Manchester Siti ayollar jamoasi Chelsi himoyachisi Niamh Charles bilan shartnoma imzoladi
Angliya ayollar terma jamoasining tajribali aʼzosi Niamh Charles rasman Manchester Siti futbolchisiga aylandi. Ayollar oʻrtasidagi Angliya Superligasining (WSL) amaldagi chempioni Londonning Chelsi klubi bilan kelishuvga erishib, chap qanot himoyasini kuchaytirishga muvaffaq boʻldi. Ushbu transfer Manchester Siti uchun joriy yozgi transfer oynasidagi ikkinchi yirik xarid boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Guardian nashri xabariga koʻra, Manchester Siti 27 yoshli futbolchi uchun 500 ming funt sterling (taxminan 670 ming dollar) toʻlagan. Niamh Charles yangi jamoasi bilan uch yillik shartnoma imzoladi va u yerda 21-raqam ostida toʻp suradigan boʻldi. Taʼkidlash joizki, futbolchining Chelsi bilan amaldagi shartnomasi tugashiga yana bir yil bor edi, biroq klublar kelishuvga erishishdi.
Himoyadagi muammolarga yechimOʻtgan mavsumda 10 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikni qoʻlga kiritgan Manchester Siti uchun chap qanot himoyasi eng zaif nuqtalardan biri boʻlib qolayotgan edi. Leila Ouahabi jamoani tark etib, AQSHning Chikago Stars klubiga oʻtganidan soʻng, murabbiy Andree Jeglertz ushbu pozitsiyani toʻldirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan edi. Niamh Charles aynan shu boʻshliqni toʻldirishi kutilmoqda.
Niamh Charles aslida hujumkor pozitsiyalarda oʻynagan, biroq Chelsi sobiq murabbiyi Emma Hayes uni muvaffaqiyatli tarzda chap qanot himoyachisiga aylantirgan edi. Ushbu oʻzgarish Angliya terma jamoasida ham oʻzini oqladi va futbolchi Sarina Wiegman qoʻl ostida muntazam ravishda shu pozitsiyada maydonga tushib kelmoqda. Uning koʻp qirraliligi Manchester Siti uchun Chempionlar ligasi va ichki birinchilikdagi unvonni himoya qilishda asqotishi shubhasiz.
Yangi chaqiruv va kelajak rejalariTransferdan soʻng oʻz fikrlarini bildirgan Niamh Charles shunday dedi: "Bu yerda ekanligimdan juda baxtiyorman. Manchester Siti soʻnggi yillarda qanday natijalarga erishganini tashqaridan kuzatib kelganman. Bu yerda shakllantirilayotgan madaniyat va oʻyin uslubi menga juda mos keladi. Umid qilamanki, yangi jamoam bilan koʻplab muvaffaqiyatlarga erishamiz".
Klub sport direktori Therese Sjogran futbolchining tajribasi jamoa uchun katta foyda keltirishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Niamh Charles hali oʻzining eng yuqori sport formasiga chiqmagan va Manchester Siti safida u yanada oʻsishga erishadi. Jamoa yozgi transferlar vaqtida yana bir yulduz — Beth Meadni ham oʻz safiga qoʻshib olgan edi.
Ushbu transfer zanjirining yana bir qismi sifatida Chelsi jamoasi Arsenal yulduzi Katie McCabeni oʻz safiga qoʻshib olgani aytilmoqda. Aynan McCabening kelishi Niamh Charlesning Manchesterga koʻchib oʻtishini tezlashtirdi, chunki futbolchi koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishni istagan. Endilikda Manchester Siti yangi mavsumga yanada kuchli tarkib bilan tayyorgarlik koʻrmoqda.
…