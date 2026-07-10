Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!
Франция миллий жамоаси ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, яримфинал йўлланмасини қўлга киритди.
Учрашув қаҳрамони эса Килиан Мбаппе бўлди. «Реал» ҳужумчиси ҳар икки голда бевосита иштирок этиб, баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Мбаппе аввал ўзи урди, кейин ассист қилди
Марокашга қарши баҳсда Килиан Мбаппе Франция ҳужумларининг асосий марказида бўлди.
27 ёшли футболчи дастлаб рақиб дарвозасини ишғол қилди. Кейин эса Усмон Дембелега голли узатма бериб, жамоасининг иккинчи голига ҳам ҳисса қўшди.
Франция Марокаш тўсиғидан ўтди
Марокаш ушбу мундиалда жиддий рақиблардан бири сифатида қаралаётган эди. Аммо Франция чоракфиналда ўз тажрибаси ва индивидуал маҳорат ҳисобидан керакли натижага эришди.
2:0 ҳисобидаги ғалаба французларни яна бир бор чемпионлик учун асосий даъвогарлар қаторида қолдирди.
Турнирда учинчи бор энг яхши футболчи
Мбаппе ушбу Жаҳон чемпионатида учинчи марта учрашувнинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди.
Бу кўрсаткич унинг Франция термасидаги ўрни қанчалик муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди. Ҳал қилувчи босқичларда айнан шундай футболчилар натижани ўзгартириб беради.
Яримфиналда ким рақиб бўлади?
Франция энди ЖЧ-2026 яримфиналида Испания — Белгия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Бу эса навбатдаги босқичда яна бир катта футбол кечаси кутилаётганини англатади.
Франция учун асосий сигнал
Марокашга қарши ғалаба Франциянинг фақат кучли таркибга эмас, ҳал қилувчи паллада ўйин тақдирини ўз қўлига оладиган етакчига ҳам эга эканини кўрсатди.
Мбаппе яна бир бор саҳнага чиқди — энди Франция чемпионликка яна бир қадам яқинлашди.
…