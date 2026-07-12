Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalari
Aralash jang san’ati (MMA) olami uzoq kutgan voqea yuz berdi. 11 iyul kuni AQSHning Las-Vegas shahrida o‘ta shiddatli o‘tgan UFC 329 turniri bo‘lib o‘tdi. Kechaning markaziy voqeasi ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni, afsonaviy Konor Makgregorning uzoq yillik tanaffusdan so‘ng oktagonga qaytishi edi. Ammo irlandiyalik sportchining muxlislari uchun ushbu oqshom katta qayg‘u bilan yakunlandi. Zamin.uz turnirning eng qaynoq tafsilotlari va to‘liq natijalarini taqdim etadi.
Konor Makgregor va 5 yil avvalgi la’natning qaytishi
Makgregor hamda Maks Xollouey o‘rtasidagi intiqlik bilan kutilgan jang kutilmaganda birinchi raundning dastlabki daqiqasidayoq to‘xtatildi.
Jang boshlanishi bilan Konor o‘ng oyog‘idan jiddiy jarohat oldi va bahsni davom ettira olmadi. Natijada u texnik nokaut bilan mag‘lubiyatga uchradi. E’tiborli jihati, xuddi shunday holat bundan ropa-rosa besh yil avval, ya’ni 2021 yilning iyul oyida Dastin Porega qarshi kechgan so‘nggi jangida ham sodir bo‘lgandi — o‘shanda irlandiyalik jangchi chap oyog‘ini sindirib olgan edi. Bu gal esa o‘ng oyoq uni pand qoldirdi.
Peddi Pimblettdan yashin tezligidagi g‘alaba va kariya King Grinning jasorati
Konordan farqli o‘laroq, liverpullik taniqli jangchi Peddi Pimblettning qaytishi juda muvaffaqiyatli kechdi.
Pimblett bor-yo‘g‘i bir daqiqa ichida raqibi Benua Sen-Denini bo‘g‘uvchi usul bilan mag‘lub etdi va oktagonni larzaga keltirdi.
Ushbu yorqin g‘alabasi uchun britaniyalik sportchi oqshomning eng yaxshi chiqishi uchun beriladigan maxsus bonusga loyiq ko‘rildi.
Shuningdek, xuddi shunday bonusni 39 yoshli faxriy jangchi King Grin ham qo‘lga kiritdi. Grin Terrans Makkinniga qarshi bahsning ilk soniyalarida og‘ir zarbalarni o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, raund yakunlanishiga soniyalar qolganda raqibini texnik nokautga uchratib, irodali g‘alabaga erishdi.
Jag‘ sinishi va Oqshomning eng yaxshi jangi
Turnirning eng shiddatli va chiroyli bahsi deb Brendon Royval va Lone Kavana o‘rtasidagi to‘qnashuv e’tirof etildi. Unda tashabbus tinimsiz ravishda bir jangchidan ikkinchisiga o‘tib turdi va yakunda Royval uchinchi raundda bo‘g‘uvchi usul evaziga zafar quchdi.
Yarim og‘ir vazn toifasida esa muxlislar og‘ir jarohat guvohi bo‘lishdi. Rossiyalik taniqli jangchi Nikita Krilov sobiq UFC chempioni Robert Uittakerga qarshi kechgan bahsda mag‘lub bo‘lish bilan birga, jag‘idan og‘ir jarohat olib shifoxonaga yotqizildi.
UFC 329 turnirining to‘liq natijalari:
Vazn toifasi
Jang ishtirokchilari va natija
Raund va usuli
Yarim o‘rta vazn
Maks Xollouey Konor Makgregorni mag‘lub etdi
1-raund, TKO (jarohat)
Yengil vazn
Peddi Pimblett Benua Sen-Denini mag‘lub etdi
1-raund, Bo‘g‘ish usuli
Eng yengil vazn
Mario Bautista Kori Sendxagenni mag‘lub etdi
Hakamlar qarori (29-28, 29-28, 29-28)
Eng yengil vazn
Brendon Royval Lone Kavanani mag‘lub etdi
3-raund, Bo‘g‘ish usuli
Yengil vazn
King Grin Terrans Makkinnini mag‘lub etdi
1-raund, Texnik nokaut
Yarim og‘ir vazn
Robert Uittaker Nikita Krilovni mag‘lub etdi
3-raund, Texnik nokaut
Og‘ir vazn
Geybl Stivson Ilaysha Ellisonni mag‘lub etdi
1-raund, Texnik nokaut
Eng yengil vazn
Adrian Yanes Kodi Garbrandtni mag‘lub etdi
1-raund, Texnik nokaut
Yarim yengil vazn
Lyuk Rayli Kay Kamakani mag‘lub etdi
1-raund, Texnik nokaut
Ayollar (eng yengil)
Van Sun Treysi Kortesni mag‘lub etdi
Hakamlar qarori (29-27, 29-27, 29-27)
O‘rta vazn
Damian Pinyas Sezar Almeydani mag‘lub etdi
1-raund, Texnik nokaut
Eng yengil vazn
Farid Basharat Jon Garsani mag‘lub etdi
Hakamlar qarori (30-27, 30-27, 29-28)
O‘rta vazn
Rayan Gandra Zak Rizni mag‘lub etdi
1-raund, Texnik nokaut
Eng yengil vazn
Alessandro Kosta Kodi Dyordenni mag‘lub etdi
2-raund, Bo‘g‘ish usuli
…