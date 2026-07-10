Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...

·0·Спорт
Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...

«Арсенал» ҳимоячиси Вильям Салиба атрофида трансфер қизиқиши кучаймоқда. Франциялик футболчини Европанинг бир неча гигант клублари кузатмоқда, аммо лондонликлар уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

Caught Offside маълумотига кўра, Салибага «Реал Мадрид», ПСЖ ва «Барселона» жиддий эътибор қаратган.

Учта гранд Салибани кузатмоқда

Манбага кўра, «Реал», ПСЖ ва «Барселона» Салибанинг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда.

Франциялик марказий ҳимоячи сўнгги йилларда «Арсенал» ҳимоя чизиғининг асосий фигураларидан бирига айланди. Шу боис унга бўлган қизиқиш Европанинг энг йирик клублари даражасига чиққан.

«Арсенал» музокарага шошилмаяпти

Лондон клуби ҳозирча Салиба бўйича ҳеч қандай музокара бошлаш ниятида эмас.

«Арсенал» раҳбарияти футболчини жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасида муҳим ўрин тутувчи ўйинчи сифатида кўрмоқда. Шу сабаб клуб уни сотиш масаласини фақат жуда катта таклиф тушгандагина кўриб чиқиши мумкин.

150 миллион евро — асосий тўсиқ

Хабарларга кўра, «Арсенал» фақат 150 миллион евро атрофидаги таклиф бўлса, музокара столига ўтиришга тайёр.

Бу сумма «Барселона» учун деярли имконсиз деб баҳоланмоқда. «Реал» ва ПСЖ молиявий жиҳатдан кучлироқ имкониятларга эга, аммо бу ҳам трансфер амалга ошишига кафолат бермайди.

Шартнома 2030 йилгача

Салибанинг «Арсенал» билан амалдаги шартномаси 2030 йил ёзигача мўлжалланган.

Айнан шу омил лондонликларга музокараларда катта устунлик беради. Клуб футболчини сотишга мажбур эмас ва харидорлар учун шартларни ўзи белгилаши мумкин.

Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар

Вильям Салиба ўтган мавсумда барча мусобақалар доирасида 50 та ўйинда майдонга тушди.

Ушбу учрашувларда марказий ҳимоячи:

  • 1 та гол урди;

  • 1 та голли узатма амалга оширди.

Transfermarkt портали ҳозирги пайтда Салибанинг бозор қийматини 100 миллион евро атрофида баҳоламоқда.

«Арсенал»нинг асосий сигнали

Салиба атрофидаги қизиқиш кучайгани аниқ, аммо «Арсенал»нинг позицияси ҳам шунчалик қатъий кўринмоқда.

Лондон клуби ҳимоячисини келажак лойиҳасининг марказида кўрмоқда. Шунинг учун бу трансферда асосий савол нархда эмас, балки «Арсенал» умуман эшикни очадими-йўқми — шунда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26Норвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борНорвегия посбони «Сити»га яқинлашди: Ҳоланд билан бирлашиш эҳтимоли борБугун, 09:21ЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борЖЧ-2026 кашфиётлари рўйхати тузилди: унда ўзбек футболчиси ҳам борБугун, 09:13Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Мбаппе Марокашга қарши ўйинда яна ўзини кўрсатди: Франция яримфиналда!Бугун, 09:10Килиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиКилиан Мбаппе ва Франция ярим финалда: Марокашнинг қаршилиги Бостон шаҳрида синдирилдиБугун, 03:11Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Франция ва Марокаш ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 03:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди