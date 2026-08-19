Ist Manchester City bereit, Nico González zu verkaufen?

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Ist Manchester City bereit, Nico González zu verkaufen?

Manchester City-Mittelfeldspieler Nico González könnte den Klub vor Ende des Transferfensters verlassen. Der 24-jährige Spanier hat das Interesse von Newcastle geweckt, und Berichten zufolge haben die Vereine Kontakt aufgenommen.

Der interessanteste Aspekt der Situation ist jedoch, dass González selbst bei City bleiben möchte.

Warum will Newcastle González verpflichten?

Newcastle plant, das zentrale Mittelfeld zu verstärken. Nach den Abgängen von Sandro Tonali und Bruno Guimarães benötigt der Klub auf dieser Position einen erfahrenen Spieler.

Der englische Klub sieht González als einen der Hauptkandidaten für diese Position.

González’ Erfahrung und seine Spielpraxis in der Premier League machen ihn für Newcastle zu einem attraktiven Kandidaten.

Warum will City ihn verkaufen?

Der Klub aus Manchester erwägt, die Einnahmen aus González’ Transfer für eine weitere Verstärkung des Kaders zu verwenden.

Insbesondere soll der Klub planen, die Transfers von folgenden Spielern zu finanzieren:

  • Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernández;

  • Lille-Spieler Ayyoub Bouaddi.

Cheftrainer Enzo Maresca erklärte außerdem, dass City auf dem Transfermarkt weiter aktiv bleiben werde.

González selbst will nicht gehen

Der wichtigste Faktor, der die Situation kompliziert, ist die Haltung des Spielers.

González Manchester City bleiben und sich unter Enzo Maresca beweisen. Deshalb ist neben der möglichen Verkaufsbereitschaft von City auch die Zustimmung des Spielers entscheidend.

Wie viel hat City für González bezahlt?

Der spanische Mittelfeldspieler wechselte im Februar 2025 vom FC Porto zu Manchester City. Die Ablösesumme betrug rund 60 Millionen Euro.

González absolvierte für City in allen Wettbewerben 59 Spiele und erzielte vier Tore.

Kennzahl

Informationen

Spieler

Nico González

Alter

24

Position

Zentraler Mittelfeldspieler

Aktueller Klub

Manchester City

Früherer Klub

FC Porto

Wechsel zu City

2025

Ablösesumme

Rund 60 Millionen Euro

Spiele für City

59

Tore

4

Nun hängt alles vom Transferfenster ab

Manchester Citys gemeldete Bereitschaft, González zu verkaufen, und das Interesse von Newcastle heizen die Situation kurz vor dem Ende des Transferfensters weiter an.

Auf der einen Seite steht City, das Geld für eine Verstärkung des Kaders benötigt, auf der anderen Newcastle, das nach einem zentralen Mittelfeldspieler sucht. Der Spieler selbst möchte jedoch in Manchester bleiben.

Daher lautet die wichtigste Frage nun: Bleibt González bei City und kämpft unter dem neuen Trainer um einen Platz in der Startelf, oder wird das Angebot von Newcastle seine Zukunft verändern?

Sollte City González Ihrer Meinung nach verkaufen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans auf Telegram und in den sozialen Netzwerken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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