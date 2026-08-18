Arsenal steigt in den Kampf um Julián Álvarez ein und Mikel Arteta ruft den Spieler an

Der Londoner Klub Arsenal unternimmt vor dem Ende des Transferfensters entscheidende Schritte, um seine Offensive zu verstärken. Wie El Desmarque berichtet, rief Cheftrainer Mikel Arteta den Stürmer von Atlético Madrid, Julián Álvarez, persönlich an, um ihn von einem Wechsel zum Londoner Klub zu überzeugen. Der Transfer gilt als wichtiger Bestandteil der Winter- und Sommerplanung des Vereins. Goal.com berichtet .

Die Arsenal-Führung und der Trainerstab sind der Ansicht, dass ein Spieler dieser Klasse dringend benötigt wird, um in dieser Saison die UEFA Champions League zu gewinnen. Nach der deutlichen Niederlage gegen Paris Saint-Germain im Finale der vergangenen Saison hat der Londoner Klub den Gewinn des wichtigsten europäischen Vereinspokals zum Hauptziel erklärt.

Die Rivalität zwischen Atlético Madrid und Barcelona

Obwohl Atlético-Madrid-Cheftrainer Diego Simeone offen erklärt hat, dass er seinen Landsmann im Verein halten möchte, würde die Führung des Madrider Klubs den Spieler offenbar lieber an Arsenal verkaufen als direkt an den La-Liga-Rivalen Barcelona. Laut Mundo Deportivo konzentrieren sich die Bemühungen des Vereins darauf, Álvarez in die Premier League zu lotsen.

COPE zufolge hat Arsenal versucht, die Verhandlungen zu beschleunigen, und dabei einen Tauschdeal mit seinem Stürmer Viktor Gyökeres vorgeschlagen. Für Simeone hätte er ein geeigneter Ersatz für den argentinischen Angreifer sein können. Der Spieler selbst und seine Vertreter bevorzugen jedoch weiterhin einen Wechsel nach Barcelona.

Finanzielle Probleme und Alternativen

Barcelonas anhaltende finanzielle Probleme und die fehlende Möglichkeit, die von Atlético Madrid geforderte Ablöse zu zahlen, könnten Mikel Artetas Team einen Vorteil verschaffen. Nach Ferran Torres’ Wechsel zu Paris Saint-Germain soll Hansi Flick weitere Kandidaten zur Verstärkung der Offensive prüfen, darunter Viktor Gyökeres.

Arsenal ist sich der unsicheren Lage bewusst und setzt nicht alles auf eine Karte. Laut GOAL.com haben die Londoner Verhandlungen mit Galatasaray-Stürmer Victor Osimhen aufgenommen, falls Julián Álvarez weiter auf Barcelona wartet. Bei Treffen mit dem türkischen Klub in der vergangenen Woche wurden außerdem erweiterte Verhandlungen unter Einbeziehung von Ethan Nwaneri und Gabriel Martinelli erörtert.