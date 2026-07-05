Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...

·821·Спорт
Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг жамоадаги ўрни, сардорлик масъулияти ва етакчилик фазилатлари ҳақида гапирди.

Мутахассиснинг айтишича, матбуот ва ижтимоий тармоқларда Мбаппе ҳақида яратилган «диктатор» образи футболчининг ҳақиқий характерига мутлақо мос келмайди.

«Бу образ ҳақиқатдан жуда узоқ»

Дешамдан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлиш учун етарлича етилиб улгургани ҳақида сўралди.

Бош мураббий ҳужумчининг йиғинлар бошланган биринчи кунданоқ жамоага тўғри муносабатда бўлганини таъкидлади.

«Унга нисбатан баъзан гўё “диктатор” деган образ яратилади. Лекин бу Килианнинг ҳақиқий қиёфасига мутлақо тўғри келмайди. У биринчи кунданоқ тўғри кайфият ва муносабат билан ишга киришди», — деди Дешам.

Мбаппе фақат ўзи учун гапирмайди

Франция мураббийининг сўзларига кўра, Мбаппе жамоа олдида гапирганида шахсий манфаатларини эмас, барча футболчиларнинг фикрини ифода этади.

У жамоадошларининг муаммоларини ҳам мураббийлар штабига етказиб туради. Ҳатто бу масалалар Мбаппенинг ўзига бевосита боғлиқ бўлмаса ҳам, у четда турмайди.

«У менга ўйинчиларнинг муаммоларини етказади. Агар сен бошқалар ҳақида қайғурмоқчи бўлсанг, аввал ўзингда муаммо бўлмаслиги керак. Жамоада муаммосиз футболчи бор десак, у — Килиан», — деди мутахассис.

«Ҳамма унга эргашмоқда»

Дешам Мбаппенинг жамоада катта обрўга эга эканини ва бошқа футболчилар унинг ортидан эргашаётганини қайд этди.

Унинг фикрича, Франция терма жамоасида яхши муҳит шаклланган ва бундай шароитда Мбаппени сардор сифатида танлаш табиий қарор бўлган.

«Ҳамма унга эргашяпти. Бизда жуда яхши жамоа шаклланган. Шундай вазиятда уни сардор этиб танлаганим табиий ҳол», — деди Дешам.

«Диктатор Мбаппе» ҳазили жамоага ҳам кириб борди

Қизиғи, ижтимоий тармоқларда оммалашган «диктатор Мбаппе» ҳақидаги ҳазил ва мемлар энди Франция терма жамоаси футболчилари орасида ҳам айланиб юрибди.

Мухлислар эса вазиятга ҳазил билан ёндашиб, «Мбаппе терма жамоани ҳам қўлга олди, энди навбат Дешамга етди», дея изоҳлар қолдирмоқда.

Бироқ Дешамнинг сўзларига қараганда, Мбаппе жамоани бошқаришга уринаётган «диктатор» эмас, балки футболчилар манфаатини ҳимоя қиладиган ҳақиқий етакчи.

Дидир ДешамКилиан МбаппеФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиШерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 14:12Килиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиКилиан Мбаппе ва Парагвай ўртасидаги зиддият: Франция чорак финалга йўл олдиБугун, 13:58Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди