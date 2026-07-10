Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!

·44·Спорт
Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!

Франция миллий жамоаси ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, яримфинал йўлланмасини қўлга киритди.

Учрашув қаҳрамони эса Килиан Мбаппе бўлди. «Реал» ҳужумчиси ҳар икки голда бевосита иштирок этиб, баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Мбаппе аввал ўзи урди, кейин ассист қилди

Марокашга қарши баҳсда Килиан Мбаппе Франция ҳужумларининг асосий марказида бўлди.

27 ёшли футболчи дастлаб рақиб дарвозасини ишғол қилди. Кейин эса Усмон Дембелега голли узатма бериб, жамоасининг иккинчи голига ҳам ҳисса қўшди.

Франция Марокаш тўсиғидан ўтди

Марокаш ушбу мундиалда жиддий рақиблардан бири сифатида қаралаётган эди. Аммо Франция чоракфиналда ўз тажрибаси ва индивидуал маҳорат ҳисобидан керакли натижага эришди.

2:0 ҳисобидаги ғалаба французларни яна бир бор чемпионлик учун асосий даъвогарлар қаторида қолдирди.

Турнирда учинчи бор энг яхши футболчи

Мбаппе ушбу Жаҳон чемпионатида учинчи марта учрашувнинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди.

Бу кўрсаткич унинг Франция термасидаги ўрни қанчалик муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди. Ҳал қилувчи босқичларда айнан шундай футболчилар натижани ўзгартириб беради.

Яримфиналда ким рақиб бўлади?

Франция энди ЖЧ-2026 яримфиналида Испания — Белгия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Бу эса навбатдаги босқичда яна бир катта футбол кечаси кутилаётганини англатади.

Франция учун асосий сигнал

Марокашга қарши ғалаба Франциянинг фақат кучли таркибга эмас, ҳал қилувчи паллада ўйин тақдирини ўз қўлига оладиган етакчига ҳам эга эканини кўрсатди.

Мбаппе яна бир бор саҳнага чиқди — энди Франция чемпионликка яна бир қадам яқинлашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир... Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...Бугун, 09:31Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борНорвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борБугун, 09:21ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борБугун, 09:13Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиКилиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиБугун, 03:11Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 03:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди