Galaxy S22 könnte mit LineageOS-Software ein neues Leben erhalten

Laut einem Bericht von Ixbt.com könnte die 2022 veröffentlichte Samsung-Flaggschiffserie Galaxy S22 auch nach dem Ende des offiziellen Supportzeitraums neue Betriebssystemversionen erhalten. Möglich wird dies durch die offizielle Unterstützung der beliebten Custom-Firmware LineageOS, die Nutzern eine Möglichkeit bietet, die Softwarelebensdauer der Geräte zu verlängern. Die Publikation berichtet .

Das Galaxy S22, Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra kamen mit Android 12 auf den Markt. Samsung versprach für diese Serie vier Generationen großer Android-Updates, sodass Android 16 voraussichtlich die letzte offizielle Version für die Geräte sein wird. Das von Samsung für neuere Flaggschiff-Generationen eingeführte siebenjährige Supportprogramm gilt nicht für diese Modelle.

Nach der aktuellen Roadmap des Unternehmens gehören Galaxy-S22-Geräte nicht zur Liste der Geräte, die das One UI 8.5-Update erhalten sollen. Nach dem Ende des offiziellen Supports bleibt Nutzern nur, bei der letzten Version zu bleiben oder nach alternativen Lösungen zu suchen. Das LineageOS-Projekt entwickelt sich zu einer solchen zuverlässigen Alternative.

LineageOS 23 und die Aussichten auf Android 17

Die Entwickler haben die Galaxy-S22-Serie in die Liste der offiziell vom Projekt unterstützten Geräte aufgenommen. Im Gegensatz zu inoffiziellen Ports werden diese Builds direkt vom LineageOS-Team veröffentlicht und gepflegt, was einen wichtigen Vorteil darstellt. Für diese Flaggschiffe sind derzeit auf Android 16 basierende LineageOS-23-Builds verfügbar.

Auch die Veröffentlichung der nächsten LineageOS-Version auf Basis von Android 17 wird erwartet. Wenn die Entwickler beim Wechsel auf die neue Plattform den Gerätesupport fortsetzen, könnten Galaxy-S22-Besitzer Android 17 auch dann installieren, wenn Samsung den offiziellen Service für die Geräte bereits eingestellt hat.

Wichtige Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen

Die Custom-Firmware kann die Nutzungsdauer der 2022er-Flaggschiffe verlängern, deren Hardware für alltägliche Aufgaben weiterhin leistungsfähig genug ist. Dieser Ansatz kann jedoch eine Reihe technischer Schwierigkeiten mit sich bringen.

Für die Installation von LineageOS muss insbesondere der Bootloader entsperrt werden, was ein manuelles Flashen des Geräts erfordert. Außerdem funktionieren einige Funktionen der Samsung-Oberfläche One UI, die Kamerafunktionen, Galaxy AI-Features und die Knox-Sicherheitsdienste möglicherweise nicht mehr oder nur fehlerhaft.