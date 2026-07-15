Испания Францияни мағлуб этиб, жаҳон чемпионати финалига чиқди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати ярим финалида Испания Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олди.
Далласдаги Арлингтон стадионида ўтган учрашувда Испания ҳар икки голни ҳам асосий вақтда урди. 22-дақиқада Микель Оярсабаль ҳисобни очди. 58-дақиқада Педро Порро иккинчи голни киритиб, испанларнинг устунлигини мустаҳкамлади.
Франция ўйин давомида кўпроқ зарба берди. Жамоа 14 марта дарвоза томон ҳаракат қилди, шулардан 4 таси аниқ чиқди. Испанияда эса 10 та зарба ва 2 та аниқ зарба қайд этилди.
Тўп назоратида катта фарқ бўлмади. Испания 51 фоиз, Франция 49 фоиз вақт тўпга эгалик қилди. Паслар сонида испанлар олдинда бўлди: 487 та узатма. Франция 407 та пас амалга оширди.
Франция бурчак тўпларида 7:1 ҳисобида устунлик қилди, аммо гол уришга эриша олмади. Испания эса яратган имкониятларидан самарали фойдаланди.
Шу тариқа, Испания жаҳон чемпионати финалига чиқди. Франция эса ярим финалда мусобақадаги иштирокини якунлади.
…