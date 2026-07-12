Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindi

·0·Sport
Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindi

Konor Makgregorning besh yillik tanaffusdan keyingi qaytishi bir necha soniya ichida dramatik yakunlandi. Las-Vegasda Maks Xolloueyga qarshi jangning boshida tizzasidan jarohat olgan irlandiyalik sobiq chempion tezda mag‘lub bo‘ldi.

Bu voqea MMA va boks olami vakillari orasida turlicha munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar Makgregorga hamdardlik bildirgan bo‘lsa, boshqalar vaziyatni qattiq istehzo bilan qarshi oldi.

Maxachev bir jumla bilan Konorni nishonga oldi

UFC chempioni Islom Maxachev o‘z munosabatini juda qisqa ifoda qildi:

«Konor Konorni kaltakladi. Tabriklayman, Maks».

Bu fikr ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p tarqalgan reaksiyalardan biriga aylandi.

Krouford va Dos Aniosning munosabati

Boks bo‘yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Terens Krouford vaziyatga keskin ishora qildi:

«Men haqimda yomon gapirganlarni Xudo qanday jazolashi ajablanarli».

Rafael Dos Anios esa avval hazil qildi, keyin Makgregorga hamdardlik bildirdi:

«Nima, yana o‘sha jimjiloqmi? Lekin hazillashmasam, Konorga achinaman. Bu jang bunday tugamasligi kerak edi».

Ayrimlar zudlik bilan revansh talab qildi

WBC chempioni Rayan Garsiya jangning bunday yakunlanishini qabul qilmadi.

«Zudlik bilan revansh kerak. Tizza bitishi bilan ular yana uchrashishlari kerak».

Mett Frevola ham Xollouey uchinchi jangni kutishi mumkinligiga ishora qildi.

Eng qattiq tanqidni Teddi Atlas aytdi

Taniqli murabbiy va sharhlovchi Teddi Atlas Makgregorning uzoq tanaffusdan keyingi holatiga e’tibor qaratdi:

«Asosiy saboq shuki, besh yil davomida jang qilmagan va shishib ketgan jangchiga hech qachon stavka qo‘ymaslik kerak».

Belal Muhammad esa vaziyatni Maykl Chandler bilan bog‘lab, u bu jangni «la’natlaganini» hazil qildi.

Gonorar haqida ham hazillar ko‘paydi

Kevin Li Xolloueyning jangda deyarli harakat qilmay turib g‘alaba qozonganini istehzo bilan tilga oldi:

«Katta gonorar, vaznni oshirmagan, birorta ham zarba bermagan va g‘alaba qozongan».

Derek Branson esa Konorning qisqa vaqt ichida ulkan mablag‘ ishlab topganiga ishora qildi:

«Bir daqiqadan kamroq vaqt ichida 30 million ishlab topish shunchaki orzu».

«Xollouey aurasi bog‘lamni uzdi»

Mayk Devis eng g‘alati va virusli izohlardan birini qoldirdi:

«Maks Xollouey aurasi Konorning tizzasidagi bog‘lamni uzib yubordi».

Paulo Kosta esa Makgregor «temir boldir suyagi va temir xochsimon bog‘lam» bilan qaytishini hazil qildi.

Hamdardlik bildirganlar ham bo‘ldi

Kenni Florian aralash yakkakurashni «eng noshukur sport turi» deb atadi. Uning fikri Makgregorning uzoq kutilgan qaytishi bir necha soniyada barbod bo‘lganiga ishora edi.

Shu tariqa, Konor Makgregorning navbatdagi mag‘lubiyati yana bir bor MMA olamini ikkiga bo‘ldi: bir tomonda hamdardlik, ikkinchi tomonda esa shafqatsiz hazillar. Endi asosiy savol — u jarohatdan keyin yana qaytishga jur’at qiladimi?

Конор МакгрегорМакс ХоллоуэйИслам МахачевЮФСLas Vegas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Jakartada o‘zbek boksi dominatsiyasi: yarimfinalga eng ko‘p bokschimiz yetib bordi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi