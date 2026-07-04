Muhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldi

·47·Sport
Muhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldi

Misr milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi.

Uchrashuvdan so‘ng FIFA Muhammad Salohni bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topdi. 34 yoshli vinger o‘yin davomida gol yoki assist qayd etmagan bo‘lsa-da, hal qiluvchi penaltilar seriyasida mahorat ko‘rsatdi.

Asosiy vaqtda g‘olib aniqlanmadi

Avstraliya va Misr o‘rtasidagi keskin bellashuvning asosiy vaqti 1:1 hisobida yakunlandi.

Tenglik sabab keyingi bosqich yo‘llanmasi penaltilar seriyasida hal qilindi. Unda Misr futbolchilari sovuqqonlik bilan harakat qilib, 4:2 hisobida ustun keldi.

Salohdan chiroyli «panenka»

Penaltilar seriyasida Muhammad Saloh to‘p oldiga kelib, zarbasini «panenka» uslubida aniq amalga oshirdi.

Misrlik yulduzning ishonchli va chiroyli zarbasi jamoasiga ruhiy ustunlik berdi. Yakunda afrikaliklar Avstraliyani turnirdan chiqarib yubordi.

FIFA Salohni eng yaxshi futbolchi deb topdi

Muhammad Saloh bellashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqtida gol yoki golli uzatma muallifi bo‘lmadi.

Shunga qaramay, uning maydondagi yetakchiligi va penaltilar seriyasidagi sovuqqon harakati FIFA tomonidan yuqori baholandi. Saloh Avstraliya — Misr uchrashuvining eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi.

Keyingi raqib — Argentina

Ushbu g‘alabadan keyin Misr milliy jamoasi Jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi.

Endi Saloh va uning jamoadoshlarini turnir favoritlaridan biri Argentinaga qarshi murakkab uchrashuv kutmoqda.

Avstraliyaga qarshi bahsdagi qahramonlikdan so‘ng barcha e’tibor Salohning Argentina bilan o‘yinda qanday harakat qilishiga qaratilgan.

Mohamed SalahEgiptAvstraliyaArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»Bugun, 10:06Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?Bugun, 10:01Messi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadamMessi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadamBugun, 09:46JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiJCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiBugun, 09:25Ariasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdiAriasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdiBugun, 09:18Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiArgentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi