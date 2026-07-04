Muhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldi
Misr milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi.
Uchrashuvdan so‘ng FIFA Muhammad Salohni bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topdi. 34 yoshli vinger o‘yin davomida gol yoki assist qayd etmagan bo‘lsa-da, hal qiluvchi penaltilar seriyasida mahorat ko‘rsatdi.
Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi
Avstraliya va Misr o‘rtasidagi keskin bellashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi.
Tenglik sabab keyingi bosqich yo‘llanmasi penaltilar seriyasida hal qilindi. Unda Misr futbolchilari sovuqqonlik bilan harakat qilib, 4:2 hisobida ustun keldi.
Salohdan chiroyli «panenka»
Penaltilar seriyasida Muhammad Saloh to‘p oldiga kelib, zarbasini «panenka» uslubida aniq amalga oshirdi.
Misrlik yulduzning ishonchli va chiroyli zarbasi jamoasiga ruhiy ustunlik berdi. Yakunda afrikaliklar Avstraliyani turnirdan chiqarib yubordi.
FIFA Salohni eng yaxshi futbolchi deb topdi
Muhammad Saloh bellashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqtida gol yoki golli uzatma muallifi bo‘lmadi.
Shunga qaramay, uning maydondagi yetakchiligi va penaltilar seriyasidagi sovuqqon harakati FIFA tomonidan yuqori baholandi. Saloh Avstraliya — Misr uchrashuvining eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi.
Keyingi raqib — Argentina
Ushbu g‘alabadan keyin Misr milliy jamoasi Jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi.
Endi Saloh va uning jamoadoshlarini turnir favoritlaridan biri Argentinaga qarshi murakkab uchrashuv kutmoqda.
Avstraliyaga qarshi bahsdagi qahramonlikdan so‘ng barcha e’tibor Salohning Argentina bilan o‘yinda qanday harakat qilishiga qaratilgan.
…