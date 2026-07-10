Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladi

·0·Sport
Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladi

Angliya ayollar terma jamoasining tajribali aʼzosi Niamh Charles rasman Manchester Siti futbolchisiga aylandi. Ayollar oʻrtasidagi Angliya Superligasining (WSL) amaldagi chempioni Londonning Chelsi klubi bilan kelishuvga erishib, chap qanot himoyasini kuchaytirishga muvaffaq boʻldi. Ushbu transfer Manchester Siti uchun joriy yozgi transfer oynasidagi ikkinchi yirik xarid boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Guardian nashri xabariga koʻra, Manchester Siti 27 yoshli futbolchi uchun 500 ming funt sterling (taxminan 670 ming dollar) toʻlagan. Niamh Charles yangi jamoasi bilan uch yillik shartnoma imzoladi va u yerda 21-raqam ostida toʻp suradigan boʻldi. Taʼkidlash joizki, futbolchining Chelsi bilan amaldagi shartnomasi tugashiga yana bir yil bor edi, biroq klublar kelishuvga erishishdi.

Himoyadagi muammolarga yechim

Oʻtgan mavsumda 10 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritgan Manchester Siti uchun chap qanot himoyasi eng zaif nuqtalardan biri boʻlib qolayotgan edi. Leila Ouahabi jamoani tark etib, AQSHning Chikago Stars klubiga oʻtganidan soʻng, murabbiy Andree Jeglertz ushbu pozitsiyani toʻldirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan edi. Niamh Charles aynan shu boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda.

Niamh Charles aslida hujumkor pozitsiyalarda oʻynagan, biroq Chelsi sobiq murabbiyi Emma Hayes uni muvaffaqiyatli tarzda chap qanot himoyachisiga aylantirgan edi. Ushbu oʻzgarish Angliya terma jamoasida ham oʻzini oqladi va futbolchi Sarina Wiegman qoʻl ostida muntazam ravishda shu pozitsiyada maydonga tushib kelmoqda. Uning koʻp qirraliligi Manchester Siti uchun Chempionlar ligasi va ichki birinchilikdagi unvonni himoya qilishda asqotishi shubhasiz.

Yangi chaqiruv va kelajak rejalari

Transferdan soʻng oʻz fikrlarini bildirgan Niamh Charles shunday dedi: "Bu yerda ekanligimdan juda baxtiyorman. Manchester Siti soʻnggi yillarda qanday natijalarga erishganini tashqaridan kuzatib kelganman. Bu yerda shakllantirilayotgan madaniyat va oʻyin uslubi menga juda mos keladi. Umid qilamanki, yangi jamoam bilan koʻplab muvaffaqiyatlarga erishamiz".

Klub sport direktori Therese Sjogran futbolchining tajribasi jamoa uchun katta foyda keltirishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Niamh Charles hali oʻzining eng yuqori sport formasiga chiqmagan va Manchester Siti safida u yanada oʻsishga erishadi. Jamoa yozgi transferlar vaqtida yana bir yulduz — Beth Meadni ham oʻz safiga qoʻshib olgan edi.

Ushbu transfer zanjirining yana bir qismi sifatida Chelsi jamoasi Arsenal yulduzi Katie McCabeni oʻz safiga qoʻshib olgani aytilmoqda. Aynan McCabening kelishi Niamh Charlesning Manchesterga koʻchib oʻtishini tezlashtirdi, chunki futbolchi koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni istagan. Endilikda Manchester Siti yangi mavsumga yanada kuchli tarkib bilan tayyorgarlik koʻrmoqda.

Manchester SitiChelsiFutbolTransferАёллар Футболи
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiPortugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiBugun, 20:51Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterArgentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterBugun, 20:16Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borMakron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof borBugun, 20:03Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiRudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiBugun, 19:52Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi