«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi
UFC sobiq chempioni Konor Makgregor Maks Holloueyga qarshi jang oldidan odatdagidek keskin bayonot bilan chiqdi. Irlandiyalik jangchi raqibini ishonchli tarzda mag‘lub etishini aytib, bo‘lajak to‘qnashuv oldidan bosimni yanada oshirdi.
Makgregorning fikricha, uning eski raqiblari orasida endi faqat Hollouey qolgan va navbatdagi jangda u ham yengiladi.
Makgregor jang uchun aniq bashorat berdi
Konor Makgregor bo‘lajak bahs natijasi haqida so‘ralganda, javobni qisqa va keskin tarzda berdi.
«Bashoratchi Makning taxminimi? Yo‘q qilish. Men Maksni shunchaki yo‘q qilaman. Qolgan barcha raqiblarim allaqachon safdan chiqqan. Endi faqat Maks qoldi va yakshanba kuni u ham butunlay mag‘lub etiladi», dedi Makgregor.
Bu so‘zlar ikki jangchi o‘rtasidagi to‘qnashuvga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.
Ikki yulduz yana oktagonda to‘qnashadi
Makgregor va Hollouey o‘rtasidagi jang 12 iyul kuni AQSHning Las-Vegas shahrida o‘tkaziladigan UFC 329 turniri doirasida tashkil etiladi.
Har ikki sportchi ham UFC tarixida o‘z o‘rniga ega. Makgregor sobiq ikki vazn chempioni sifatida tanilgan bo‘lsa, Hollouey uzoq yillar yarim yengil vazn divizionining eng xavfli jangchilaridan biri bo‘lib kelgan.
Konor o‘zini tarixdagi eng buyuklardan biri deb atagandi
Avvalroq Makgregor o‘zini Bryus Lidan keyin tarixdagi eng buyuk yarim yengil vazn jangchisi deb atagan edi.
Endi irlandiyalik jangchi bu da’vosini oktagonda isbotlashga harakat qiladi. Ammo Holloueyning chidamliligi va yuqori sur’atda jang olib borish qobiliyati Konor uchun oson sinov bo‘lmasligi aniq.
Asosiy savol — qaysi Makgregor oktagonga chiqadi?
Makgregorning keskin gaplari UFC muxlislari uchun yangilik emas. Biroq bu safar barcha e’tibor uning real jismoniy holati va uzoq tanaffusdan keyingi formasiga qaratiladi.
12 iyul kuni Konorning so‘zlari amalda tasdiqlanadimi yoki Maks Hollouey yana bir katta sensatsiya yaratadimi — buni oktagon ko‘rsatadi.
…