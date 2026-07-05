Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...
Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг жамоадаги ўрни, сардорлик масъулияти ва етакчилик фазилатлари ҳақида гапирди.
Мутахассиснинг айтишича, матбуот ва ижтимоий тармоқларда Мбаппе ҳақида яратилган «диктатор» образи футболчининг ҳақиқий характерига мутлақо мос келмайди.
«Бу образ ҳақиқатдан жуда узоқ»
Дешамдан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлиш учун етарлича етилиб улгургани ҳақида сўралди.
Бош мураббий ҳужумчининг йиғинлар бошланган биринчи кунданоқ жамоага тўғри муносабатда бўлганини таъкидлади.
«Унга нисбатан баъзан гўё “диктатор” деган образ яратилади. Лекин бу Килианнинг ҳақиқий қиёфасига мутлақо тўғри келмайди. У биринчи кунданоқ тўғри кайфият ва муносабат билан ишга киришди», — деди Дешам.
Мбаппе фақат ўзи учун гапирмайди
Франция мураббийининг сўзларига кўра, Мбаппе жамоа олдида гапирганида шахсий манфаатларини эмас, барча футболчиларнинг фикрини ифода этади.
У жамоадошларининг муаммоларини ҳам мураббийлар штабига етказиб туради. Ҳатто бу масалалар Мбаппенинг ўзига бевосита боғлиқ бўлмаса ҳам, у четда турмайди.
«У менга ўйинчиларнинг муаммоларини етказади. Агар сен бошқалар ҳақида қайғурмоқчи бўлсанг, аввал ўзингда муаммо бўлмаслиги керак. Жамоада муаммосиз футболчи бор десак, у — Килиан», — деди мутахассис.
«Ҳамма унга эргашмоқда»
Дешам Мбаппенинг жамоада катта обрўга эга эканини ва бошқа футболчилар унинг ортидан эргашаётганини қайд этди.
Унинг фикрича, Франция терма жамоасида яхши муҳит шаклланган ва бундай шароитда Мбаппени сардор сифатида танлаш табиий қарор бўлган.
«Ҳамма унга эргашяпти. Бизда жуда яхши жамоа шаклланган. Шундай вазиятда уни сардор этиб танлаганим табиий ҳол», — деди Дешам.
«Диктатор Мбаппе» ҳазили жамоага ҳам кириб борди
Қизиғи, ижтимоий тармоқларда оммалашган «диктатор Мбаппе» ҳақидаги ҳазил ва мемлар энди Франция терма жамоаси футболчилари орасида ҳам айланиб юрибди.
Мухлислар эса вазиятга ҳазил билан ёндашиб, «Мбаппе терма жамоани ҳам қўлга олди, энди навбат Дешамга етди», дея изоҳлар қолдирмоқда.
Бироқ Дешамнинг сўзларига қараганда, Мбаппе жамоани бошқаришга уринаётган «диктатор» эмас, балки футболчилар манфаатини ҳимоя қиладиган ҳақиқий етакчи.
…