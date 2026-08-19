Vogue kürt den stilvollsten Hund des Jahres 2026

Das renommierte US-Magazin Vogue hat den stilvollsten Hund des Jahres 2026 gekürt. Sir Spud, ein Italienisches Windspiel, gewann den diesjährigen Dogue-Wettbewerb. Das berichtete TASS.

Für den Wettbewerb reichten Hundebesitzer Tausende Fotos ein. Die Jury bewertete die Beiträge nach mehreren Kriterien, darunter die Originalität des Fotos, wie gut es den Charakter des Hundes einfing und wie genau das Bild dem Konzept eines Modemagazins entsprach.

Sir Spud überzeugte die Jury mit seiner Gelassenheit vor der Kamera und seinem ausdrucksstarken, unverwechselbaren Blick.

Nach seinem Sieg wird Sir Spud das Cover von Dogue zieren, einem Magazin über Tiere in der Modewelt. Damit wird er nicht nur zum Gewinner des Wettbewerbs, sondern auch zum neuen „Star“ der Modeszene.