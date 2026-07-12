Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindi
Konor Makgregorning besh yillik tanaffusdan keyingi qaytishi bir necha soniya ichida dramatik yakunlandi. Las-Vegasda Maks Xolloueyga qarshi jangning boshida tizzasidan jarohat olgan irlandiyalik sobiq chempion tezda mag‘lub bo‘ldi.
Bu voqea MMA va boks olami vakillari orasida turlicha munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar Makgregorga hamdardlik bildirgan bo‘lsa, boshqalar vaziyatni qattiq istehzo bilan qarshi oldi.
Maxachev bir jumla bilan Konorni nishonga oldi
UFC chempioni Islom Maxachev o‘z munosabatini juda qisqa ifoda qildi:
«Konor Konorni kaltakladi. Tabriklayman, Maks».
Bu fikr ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p tarqalgan reaksiyalardan biriga aylandi.
Krouford va Dos Aniosning munosabati
Boks bo‘yicha sobiq mutlaq jahon chempioni Terens Krouford vaziyatga keskin ishora qildi:
«Men haqimda yomon gapirganlarni Xudo qanday jazolashi ajablanarli».
Rafael Dos Anios esa avval hazil qildi, keyin Makgregorga hamdardlik bildirdi:
«Nima, yana o‘sha jimjiloqmi? Lekin hazillashmasam, Konorga achinaman. Bu jang bunday tugamasligi kerak edi».
Ayrimlar zudlik bilan revansh talab qildi
WBC chempioni Rayan Garsiya jangning bunday yakunlanishini qabul qilmadi.
«Zudlik bilan revansh kerak. Tizza bitishi bilan ular yana uchrashishlari kerak».
Mett Frevola ham Xollouey uchinchi jangni kutishi mumkinligiga ishora qildi.
Eng qattiq tanqidni Teddi Atlas aytdi
Taniqli murabbiy va sharhlovchi Teddi Atlas Makgregorning uzoq tanaffusdan keyingi holatiga e’tibor qaratdi:
«Asosiy saboq shuki, besh yil davomida jang qilmagan va shishib ketgan jangchiga hech qachon stavka qo‘ymaslik kerak».
Belal Muhammad esa vaziyatni Maykl Chandler bilan bog‘lab, u bu jangni «la’natlaganini» hazil qildi.
Gonorar haqida ham hazillar ko‘paydi
Kevin Li Xolloueyning jangda deyarli harakat qilmay turib g‘alaba qozonganini istehzo bilan tilga oldi:
«Katta gonorar, vaznni oshirmagan, birorta ham zarba bermagan va g‘alaba qozongan».
Derek Branson esa Konorning qisqa vaqt ichida ulkan mablag‘ ishlab topganiga ishora qildi:
«Bir daqiqadan kamroq vaqt ichida 30 million ishlab topish shunchaki orzu».
«Xollouey aurasi bog‘lamni uzdi»
Mayk Devis eng g‘alati va virusli izohlardan birini qoldirdi:
«Maks Xollouey aurasi Konorning tizzasidagi bog‘lamni uzib yubordi».
Paulo Kosta esa Makgregor «temir boldir suyagi va temir xochsimon bog‘lam» bilan qaytishini hazil qildi.
Hamdardlik bildirganlar ham bo‘ldi
Kenni Florian aralash yakkakurashni «eng noshukur sport turi» deb atadi. Uning fikri Makgregorning uzoq kutilgan qaytishi bir necha soniyada barbod bo‘lganiga ishora edi.
Shu tariqa, Konor Makgregorning navbatdagi mag‘lubiyati yana bir bor MMA olamini ikkiga bo‘ldi: bir tomonda hamdardlik, ikkinchi tomonda esa shafqatsiz hazillar. Endi asosiy savol — u jarohatdan keyin yana qaytishga jur’at qiladimi?
…