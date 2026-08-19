José Mourinho beginnt, seine Regeln bei Real Madrid durchzusetzen

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José Mourinho beginnt, seine Regeln bei Real Madrid durchzusetzen

Der renommierte Trainer José Mourinho arbeitet seit mehr als einem Monat auf dem Trainingsgelände in Valdebebas und hat begonnen, in der Kabine von Real Madrid eine neue Philosophie einzuführen, die auf strikter Disziplin, harter Arbeit und Verantwortung basiert. Nach Informationen von Marca hat der portugiesische Coach Gespräche mit den Führungsspielern geführt, die meisten Spieler bei Einzelgesprächen in seinem Büro empfangen und wichtige Regeln für das Erreichen der Ziele der kommenden Saison festgelegt. Goal.com berichtet darüber.

Mourinhos entschlossenes Vorgehen zielt darauf ab, das interne Umfeld des Klubs grundlegend zu verändern. Er macht den Spielern deutlich, dass Privilegien Grenzen haben und die Beziehung zwischen Trainer und Fußballern auf der Verantwortung beider Seiten beruhen muss. Nach Angaben der spanischen Presse wird erwartet, dass dieser Ansatz die Ergebnisse der Mannschaft in dieser Saison positiv beeinflusst.

Eine Netflix-Dokumentation und Lehren aus der Vergangenheit

Wie Marca betont, haben der Zeitpunkt und der Inhalt von José Mourinhos auf Netflix veröffentlichtem Dokumentarfilm eine besondere symbolische Bedeutung. Der Film zeigt deutlich die Persönlichkeit des Trainers, seine Arbeitsweise mit Kabinen sowie die Mentalität, die er bei Real Madrid umsetzen möchte.

Die Dokumentation erinnert auch an die frühere Zeit des Trainers beim Madrider Klub, insbesondere an seine Beziehung zum damaligen Mannschaftskapitän Iker Casillas. Mourinho zufolge stellten die Spieler bei den ersten Treffen eine Reihe von Forderungen zu Urlaubstagen, dem Trainingsplan und der Organisation von Trainingslagern.

Der portugiesische Trainer äußerte sich in seinem Netflix-Film wie folgt:

  • Ich erkannte schon nach kurzer Zeit, dass sie verwöhnt worden waren.
  • Die Kabine muss die Grenzen ihrer Privilegien verstehen.
  • Die Beziehung zwischen Trainer und Spielern muss auf der Verantwortung beider Seiten beruhen.
Nach Ansicht der Marca-Analysten bringt genau diese Episode eine der wichtigsten Ideen zum Ausdruck, die Mourinho heute stärken möchte. Indem er Disziplin innerhalb der Mannschaft an die erste Stelle setzt, verlangt der Trainer von den Spielern eine professionelle Einstellung.

Welche Wirkung die neuen Anforderungen und strengen Regeln in den kommenden Spielen des Königsklubs haben werden, steht im Fokus von Experten und Fans. José Mourinhos entschlossene Entscheidungen werden die Spieler von Real Madrid zweifellos dazu anspornen, während der Saison geschlossener aufzutreten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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