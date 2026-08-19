ESPN kürt die 10 besten Innenverteidiger der Welt

ESPN hat eine Rangliste der besten Innenverteidiger im Weltfußball veröffentlicht. Bei der Erstellung berücksichtigten Experten und Fußballfachleute vor allem die Konstanz der Spieler in der Saison 2025/26.

Dabei wurden nicht nur die Statistiken einer einzigen Saison berücksichtigt, sondern auch das Niveau der Spieler in den vergangenen Jahren sowie ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.

Wie hat ESPN die Rangliste erstellt?

Bei der Auswahl der besten Spieler der Welt auf jeder Position berücksichtigten die Experten mehrere Faktoren.

Die wichtigsten Kriterien:

Leistungsniveau in der Saison 2025/26;

Konstanz während der Saison;

über einen längeren Zeitraum auf höchstem Niveau spielen;

Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026;

Leistungen auf hohem Niveau in früheren Spielzeiten.

Auch Spieler, die verletzungsbedingt einen Großteil der Saison verpassten, sich in den vergangenen Jahren aber auf höchstem Niveau präsentierten, wurden in der Rangliste berücksichtigt.

Saliba belegt den ersten Platz

Laut ESPN wurde William Saliba von Arsenal und der französischen Nationalmannschaft zum besten Innenverteidiger der Welt gewählt.

Der französische Verteidiger belegte dank seines hohen Leistungsniveaus, seiner Konstanz und seiner zuverlässigen Defensivarbeit den ersten Platz.

Dahinter belegte PSG-Spieler Willian Pacho den zweiten Platz. Arsenals anderer Verteidiger Gabriel Magalhães komplettierte die Top drei.

Die 10 besten Innenverteidiger der Welt

Platz Spieler Verein Nationalmannschaft 1 William Saliba Arsenal Frankreich 2 Willian Pacho PSG Ecuador 3 Gabriel Magalhães Arsenal Brasilien 4 Pau Cubarsí Barcelona Spanien 5 Jonathan Tah Bayern München Deutschland 6 Marquinhos PSG Brasilien 7 Dayot Upamecano Bayern München Frankreich 8 Virgil van Dijk Liverpool Niederlande 9 Alessandro Bastoni Inter Italien 10 Marc Guéhi Manchester City» England

Auch große Namen in der Rangliste

Neben erfahrenen Stars haben auch junge Verteidiger hohe Plätze in der Rangliste belegt.

Besonders Barcelonasjunger Verteidiger Pau Cubarsí auf dem vierten Platz sticht hervor. Außerdem wurde Virgil van Dijk, der seit vielen Jahren zu den besten Verteidigern der Welt zählt, auf Rang acht geführt.

PSG und Bayern München sind mit jeweils zwei Spielern in der Rangliste vertreten.

Der interessanteste Punkt: van Dijks Platzierung

Eine der größten Diskussionen über die Rangliste dürfte sich um den auf Platz acht geführten Virgil van Dijk drehen.

Der Niederländer gilt seit vielen Jahren als einer der stärksten Vertreter auf der Position des Innenverteidigers. Diesmal bewerteten ihn die ESPN-Experten jedoch niedriger als Spieler wie Saliba, Pacho und Magalhães.

Das zeigt, dass in der Rangliste Konstanz in der jüngsten Saison und der Gesamteinfluss statt Erfahrung die wichtigeren Kriterien waren.

Welchen Verteidiger würden Sie auf den ersten Platz setzen?

Auch wenn Saliba in der ESPN-Rangliste den ersten Platz belegt, dürfte die Diskussion über die Kräfteverhältnisse unter den Innenverteidigern noch lange weitergehen.

Was denken Sie: Ist Saliba tatsächlich der beste Innenverteidiger der Welt? Oder hätten van Dijk, Bastoni oder Upamecano einen höheren Platz verdient?

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