Christopher Nkunku könnte Italien verlassen und nach Deutschland zurückkehren

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Christopher Nkunku könnte Italien verlassen und nach Deutschland zurückkehren

Der französische Stürmer Christopher Nkunku hat in dieser Saison seine regelmäßige Spielzeit verloren und steht kurz vor einem Vereinswechsel. Nachdem der Spieler nicht mehr in den Plänen von Cheftrainer Ruben Amorim stand, begannen Verhandlungen über seinen Transfer, wie Goal.com berichtet.

Der AC Milan ist Berichten zufolge bereit, den Spieler bis zum Saisonende auszuleihen. Unter den Interessenten, die diese Situation nutzen wollen, gilt sein ehemaliger Verein als aussichtsreichster Kandidat.

Neue Kontakte zu RB Leipzig

Laut ixbt.com und Goal.com haben erste Gespräche zwischen den Vertretern des Spielers und dem deutschen Verein stattgefunden. RB Leipzig ist daran interessiert, den Spieler zurückzuholen, da Nkunku in Deutschland die beste Phase seiner Karriere erlebt hatte.

Der Stürmer verließ den deutschen Verein 2023 und wechselte nach England. Die unklare Situation der vergangenen Monate und die Konkurrenz um die Plätze verhinderten jedoch, dass er sich bei seinem neuen Verein vollständig zeigen konnte.

Transfermarkt und die wichtigsten Konkurrenten

  • Der AC Milan ist bereit, den Spieler auszuleihen
  • RB Leipzig gilt als aussichtsreichster Kandidat im Transferpoker
  • Auch die AS Roma verfolgt die Situation des französischen Spielers aufmerksam
Der Spieler hat derzeit mehrere attraktive Angebote und muss die beste Option für die Fortsetzung seiner Karriere auswählen. Das ernsthafte Interesse von RB Leipzig und die laufenden Gespräche zwischen den Parteien deuten darauf hin, dass die Situation bald geklärt werden könnte.

Je näher das Wintertransferfenster rückt, desto mehr Aufmerksamkeit erhalten solche Wechsel im europäischen Fußball. Nkunkus nächstes Ziel und seine Wahl des Vereins könnten für die nächste Phase seiner Karriere entscheidend sein.

Christopher NkunkuAC MilanRB LeipzigAS RomaTransfer-News
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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