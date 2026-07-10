Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...
«Арсенал» ҳимоячиси Вильям Салиба атрофида трансфер қизиқиши кучаймоқда. Франциялик футболчини Европанинг бир неча гигант клублари кузатмоқда, аммо лондонликлар уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Caught Offside маълумотига кўра, Салибага «Реал Мадрид», ПСЖ ва «Барселона» жиддий эътибор қаратган.
Учта гранд Салибани кузатмоқда
Манбага кўра, «Реал», ПСЖ ва «Барселона» Салибанинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.
Франциялик марказий ҳимоячи сўнгги йилларда «Арсенал» ҳимоя чизиғининг асосий фигураларидан бирига айланди. Шу боис унга бўлган қизиқиш Европанинг энг йирик клублари даражасига чиққан.
«Арсенал» музокарага шошилмаяпти
Лондон клуби ҳозирча Салиба бўйича ҳеч қандай музокара бошлаш ниятида эмас.
«Арсенал» раҳбарияти футболчини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасида муҳим ўрин тутувчи ўйинчи сифатида кўрмоқда. Шу сабаб клуб уни сотиш масаласини фақат жуда катта таклиф тушгандагина кўриб чиқиши мумкин.
150 миллион евро — асосий тўсиқ
Хабарларга кўра, «Арсенал» фақат 150 миллион евро атрофидаги таклиф бўлса, музокара столига ўтиришга тайёр.
Бу сумма «Барселона» учун деярли имконсиз деб баҳоланмоқда. «Реал» ва ПСЖ молиявий жиҳатдан кучлироқ имкониятларга эга, аммо бу ҳам трансфер амалга ошишига кафолат бермайди.
Шартнома 2030 йилгача
Салибанинг «Арсенал» билан амалдаги шартномаси 2030 йил ёзигача мўлжалланган.
Айнан шу омил лондонликларга музокараларда катта устунлик беради. Клуб футболчини сотишга мажбур эмас ва харидорлар учун шартларни ўзи белгилаши мумкин.
Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар
Вильям Салиба ўтган мавсумда барча мусобақалар доирасида 50 та ўйинда майдонга тушди.
Ушбу учрашувларда марказий ҳимоячи:
1 та гол урди;
1 та голли узатма амалга оширди.
Transfermarkt портали ҳозирги пайтда Салибанинг бозор қийматини 100 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
«Арсенал»нинг асосий сигнали
Салиба атрофидаги қизиқиш кучайгани аниқ, аммо «Арсенал»нинг позицияси ҳам шунчалик қатъий кўринмоқда.
Лондон клуби ҳимоячисини келажак лойиҳасининг марказида кўрмоқда. Шунинг учун бу трансферда асосий савол нархда эмас, балки «Арсенал» умуман эшикни очадими-йўқми — шунда.
…