Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat über die ungewöhnlichen und streng geheimen Versuche gesprochen, im Jahr 2017 den Transfer von Kylian Mbappé zu realisieren. Der deutsche Coach verriet, dass er und die Vereinsführung ein großes Risiko eingingen, um den französischen Stürmer zu verpflichten, der damals noch kein Weltstar war. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com arbeitet Klopp derzeit als Experte für MagentaTV und traf Mbappé sowie dessen Mutter während eines WM-Spiels, um alte Erinnerungen aufzufrischen. Dem Trainer zufolge stand Liverpool damals kurz vor dem, was der teuerste "gescheiterte Deal" auf dem Transfermarkt gewesen wäre. Um die Verhandlungen vor der Presse geheim zu halten, mietete die Vereinsführung sogar einen Privatjet.

Geheimes Mittagessen über Frankreich

Klopp erzählt, dass das Treffen an Bord eines Flugzeugs stattfand, das von Blackpool nach Nizza flog. "Wir haben mit Mbappé gesprochen, bevor er nach Paris wechselte. Es war der teuerste 'gescheiterte Transfer', der etwa 500 Millionen Euro hätte kosten können. Wir holten die Familie Mbappé in Nizza ab und flogen in Warteschleifen durch den Luftraum, damit uns niemand sieht. Wir hatten ein großartiges Mittagessen an Bord, alles war fantastisch, aber am Ende entschied er sich für PSG", sagt Jürgen Klopp.

Es stellte sich heraus, dass Klopp nicht nur mit Kylian Mbappé persönlich verhandelte, sondern auch mit zwei weiteren Stars der französischen Nationalmannschaft — Ousmane Dembélé und Adrien Rabiot. Der Trainer merkte jedoch bedauernd an, dass keiner dieser drei talentierten Spieler letztlich an die Anfield Road wechselte. Dies bleibt eines der größten Transfer-Bedauern in Klopps Karriere.

Mbappé wechselte damals für 180 Millionen Euro zum Pariser Klub. Obwohl er dort an der Seite von Stars wie Lionel Messi und Neymar spielte, war seine Zeit in Paris von internen Konflikten und Misserfolgen in der Champions League geprägt. Interessanterweise gelang es PSG nach Mbappés Abgang zweimal nicht, dieses prestigeträchtige Turnier zu gewinnen.

Kylian Mbappé, der derzeit für Real Madrid spielt, verfolgt weiterhin seinen großen Traum: den Gewinn des Champions-League-Pokals. Jürgen Klopp zeigte in seinem Interview, dass er ein herzliches Verhältnis zur Mutter des französischen Stars pflegt, was beweist, dass trotz des Scheiterns der geheimen Operation der gegenseitige Respekt bestehen blieb.