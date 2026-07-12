Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalari

·0·Sport
Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalari

Aralash jang san’ati (MMA) olami uzoq kutgan voqea yuz berdi. 11 iyul kuni AQSHning Las-Vegas shahrida o‘ta shiddatli o‘tgan UFC 329 turniri bo‘lib o‘tdi. Kechaning markaziy voqeasi ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni, afsonaviy Konor Makgregorning uzoq yillik tanaffusdan so‘ng oktagonga qaytishi edi. Ammo irlandiyalik sportchining muxlislari uchun ushbu oqshom katta qayg‘u bilan yakunlandi. Zamin.uz turnirning eng qaynoq tafsilotlari va to‘liq natijalarini taqdim etadi.

Konor Makgregor va 5 yil avvalgi la’natning qaytishi

Makgregor hamda Maks Xollouey o‘rtasidagi intiqlik bilan kutilgan jang kutilmaganda birinchi raundning dastlabki daqiqasidayoq to‘xtatildi.

Jang boshlanishi bilan Konor o‘ng oyog‘idan jiddiy jarohat oldi va bahsni davom ettira olmadi. Natijada u texnik nokaut bilan mag‘lubiyatga uchradi. E’tiborli jihati, xuddi shunday holat bundan ropa-rosa besh yil avval, ya’ni 2021 yilning iyul oyida Dastin Porega qarshi kechgan so‘nggi jangida ham sodir bo‘lgandi — o‘shanda irlandiyalik jangchi chap oyog‘ini sindirib olgan edi. Bu gal esa o‘ng oyoq uni pand qoldirdi.

Peddi Pimblettdan yashin tezligidagi g‘alaba va kariya King Grinning jasorati

Konordan farqli o‘laroq, liverpullik taniqli jangchi Peddi Pimblettning qaytishi juda muvaffaqiyatli kechdi.

  • Pimblett bor-yo‘g‘i bir daqiqa ichida raqibi Benua Sen-Denini bo‘g‘uvchi usul bilan mag‘lub etdi va oktagonni larzaga keltirdi.

  • Ushbu yorqin g‘alabasi uchun britaniyalik sportchi oqshomning eng yaxshi chiqishi uchun beriladigan maxsus bonusga loyiq ko‘rildi.

  • Shuningdek, xuddi shunday bonusni 39 yoshli faxriy jangchi King Grin ham qo‘lga kiritdi. Grin Terrans Makkinniga qarshi bahsning ilk soniyalarida og‘ir zarbalarni o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, raund yakunlanishiga soniyalar qolganda raqibini texnik nokautga uchratib, irodali g‘alabaga erishdi.

Jag‘ sinishi va Oqshomning eng yaxshi jangi

Turnirning eng shiddatli va chiroyli bahsi deb Brendon Royval va Lone Kavana o‘rtasidagi to‘qnashuv e’tirof etildi. Unda tashabbus tinimsiz ravishda bir jangchidan ikkinchisiga o‘tib turdi va yakunda Royval uchinchi raundda bo‘g‘uvchi usul evaziga zafar quchdi.

Yarim og‘ir vazn toifasida esa muxlislar og‘ir jarohat guvohi bo‘lishdi. Rossiyalik taniqli jangchi Nikita Krilov sobiq UFC chempioni Robert Uittakerga qarshi kechgan bahsda mag‘lub bo‘lish bilan birga, jag‘idan og‘ir jarohat olib shifoxonaga yotqizildi.

UFC 329 turnirining to‘liq natijalari:

Vazn toifasi

Jang ishtirokchilari va natija

Raund va usuli

Yarim o‘rta vazn

Maks Xollouey Konor Makgregorni mag‘lub etdi

1-raund, TKO (jarohat)

Yengil vazn

Peddi Pimblett Benua Sen-Denini mag‘lub etdi

1-raund, Bo‘g‘ish usuli

Eng yengil vazn

Mario Bautista Kori Sendxagenni mag‘lub etdi

Hakamlar qarori (29-28, 29-28, 29-28)

Eng yengil vazn

Brendon Royval Lone Kavanani mag‘lub etdi

3-raund, Bo‘g‘ish usuli

Yengil vazn

King Grin Terrans Makkinnini mag‘lub etdi

1-raund, Texnik nokaut

Yarim og‘ir vazn

Robert Uittaker Nikita Krilovni mag‘lub etdi

3-raund, Texnik nokaut

Og‘ir vazn

Geybl Stivson Ilaysha Ellisonni mag‘lub etdi

1-raund, Texnik nokaut

Eng yengil vazn

Adrian Yanes Kodi Garbrandtni mag‘lub etdi

1-raund, Texnik nokaut

Yarim yengil vazn

Lyuk Rayli Kay Kamakani mag‘lub etdi

1-raund, Texnik nokaut

Ayollar (eng yengil)

Van Sun Treysi Kortesni mag‘lub etdi

Hakamlar qarori (29-27, 29-27, 29-27)

O‘rta vazn

Damian Pinyas Sezar Almeydani mag‘lub etdi

1-raund, Texnik nokaut

Eng yengil vazn

Farid Basharat Jon Garsani mag‘lub etdi

Hakamlar qarori (30-27, 30-27, 29-28)

O‘rta vazn

Rayan Gandra Zak Rizni mag‘lub etdi

1-raund, Texnik nokaut

Eng yengil vazn

Alessandro Kosta Kodi Dyordenni mag‘lub etdi

2-raund, Bo‘g‘ish usuli

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvJahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:51Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Bugun, 12:51Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Bugun, 12:42Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Bugun, 12:34Razambek Djamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalikni mag‘lub etdi (video)Razambek Djamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalikni mag‘lub etdi (video)Bugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi