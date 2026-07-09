O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdi
Portugaliyaning «Braga» klubi o‘zbekistonlik ikki iqtidor — Sadriddin Xasanov va Sayfiddin Sodiqovni U23 jamoasi futbolchilari sifatida rasman tanishtirdi.
Shu tariqa, yana ikki nafar yosh futbolchimiz faoliyatini Yevropa futbolida davom ettiradi. Ular endi «Braga U23» safida maydonga tushadi.
«Braga» o‘zbekistonlik iqtidorlarni tanishtirdi
Portugaliya klubi Sadriddin Xasanov va Sayfiddin Sodiqovni U23 jamoasi tarkibida rasman e’lon qildi.
Bu xabar o‘zbek futboli uchun yana bir muhim yangilik bo‘ldi. Chunki yosh futbolchilarning Yevropadagi raqobat muhitiga kirib borishi ularning keyingi rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.
Faoliyat endi Portugaliyada davom etadi
Xasanov va Sodiqov endi «Braga U23» jamoasida to‘p tepadi.
Portugaliya futboli yoshlar bilan ishlash, texnik tayyorgarlik va taktik intizom borasida Yevropada o‘ziga xos maktabga ega. Shu bois ushbu transferlar futbolchilar uchun yangi bosqichga aylanishi mumkin.
O‘zbek futbolchilari uchun muhim qadam
So‘nggi yillarda o‘zbekistonlik yosh futbolchilarning xorij klublariga o‘tishi ko‘payib bormoqda.
«Braga» kabi Yevropa klubi tizimiga qo‘shilish esa Xasanov va Sodiqov uchun nafaqat yangi chempionat, balki katta futbolga yaqinlashish imkoniyati hamdir.
Shartnoma muddati hozircha ochiqlanmadi
Hozircha ikki futbolchining «Braga» bilan qancha muddatga shartnoma imzolagani ma’lum qilinmagan.
Klub faqat ularning U23 jamoasi futbolchilari sifatida tanishtirilganini e’lon qildi.
Yevropa sinovi boshlanmoqda
Sadriddin Xasanov va Sayfiddin Sodiqov uchun endi eng muhim davr boshlanadi.
Portugaliyadagi raqobat, yangi futbol muhiti va «Braga» akademiyasidagi talablar ikki yosh futbolchining haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib berishi mumkin.
…