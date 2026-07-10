Lamine Yamal träumt von einem WM-Finale gegen Argentinien und Lionel Messi

Der junge Star der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat seine Zukunftsträume geteilt. Das Eigengewächs des FC Barcelona hat das Ziel, im WM-Finale auf den amtierenden Weltmeister Argentinien zu treffen und das Trikot mit der Fußballlegende Lionel Messi zu tauschen. Für das junge Talent ist ein solches Aufeinandertreffen nicht nur der sportliche Höhepunkt, sondern auch ein Zeichen persönlicher Wertschätzung. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit der Zeitung Mundo Deportivo sprach Yamal über seine Hauptziele für das Turnier. Er betonte, dass die wichtigste Aufgabe für die spanische Nationalmannschaft der Gewinn der prestigeträchtigen Trophäe sei. Was persönliche Wünsche angeht, machte der junge Flügelspieler jedoch kein Geheimnis daraus, dass er von einem Finale gegen Argentinien träumt. Laut Goal.com betrachtet Lamine Yamal ein direktes Duell mit Lionel Messi auf dem Platz als einen der aufregendsten Momente seiner Karriere.

Historische Rekorde und neue Meilensteine

Lamine Yamal hinterlässt bereits jetzt einen bleibenden Eindruck in der Geschichte des spanischen Fußballs. Es wird erwartet, dass er der erste spanische Spieler wird, der vor seinem 19. Lebensjahr drei Spiele in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft in der Startelf bestritten hat. Diese Statistik unterstreicht, wie wichtig das junge Talent nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch auf internationaler Bühne ist.

Im Gespräch äußerte sich Yamal auch zu den Entdeckungen des Turniers. Seiner Meinung nach ist der marokkanische Nationalspieler Ismael Saibari der überraschendste Held des Wettbewerbs. Saibari, der von der PSV zum FC Bayern München wechselte, erregte durch Tore in drei aufeinanderfolgenden Spielen große Aufmerksamkeit. Aufgrund seiner marokkanischen Wurzeln verfolgt Yamal die Erfolge des Teams mit besonderem Interesse.

Ein schwieriger Weg ins Finale

Um das Traumfinale zu erreichen, muss Spanien zunächst eine schwere Hürde im Viertelfinale überwinden. Sie treffen auf Belgien, das seit 18 Spielen ungeschlagen ist. Die Partie, die im Stadion von Los Angeles ausgetragen wird, verspricht eines der intensivsten Spiele des Turniers zu werden. Für Spanien wird dieses Duell ein echter Test für ihre Titelambitionen sein.

Auf der anderen Seite setzt auch Argentinien unter der Führung von Lionel Messi seinen Weg fort. Mit einer Siegesserie von 12 Spielen trifft die Albiceleste im Viertelfinale auf die Schweiz. Sollten beide Teams ihre Gegner weiterhin besiegen, könnten Fußballfans das von Yamal erträumte historische Finale zwischen Spanien und Argentinien erleben.

Die mutigen Aussagen von Lamine Yamal zeugen von seinem großen Selbstvertrauen. Für den jungen Star, der als Nachfolger einer Legende wie Lionel Messi gilt, könnte ein Aufeinandertreffen mit dem Idol den Beginn einer neuen Ära markieren. Fußballfans weltweit verfolgen die Spiele des Talents mit großem Interesse, da solche Duelle in der Fußballwelt selten sind.