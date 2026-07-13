Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилди

·38·Спорт
Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилди

Португалия терма жамоаси ва Ал-Насср клуби ҳужумчиси Криштиану Роналду яна бир бор танқидлар марказида қолди. Футбол оламининг кўплаб мутахассислари каби, Ливерпул ва Фулхэм клубларининг собиқ ҳимоячиси Джон Арне Риисе ҳам афсонавий футболчини халқаро майдонни тарк этишга чақирди. Унинг фикрича, 41 ёшли ҳужумчи энди юқори даражадаги ўйинларда жамоасига ёрдам бера олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, норвегиялик собиқ футболчи Роналдунинг Жахон чемпионатидаги иштирокини "маъюс" деб атаган. Риисе Португалия терма жамоасининг собиқ устози Роберто Мартинезни вазиятни нотўғри бошқарганликда ва жамоа манфаатларидан кўра шахсий амбицияларни устун қўйганликда айблади. Унинг таъкидлашича, Роналдунинг таркибда бўлиши жамоанинг тактик мослашувчанлигини чеклаб қўймоқда.

Янги авлодга йўл бериш вақти келдими?

"Мен Португалия мураббийи Роналдуни яхши кўришини биламан, лекин бу Жахон чемпионатидаги бутун вазият жуда ачинарли эди. Бир нуқтада у гол ура олмайди, кейин бир-иккита голдан сўнг қайтганини айтади ва яна ғойиб бўлади. Мартинез қатъият кўрсатиб, жамоани шахсдан устун қўйиши керак эди", — дейди Риисе БестБеттингСитес нашрига берган интервюсида.

Риисе, шунингдек, замонавий футболнинг жисмоний талаблари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, майдондаги барча 11 нафар футболчи тиниmsиз курашиши ва югуриши шарт. Лионель Месси каби истисноларни ҳисобга олмаганда, Роналдо энди бундай юқори темпни таъминлай олмаяпти. Бу эса Португалия терма жамоасини кучайтириш ўрнига, унинг ўйинини кучсизлантирмоқда.

Евро-2028 турнири ҳақида гап кетганда, норвегиялик мутахассис Роналдунинг у ерда иштирок этишига шубҳа билан қарамоқда. Унинг фикрича, афсонавий ҳужумчи халқаро фаолиятини ҳозироқ якунлаб, ўрнини ёш ва иқтидорли футболчиларга бўшатиб бериши лозим. Бу Португалия футболининг келажакдаги ривожи учун муҳим қадам бўлиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоасининг Жахон чемпионатидаги юриши нимчорак финалда Испанияга қарши мағлубият билан якунланган эди. Ўша ўйиндан сўнг Криштиану Роналду майдонни кўз ёшлари билан тарк этган. Шунга қарамай, Ал-Насср юлдузи ўз келажаги борасида шошилинч қарор қабул қилмаслигини ва оиласи даврасида барчасини ўйлаб кўришини таъкидлаган.

Ҳозирда Роналдо халқаро миқёсда энг кўп гол урган футболчи мақомини сақлаб турибди. Бироқ, Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед собиқ юлдузининг жисмоний ҳолати ва майдондаги самарадорлиги борасидаги баҳслар тўхтаётгани йўқ. Футбол жамоатчилиги афсонанинг кейинги қадами қандай бўлишини диққат билан кузатмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболТрансферАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиМанчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиБугун, 18:37ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаБугун, 18:05ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаБугун, 17:59Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Бугун, 17:56“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди