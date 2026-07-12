Argentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdi
Jahon chempionati chorak finali doirasida Argentina va Shveytsariya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv kutilmagan drama va keskin kurashlarga boy boʻldi. Amaldagi chempionlar qiyinchilik bilan boʻlsa-da, 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Kanzas-Siti shahridagi stadionda kechgan bahs nafaqat gollar, balki hakamlarning bahsli qarorlari bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning ilk daqiqalarida Shveytsariya toʻp nazoratini oʻz qoʻliga olganiga qaramay, hisobni Argentina ochishga muvaffaq boʻldi. 10-daqiqada Lionel Messi tomonidan amalga oshirilgan burchak toʻpini Alexis Mac Allister boshi bilan darvozaga aniq yoʻlladi. Boʻyi unchalik baland boʻlmagan yarim himoyachining bunday zarbasi Gregor Kobel uchun kutilmagan holat boʻldi. Shundan soʻng, Lionel Scaloni shogirdlari himoyaviy oʻyinga oʻtib, raqibga keng maydon yaratib berishdi.
VAR va qizil kartochka: Oʻyinning burilish nuqtasiIkkinchi boʻlimda Shveytsariyaning bosimi oʻz mevasini berdi. 66-daqiqada Dan Ndoye tezkor qarshi hujumni tashkil qilib, Ricardo Rodríguez bilan ajoyib kombinatsiyadan soʻng hisobni tenglashtirdi. Bu gol oʻyin tempini mutlaqo oʻzgartirib yubordi va shveytsariyaliklar ruhiy ustunlikka ega boʻlishdi. Biroq, uchrashuvning eng bahsli vaziyati aynan shu pallada yuz berdi.
Hakam dastlab Leandro Paredesga Breel Embologa qarshi ishlatilgan qoʻpollik uchun sariq kartochka koʻrsatgan edi. Ammo VAR tekshiruvidan soʻng qaror oʻzgartirildi: Paredesning jazosi bekor qilindi, aksincha, Embolo simulyatsiya ishlatgan deb topilib, ikkinchi sariq kartochka bilan maydondan chetlatildi. Bu qaror Shveytsariya lagerida katta eʼtirozlarga sabab boʻldi, chunki jamoa kamchilik boʻlib qolishi oʻyin taqdirini hal qildi.
Asosiy vaqt durang bilan yakunlangach, qoʻshimcha boʻlimlarda Argentina bosimni kuchaytirdi. Turnir davomida oʻz oʻyinini topa olmayotgan Julián Álvarez 112-daqiqada haqiqiy moʻjiza koʻrsatdi. U chap qanotdan raqib jarima maydoniga yaqinlashib, darvozaning yuqori burchagiga qaytarib boʻlmas "raketa" yoʻlladi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gol Shveytsariyaning barcha umidlarini chippakka chiqardi.
Uchrashuv yakunlanishi arafasida, Murat Yakin shogirdlari bor kuchi bilan oldinga tashlangan bir paytda, Argentina qarshi hujumda uchinchi golni urdi. Lautaro Martínez bahsga yakuniy nuqtani qoʻydi. Garchi hisob 3:1 koʻrinishini olgan boʻlsa-da, oʻyin davomida Shveytsariya jahon chempionlariga munosib qarshilik koʻrsata oldi. Endi Argentina yarim finalda Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
…