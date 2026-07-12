Argentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdi

·74·Sport
Argentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdi

Jahon chempionati chorak finali doirasida Argentina va Shveytsariya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv kutilmagan drama va keskin kurashlarga boy boʻldi. Amaldagi chempionlar qiyinchilik bilan boʻlsa-da, 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Kanzas-Siti shahridagi stadionda kechgan bahs nafaqat gollar, balki hakamlarning bahsli qarorlari bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning ilk daqiqalarida Shveytsariya toʻp nazoratini oʻz qoʻliga olganiga qaramay, hisobni Argentina ochishga muvaffaq boʻldi. 10-daqiqada Lionel Messi tomonidan amalga oshirilgan burchak toʻpini Alexis Mac Allister boshi bilan darvozaga aniq yoʻlladi. Boʻyi unchalik baland boʻlmagan yarim himoyachining bunday zarbasi Gregor Kobel uchun kutilmagan holat boʻldi. Shundan soʻng, Lionel Scaloni shogirdlari himoyaviy oʻyinga oʻtib, raqibga keng maydon yaratib berishdi.

VAR va qizil kartochka: Oʻyinning burilish nuqtasi

Ikkinchi boʻlimda Shveytsariyaning bosimi oʻz mevasini berdi. 66-daqiqada Dan Ndoye tezkor qarshi hujumni tashkil qilib, Ricardo Rodríguez bilan ajoyib kombinatsiyadan soʻng hisobni tenglashtirdi. Bu gol oʻyin tempini mutlaqo oʻzgartirib yubordi va shveytsariyaliklar ruhiy ustunlikka ega boʻlishdi. Biroq, uchrashuvning eng bahsli vaziyati aynan shu pallada yuz berdi.

Hakam dastlab Leandro Paredesga Breel Embologa qarshi ishlatilgan qoʻpollik uchun sariq kartochka koʻrsatgan edi. Ammo VAR tekshiruvidan soʻng qaror oʻzgartirildi: Paredesning jazosi bekor qilindi, aksincha, Embolo simulyatsiya ishlatgan deb topilib, ikkinchi sariq kartochka bilan maydondan chetlatildi. Bu qaror Shveytsariya lagerida katta eʼtirozlarga sabab boʻldi, chunki jamoa kamchilik boʻlib qolishi oʻyin taqdirini hal qildi.

Asosiy vaqt durang bilan yakunlangach, qoʻshimcha boʻlimlarda Argentina bosimni kuchaytirdi. Turnir davomida oʻz oʻyinini topa olmayotgan Julián Álvarez 112-daqiqada haqiqiy moʻjiza koʻrsatdi. U chap qanotdan raqib jarima maydoniga yaqinlashib, darvozaning yuqori burchagiga qaytarib boʻlmas "raketa" yoʻlladi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gol Shveytsariyaning barcha umidlarini chippakka chiqardi.

Uchrashuv yakunlanishi arafasida, Murat Yakin shogirdlari bor kuchi bilan oldinga tashlangan bir paytda, Argentina qarshi hujumda uchinchi golni urdi. Lautaro Martínez bahsga yakuniy nuqtani qoʻydi. Garchi hisob 3:1 koʻrinishini olgan boʻlsa-da, oʻyin davomida Shveytsariya jahon chempionlariga munosib qarshilik koʻrsata oldi. Endi Argentina yarim finalda Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

ArgentinaШвейцарияJahon ChempionatiLionel MessiХулиан Альварес
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:50Argentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiArgentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 08:46Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildiTomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildiBugun, 07:30Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiAngliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi