Die brasilianische Fußballlegende, Real Madrid und der ehemalige Star der brasilianischen Nationalmannschaft Roberto Carlos hat die spanische Fußballunternehmerin marokkanischer Herkunft Suhayla Ettahiri geheiratet. Obwohl die Ehe des Paares bereits zuvor bekannt geworden war, rückte die Veröffentlichung neuer Fotos von der Hochzeitszeremonie sie erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.

Fotos des Paares wurden am 17. August weithin veröffentlicht. Dies veranlasste einige Nutzer sozialer Netzwerke zu der Annahme, Roberto Carlos habe kürzlich geheiratet.

Tatsächlich waren Informationen über ihre Ehe bereits viel früher, im Januar, bekannt geworden. Damals berichtete die spanische Fernsehsendung „Fiesta“ auf Telecinco, dass das Paar in einer privaten Zeremonie geheiratet habe. Später, am 25. Juli, fand im Kreis der Familie und enger Freunde eine weitere bescheidene Hochzeitsfeier statt.

So erweckte die erneute Verbreitung der Fotos von der Hochzeit im Juli im August den Eindruck, die Eheschließung habe erst kürzlich stattgefunden. Quellen zufolge sind Roberto Carlos und Suhayla Ettahiri jedoch bereits seit mehreren Jahren liiert, und ihre Ehe war schon früher öffentlich bekannt geworden.

Ettahiri ist nicht nur die Ehefrau von Roberto Carlos, sondern auch eine Fachfrau, die professionell in der Fußballwelt tätig ist. In Spanien ist sie als FIFA-lizenzierte Fußballagentin tätig, betreut die Profikarrieren von Sportlern, vertritt deren Interessen und arbeitet an Projekten im Fußballbereich.

Suhayla Ettahiri ist auch dafür bekannt geworden, im Fußballgeschäft mit international bekannten Namen zusammenzuarbeiten. Quellen zufolge war sie an der Betreuung der Karrieren von Fußballern und ehemaligen Spielern wie Luka Modric, Nani, Lucio, Marco Materazzi und John Terry beteiligt.

Die Beziehung zwischen Roberto Carlos und Ettahiri begann zunächst im Rahmen einer professionellen Zusammenarbeit. Später entwickelte sich ihre Nähe zu einer persönlichen Beziehung. Das Paar arbeitet nicht nur im Privatleben, sondern auch im Sportgeschäft zusammen. Gemeinsam betreiben sie Projekte im Zusammenhang mit Unternehmen, die auf das Karrieremanagement von Sportlern in Brasilien und Europa spezialisiert sind.

Roberto Carlos hatte Suhayla bereits zuvor öffentlich als seine Ehefrau vorgestellt und sie als erfolgreiche Unternehmerin sowie als einen Menschen beschrieben, der große Freude in sein Leben gebracht habe. Suhayla sagte, ihre Beziehung habe zunächst im beruflichen Umfeld begonnen.

So verstärkte die erneute Verbreitung der Hochzeitsfotos das Interesse am Privatleben des berühmten Fußballers erneut. Für Roberto Carlos begann nach seiner glänzenden Karriere auf dem Fußballplatz ein neues Kapitel.