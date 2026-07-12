Erling Haaland äußert sich nach schmerzhafter Niederlage gegen England

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Erling Haaland äußert sich nach schmerzhafter Niederlage gegen England

Nach der schmerzhaften Niederlage (1:2) gegen England im Viertelfinale der WM 2026 äußerte sich der Star-Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland zu seinen Gedanken. Trotz der Niederlage verbarg der Anführer der Skandinavier, die bei diesem Turnier für eine echte Sensation sorgten, nicht seinen unendlichen Stolz auf das Ergebnis seines Teams und die neu erwachte Fußballkultur in seiner Heimat. Zamin.uz präsentiert die Stellungnahme des Stürmers gegenüber der renommierten BBC.

„Man muss diese verrückte Realität selbst erleben“

Haaland betonte, dass der beeindruckende Lauf der Nationalmannschaft bei der WM 2026 das gesamte norwegische Volk hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen konnte, was für die Spieler der größte Erfolg sei.

Aus Erling Haalands leidenschaftlichen Aussagen: „Wir sind sehr bewegt von dem Erfolg, den wir erzielt haben, und dass wir die Menschen in Norwegen vereinen konnten. Dank der Freude, die wir bereitet haben, herrscht sowohl in unserer Heimat als auch hier beim Turnier eine sehr positive Stimmung.

Es ist schwer, jetzt alles zu verarbeiten. Das ist wirklich eine verrückte Realität. Man muss es selbst erleben, um es zu verstehen. Genau das war mein Ziel.“

„Wir haben dafür gesorgt, dass über Norwegen gesprochen wird“

Obwohl die norwegische Nationalmannschaft kurz vor dem Halbfinale ausschied, glaubt Haaland, seine wichtigste strategische Aufgabe erfüllt zu haben. Sein Ziel war es nicht nur, den Pokal zu gewinnen, sondern sein Heimatland in die Elite des Weltfußballs zu führen:

  • Status der Großen: „Ich wollte Norwegen auf die Weltkarte bringen und uns als eine der besten Nationalmannschaften der Welt etablieren“, sagt der Torjäger.

  • Mission erfüllt: Der Spieler stellte stolz fest, dass er sein Ziel erreicht hat: „Ich denke, wir haben es geschafft, dass man hier über Norwegen spricht.“

Das glanzvollste Team der WM

Wir erinnern daran, dass Norwegen nach der 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinale der WM 2026 aus dem Turnier ausschied. Doch ihr Sieg gegen einen Weltgiganten wie Brasilien in der K.-o.-Phase und ihr offensiver Fußball werden lange in die Geschichte dieser Weltmeisterschaft eingehen. Zuvor hatten wir bereits berichtet , dass auch Nationaltrainer Ståle Solbakken nach dem Spiel seine Tränen nicht zurückhalten konnte, als er den Mut seiner Jungs lobte.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияБи-Би-Си
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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