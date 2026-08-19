Elon Musk Widerspricht der Prognose von Goldman Sachs zur Weltraumwirtschaft

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Elon Musk Widerspricht der Prognose von Goldman Sachs zur Weltraumwirtschaft

Die Kluft zwischen Finanzprognosen und den realen Branchentrends zur Zukunft der globalen Weltraumwirtschaft wird immer größer. Nach Berechnungen der Analysten von Goldman Sachs soll das Volumen der globalen Raumfahrtindustrie bis 2035 auf 1,8 Billionen US-Dollar steigen. Der SpaceX-Gründer Elon Musk bezeichnete diese Einschätzungen jedoch als zu vorsichtig und betonte, dass die künftigen Werte deutlich höher ausfallen würden. Laut Ixbt.com wird berichtet .

Laut Ixbt.com führen Finanzinstitute das starke Wachstum des Weltraummarktes auf mehrere zentrale Faktoren zurück, darunter sinkende Kosten für Raketenstarts, steigende private Investitionen und bessere Finanzierungsmöglichkeiten am öffentlichen Markt. Die in die Branche fließenden Mittel erreichen bereits Rekordwerte.

Investitionsströme und Dynamik der Finanzmärkte

Das zunehmende Interesse am Raumfahrtsektor hat sich in den vergangenen Jahren unmittelbar in den Finanzkennzahlen gezeigt. Im Jahr 2025 flossen mehr als 55 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich, während allein im ersten Quartal 2026 ein Investitionsvolumen von 36 Milliarden US-Dollar erreicht wurde. Dieses schnelle Wachstum zeigt, dass das Vertrauen der Anleger in künftige Technologien zunimmt.

Dennoch hielt Elon Musk die Prognose von Goldman Sachs für deutlich zu niedrig. Als Reaktion auf die Schätzung der Bank von 1,8 Billionen US-Dollar erklärte der SpaceX-Chef kurz und bündig, der Markt werde „um ein Vielfaches“ größer sein. Experten zufolge basiert das Vertrauen des Milliardärs auf technologischen Fortschritten und der Einführung neuer Geschäftsmodelle.

Die wichtigsten Wachstumstreiber der Zukunft

Nach Ansicht von Elon Musk und anderen Branchenexperten werden mehrere grundlegende Faktoren die rasche Expansion der Weltraumwirtschaft vorantreiben:

  • Die Einführung wiederverwendbarer Raketen und eine drastische Senkung der Logistikkosten;
  • Riesige Satellitenkonstellationen zur Bereitstellung globaler Internet- und Kommunikationsdienste;
  • Weltraum-Datenzentren zur Verarbeitung von Daten im Orbit;
  • Eine deutliche Ausweitung der kommerziellen Aktivitäten privater Unternehmen in der Erdumlaufbahn.
Die Entwicklung dieser Bereiche dürfte nicht nur die Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern den gesamten globalen Technologiemarkt auf eine neue Stufe heben. Die zunehmende Aktivität privaten Kapitals und innovative Lösungen werden die Präsenz der Menschheit im Weltraum im kommenden Jahrzehnt zweifellos grundlegend verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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