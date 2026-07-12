Ryan Gandra schlägt Gegner in der ersten Runde bei UFC 329 K.o. (Video)

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Ryan Gandra schlägt Gegner in der ersten Runde bei UFC 329 K.o. (Video)

Der brasilianische Kämpfer Ryan Gandra feierte bei UFC 329 einen weiteren glanzvollen Sieg. Der Athlet trat im Mittelgewicht an und besiegte den Amerikaner Zachary Reese bereits in der ersten Runde durch technischen K.o.

Mit diesem Ergebnis baute Gandra seine Siegesserie auf neun aus und bewies den UFC-Fans, dass ein neuer, starker Anwärter aufgetaucht ist.

Der Kampf endete bereits in der ersten Runde

Gandra begann den Kampf sehr aktiv und setzte seinen Gegner unter Druck.

Im entscheidenden Moment landete der Brasilianer einen harten linken Haken, der Zachary Reese schwer zusetzte. Nach dem Eingreifen des Ringrichters wurde der Kampf durch technischen K.o. beendet.

Neunter Sieg in Folge

Dieses Ergebnis markiert den neunten Sieg in Folge für Ryan Gandra.

Zudem erhöhte er seine Gesamtzahl an Profisiegen auf 10. Diese Statistik unterstreicht, dass der Brasilianer zu einem der vielversprechendsten Namen im Mittelgewicht heranreift.

Reese kassierte vierte Niederlage

Für Zachary Reese war dies die vierte Niederlage seiner Karriere.

Der US-Amerikaner fing sich bereits in der ersten Runde einen schweren Treffer ein und konnte den Kampf nicht fortsetzen.

Größere Kämpfe warten auf Gandra

Ein solch überzeugender Sieg bei UFC 329 könnte Gandra näher an die höher platzierten Gegner in der Rangliste bringen.

Die große Frage ist nun: Wen wird die UFC als Nächstes gegen den Brasilianer antreten lassen, der nun neun Siege in Folge vorweisen kann?

UFC 329Ryan GandraZachary ReeseMMAMittelgewicht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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