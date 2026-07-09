Manchester United gibt offiziell den Standort für das neue Stadion bekannt

Der englische Verein Manchester United hat offiziell den Standort für sein Großprojekt bestätigt: ein neues Stadion mit einer Kapazität von 100.000 Zuschauern. Diese Entscheidung wurde getroffen, um das historische Erbe des Klubs zu bewahren und die wirtschaftliche Entwicklung der Region voranzutreiben. Die neue Arena wird zum Herzstück eines umfassenden Sport- und Unterhaltungszentrums. Dies berichtet Goal.com .

Nach offiziellen Angaben des Vereins wird das neue Stadion auf einem Gelände etwa 350 Meter nordwestlich der aktuellen Arena Old Trafford errichtet. Dieser Bereich wurde offiziell als „Stadium District“ benannt. Das Projekt bildet den Grundpfeiler eines groß angelegten Masterplans zur Neugestaltung des Gebiets Trafford Wharfside.

Historische Traditionen und moderne Infrastruktur

Die Führung von Manchester United betont, dass bei der Standortwahl für das neue Stadion die Gefühle der Fans berücksichtigt wurden. Durch den Bau der neuen Arena in unmittelbarer Nähe zu Old Trafford möchte der Verein seine langjährigen Traditionen, seine historischen Wurzeln und die einzigartigen Rituale an Spieltagen bewahren. Dieser Schritt ermöglicht modernste Bedingungen, ohne die von den Fans geschätzte Atmosphäre zu beeinträchtigen.

Collette Roche, die Chief Operating Officer des Vereins, bezeichnete das Projekt als eine „einmalige Chance für eine Generation“. Ihrer Aussage nach wird der neue Standort nicht nur erstklassigen Komfort für die Fans bieten, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum werden, das der lokalen Gemeinschaft und der gesamten Region über Jahrzehnte hinweg dienen wird.

Im Rahmen des Projekts wird ein 150 Hektar großes Gebiet grundlegend umgestaltet. Hier entstehen ganzjährig nutzbare Wohnanlagen, Freizeitbereiche und kulturelle Einrichtungen, die sowohl für Fußballfans als auch für die Anwohner von Bedeutung sind. Tom Ross, Leiter des Trafford Council, bezeichnete den Masterplan als Beginn einer langen Reise, um das Gebiet in eine Weltklasse-Destination für Sport und Kultur zu verwandeln.

Wirtschaftliche Effizienz und neue Arbeitsplätze

Auch die wirtschaftlichen Dimensionen dieses Bauvorhabens sind beeindruckend. Schätzungen zufolge wird das neue Stadion samt Infrastruktur jährlich 7,3 Milliarden Pfund zur britischen Wirtschaft beitragen. Zudem sollen im Zuge des Projekts rund 48.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Führung von Manchester United verspricht einen ständigen Dialog mit den Fans während der Planungsphase des neuen Stadions. Die Atmosphäre im Stadion, erschwingliche Ticketpreise und die Barrierefreiheit stehen dabei im Mittelpunkt. Das Projekt geht nun in die nächste Phase der Gestaltung und Entwicklung über.