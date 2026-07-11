«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi

·65·Sport
«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi

UFC sobiq chempioni Konor Makgregor Maks Holloueyga qarshi jang oldidan odatdagidek keskin bayonot bilan chiqdi. Irlandiyalik jangchi raqibini ishonchli tarzda mag‘lub etishini aytib, bo‘lajak to‘qnashuv oldidan bosimni yanada oshirdi.

Makgregorning fikricha, uning eski raqiblari orasida endi faqat Hollouey qolgan va navbatdagi jangda u ham yengiladi.

Makgregor jang uchun aniq bashorat berdi

Konor Makgregor bo‘lajak bahs natijasi haqida so‘ralganda, javobni qisqa va keskin tarzda berdi.

«Bashoratchi Makning taxminimi? Yo‘q qilish. Men Maksni shunchaki yo‘q qilaman. Qolgan barcha raqiblarim allaqachon safdan chiqqan. Endi faqat Maks qoldi va yakshanba kuni u ham butunlay mag‘lub etiladi», dedi Makgregor.

Bu so‘zlar ikki jangchi o‘rtasidagi to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.

Ikki yulduz yana oktagonda to‘qnashadi

Makgregor va Hollouey o‘rtasidagi jang 12 iyul kuni AQSHning Las-Vegas shahrida o‘tkaziladigan UFC 329 turniri doirasida tashkil etiladi.

Har ikki sportchi ham UFC tarixida o‘z o‘rniga ega. Makgregor sobiq ikki vazn chempioni sifatida tanilgan bo‘lsa, Hollouey uzoq yillar yarim yengil vazn divizionining eng xavfli jangchilaridan biri bo‘lib kelgan.

Konor o‘zini tarixdagi eng buyuklardan biri deb atagandi

Avvalroq Makgregor o‘zini Bryus Lidan keyin tarixdagi eng buyuk yarim yengil vazn jangchisi deb atagan edi.

Endi irlandiyalik jangchi bu da’vosini oktagonda isbotlashga harakat qiladi. Ammo Holloueyning chidamliligi va yuqori sur’atda jang olib borish qobiliyati Konor uchun oson sinov bo‘lmasligi aniq.

Asosiy savol — qaysi Makgregor oktagonga chiqadi?

Makgregorning keskin gaplari UFC muxlislari uchun yangilik emas. Biroq bu safar barcha e’tibor uning real jismoniy holati va uzoq tanaffusdan keyingi formasiga qaratiladi.

12 iyul kuni Konorning so‘zlari amalda tasdiqlanadimi yoki Maks Hollouey yana bir katta sensatsiya yaratadimi — buni oktagon ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiGol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi