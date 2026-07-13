Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилди
Португалия терма жамоаси ва Ал-Насср клуби ҳужумчиси Криштиану Роналду яна бир бор танқидлар марказида қолди. Футбол оламининг кўплаб мутахассислари каби, Ливерпул ва Фулхэм клубларининг собиқ ҳимоячиси Джон Арне Риисе ҳам афсонавий футболчини халқаро майдонни тарк этишга чақирди. Унинг фикрича, 41 ёшли ҳужумчи энди юқори даражадаги ўйинларда жамоасига ёрдам бера олмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, норвегиялик собиқ футболчи Роналдунинг Жахон чемпионатидаги иштирокини "маъюс" деб атаган. Риисе Португалия терма жамоасининг собиқ устози Роберто Мартинезни вазиятни нотўғри бошқарганликда ва жамоа манфаатларидан кўра шахсий амбицияларни устун қўйганликда айблади. Унинг таъкидлашича, Роналдунинг таркибда бўлиши жамоанинг тактик мослашувчанлигини чеклаб қўймоқда.
Янги авлодга йўл бериш вақти келдими?"Мен Португалия мураббийи Роналдуни яхши кўришини биламан, лекин бу Жахон чемпионатидаги бутун вазият жуда ачинарли эди. Бир нуқтада у гол ура олмайди, кейин бир-иккита голдан сўнг қайтганини айтади ва яна ғойиб бўлади. Мартинез қатъият кўрсатиб, жамоани шахсдан устун қўйиши керак эди", — дейди Риисе БестБеттингСитес нашрига берган интервюсида.
Риисе, шунингдек, замонавий футболнинг жисмоний талаблари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, майдондаги барча 11 нафар футболчи тиниmsиз курашиши ва югуриши шарт. Лионель Месси каби истисноларни ҳисобга олмаганда, Роналдо энди бундай юқори темпни таъминлай олмаяпти. Бу эса Португалия терма жамоасини кучайтириш ўрнига, унинг ўйинини кучсизлантирмоқда.
Евро-2028 турнири ҳақида гап кетганда, норвегиялик мутахассис Роналдунинг у ерда иштирок этишига шубҳа билан қарамоқда. Унинг фикрича, афсонавий ҳужумчи халқаро фаолиятини ҳозироқ якунлаб, ўрнини ёш ва иқтидорли футболчиларга бўшатиб бериши лозим. Бу Португалия футболининг келажакдаги ривожи учун муҳим қадам бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Португалия терма жамоасининг Жахон чемпионатидаги юриши нимчорак финалда Испанияга қарши мағлубият билан якунланган эди. Ўша ўйиндан сўнг Криштиану Роналду майдонни кўз ёшлари билан тарк этган. Шунга қарамай, Ал-Насср юлдузи ўз келажаги борасида шошилинч қарор қабул қилмаслигини ва оиласи даврасида барчасини ўйлаб кўришини таъкидлаган.
Ҳозирда Роналдо халқаро миқёсда энг кўп гол урган футболчи мақомини сақлаб турибди. Бироқ, Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед собиқ юлдузининг жисмоний ҳолати ва майдондаги самарадорлиги борасидаги баҳслар тўхтаётгани йўқ. Футбол жамоатчилиги афсонанинг кейинги қадами қандай бўлишини диққат билан кузатмоқда.
…