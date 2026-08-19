Spallettis Spielraum bei Juventus ist aufgebraucht: Der Cheftrainer muss nur noch gewinnen

Der italienische Klub Juventus hat die Anforderungen an Cheftrainer Luciano Spalletti deutlich erhöht und der Mannschaft ausschließlich den Gewinn der Meisterschaft als Ziel gesetzt. Nachdem Aktionäre und Vereinsführung die Wünsche des Trainers in der Saisonvorbereitung und auf dem Transfermarkt erfüllt haben, gibt es nun keinen Raum mehr für Ausreden. Dies berichtete GOAL.com.

Klubpräsident John Elkann saß während des Testspiels gegen die Next-Gen-Mannschaft des Vereins neben Luciano Spalletti auf der Ersatzbank und betonte unmissverständlich, dass das wichtigste Ziel der Saison nur der Sieg sein könne. Für den Turiner Klub, der in der vergangenen Saison den sechsten Platz in der Serie A belegte und seit 2020 nicht mehr Meister geworden ist, wäre Platz vier zwar das finanzielle Minimum, doch die hohen Ambitionen der Vereinsführung, der Spieler und der Fans würden damit nicht erfüllt.

Transfers und Veränderungen im Kader

Während die frühere Vereinsführung und einige Spieler für die Misserfolge am Ende der vergangenen Saison verantwortlich gemacht wurden, wurde der Trainer selbst vollständig rehabilitiert und durfte im Amt bleiben. Nun haben der neue Sportdirektor und die Vereinsführung im Transferfenster jedoch alle Wünsche Spallettis berücksichtigt.

So wechselten unter anderem Vicario, Celik, Lucumì, Alajbegovic und Ekhator neu zum Team, während Boga gehalten wurde. Gleichzeitig wurden Openda und Adzic im Rahmen des Kaderumbaus an andere Vereine verkauft. Bemerkenswert ist, dass beide bereits in ihren ersten Pflichtspielen für ihre neuen Klubs getroffen haben. Außerdem stellte sich die Vereinsführung beim Vertrauen in Douglas Luiz auf die Seite des Cheftrainers.

Kein Raum für Fehler

Bis Dienstag könnten auf dem Transfermarkt zwar noch weitere Spieler kommen oder gehen, doch die Hauptlast liegt nun direkt auf den Schultern Luciano Spallettis. Da die neuen Direktoren erst ihre Arbeit aufgenommen haben und noch dabei sind, das System aufzubauen, wird der Cheftrainer die volle Verantwortung für die Ergebnisse der Mannschaft tragen.

Ab dem Spiel in Frosinone wird Spallettis vollständig erneuerte Juventus-Mannschaft beginnen, ihre Form zu finden. Sollte es zu Saisonbeginn zu unerwarteten Punktverlusten kommen, könnte Antonio Contes Schatten laut Medien und Experten erneut über dem Klub auftauchen und der Trainerstuhl ins Wanken geraten.