O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdi

·67·Sport
O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdi

Portugaliyaning «Braga» klubi o‘zbekistonlik ikki iqtidor — Sadriddin Xasanov va Sayfiddin Sodiqovni U23 jamoasi futbolchilari sifatida rasman tanishtirdi.

Shu tariqa, yana ikki nafar yosh futbolchimiz faoliyatini Yevropa futbolida davom ettiradi. Ular endi «Braga U23» safida maydonga tushadi.

«Braga» o‘zbekistonlik iqtidorlarni tanishtirdi

Portugaliya klubi Sadriddin Xasanov va Sayfiddin Sodiqovni U23 jamoasi tarkibida rasman e’lon qildi.

Bu xabar o‘zbek futboli uchun yana bir muhim yangilik bo‘ldi. Chunki yosh futbolchilarning Yevropadagi raqobat muhitiga kirib borishi ularning keyingi rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega.

O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdi

Faoliyat endi Portugaliyada davom etadi

Xasanov va Sodiqov endi «Braga U23» jamoasida to‘p tepadi.

Portugaliya futboli yoshlar bilan ishlash, texnik tayyorgarlik va taktik intizom borasida Yevropada o‘ziga xos maktabga ega. Shu bois ushbu transferlar futbolchilar uchun yangi bosqichga aylanishi mumkin.

O‘zbek futbolchilari uchun muhim qadam

So‘nggi yillarda o‘zbekistonlik yosh futbolchilarning xorij klublariga o‘tishi ko‘payib bormoqda.

«Braga» kabi Yevropa klubi tizimiga qo‘shilish esa Xasanov va Sodiqov uchun nafaqat yangi chempionat, balki katta futbolga yaqinlashish imkoniyati hamdir.

O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdi

Shartnoma muddati hozircha ochiqlanmadi

Hozircha ikki futbolchining «Braga» bilan qancha muddatga shartnoma imzolagani ma’lum qilinmagan.

Klub faqat ularning U23 jamoasi futbolchilari sifatida tanishtirilganini e’lon qildi.

Yevropa sinovi boshlanmoqda

Sadriddin Xasanov va Sayfiddin Sodiqov uchun endi eng muhim davr boshlanadi.

Portugaliyadagi raqobat, yangi futbol muhiti va «Braga» akademiyasidagi talablar ikki yosh futbolchining haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib berishi mumkin.

BragaO'zbekistonSadriddin HasanovSayfiddin Sodiqov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiSaloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiBugun, 19:06Klopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiKlopp Germaniya termasiga yaqinlashdi: yakuniy uchrashuv Nyu-Yorkda o‘tadiBugun, 19:04"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdi"Santos" Neymarga kelajagi bo‘yicha qaror qilish uchun 10 kun muhlat berdiBugun, 17:39Arsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiArsene Wenger Jaxon chempionatining asosiy favoritini va yagona raqibini aytdiBugun, 17:38JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi