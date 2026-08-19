José Mourinho von Kylian Mbappés Trainingsleistung begeistert

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José Mourinho von Kylian Mbappés Trainingsleistung begeistert

Real-Madrid-Cheftrainer José Mourinho zeigte sich erfreut darüber, dass der französische Stürmer Kylian Mbappé früher als geplant zum Trainingslager der Saisonvorbereitung gestoßen ist. Der Coach lobte das außergewöhnliche Talent des Stars und dessen hochprofessionelle Einstellung. Das berichtete Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, verkürzte Kylian Mbappé seinen Urlaub, kehrte früher als geplant zur Mannschaft im Trainingszentrum Valdebebas zurück und begann mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Der erfahrene portugiesische Trainer machte keinen Hehl aus seiner Freude darüber, den Weltklassestürmer täglich beim Training beobachten zu können.

Fähigkeiten auf stratosphärischem Niveau

In einem Interview mit dem spanischen Fernsehsender El Chiringuito sprach José Mourinho begeistert über die außergewöhnlichen Qualitäten des 27-Jährigen im Training. Seinen Worten zufolge zaubern die Bewegungen des französischen Stürmers auf dem Spielfeld selbst ein Lächeln ins Gesicht.

«Mbappé spielt einfach auf einem unglaublich hohen Niveau», sagte Mourinho. — «Manchmal bringt er mich im Training zum Lachen, weil er überragend gut ist. Er agiert auf stratosphärischem Niveau.»

Professionalität und Verantwortungsbewusstsein

Der Trainer hob besonders hervor, dass Mbappé seinen Urlaub freiwillig verkürzt und sich früher als geplant der Mannschaft angeschlossen hatte. Dies habe dem gesamten Team einen positiven Impuls gegeben.

Nach Ansicht des Trainers zeigt die Einstellung des Spielers, wie ernst er seine Arbeit nimmt: «Genau diese Hingabe brauche ich. Eigentlich hätte ein Spieler, der am 14. August mit dem Training beginnen konnte, bereits am 12. August eintreffen können. Das sagt viel darüber aus, was für ein Mensch er ist.»

Zur Erinnerung: In der Saison 2025–26 zeigte Kylian Mbappé bei Real Madrid konstant starke Leistungen und wurde zum wichtigsten Anführer der Offensive. Er absolvierte 31 Einsätze in La-Liga-Spielen und erzielte 25 Tore.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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