderer Ian Machado Garry nach Punkten besiegte, Islam Makhachevs Sieg löste in der Welt des Kampfsports neue Debatten aus.

Der ehemalige Champion der Promotion und einer ihrer bekanntesten Stars, der US-Amerikaner Max Holloway stellte in den sozialen Netzwerken offen infrage, wie Makhachev seine Titel in den verschiedenen Gewichtsklassen verteidigt.

„Warum hält er zwei Titel?“: Holloways scharfe Kritik

Der US-Amerikaner betonte, es sei nicht fair, dass der Champion gleichzeitig zwei Titel in verschiedenen Gewichtsklassen hält, aber nur einen davon verteidigt:

„Warum zum Teufel hält er zwei Titel? Die Situation ist doch so, Bruder: Du hast zwei Meisterschaftsgürtel, aber bist faktisch kein Champion in zwei Gewichtsklassen. Jetzt verteidigt er nur einen Gürtel. Warum? Ich verstehe das überhaupt nicht, Leute.“, erklärte Max Holloway und brachte damit seinen Unmut zum Ausdruck.

Das Dilemma der Gewichtsklassen und die Fragen der Fans

Holloways Reaktion brachte mehrere wichtige Probleme ans Licht, die in der MMA-Community bereits seit Langem diskutiert werden:

Stillstand in den Gewichtsklassen: Dass ein Kämpfer gleichzeitig zwei Titel hält, verzögert die Titelchancen anderer Herausforderer im Leichtgewicht und Weltergewicht;

Die Frage nach der Vakanz der Titel: Experten und Kämpfer betonen, dass Islam Makhachev bald seinen Titel im Leichtgewicht verteidigen oder ihn offiziell niederlegen und sich vollständig auf das Weltergewicht konzentrieren sollte.

Die UFC-Führung hat bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben, in welcher Gewichtsklasse und um welchen Titel Makhachevs nächster Kampf stattfinden wird.

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