Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирди

·41·Спорт
Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирди

Аргентина терма жамоаси ЖЧ–2026 чемпионлиги учун Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсга тайёрланмоқда. Финал олдидан Лионель Месси рақибнинг кучли жиҳатларини эътироф этиб, майдонда ҳар томонлама тенг кураш кутаётганини айтди.

«Испанияни жуда яхши биламан»

Месси Испания терма жамоасининг ўзига хос футбол фалсафаси ва юқори маҳоратли таркибига алоҳида эътибор қаратди.

«Испания — жуда кучли терма жамоа, таркибида маҳоратли футболчилар тўпланган, ўзига хос ўйин услубига эга. Бу жамоани яхши биламан, улар маълум бир футбол фалсафасига таянади», — деди Аргентина сардори.

Унинг таъкидлашича, финал фақат чемпионлик учун баҳс эмас, балки икки хил футбол мактаби ва қитъанинг тўқнашуви бўлади.

«Бу ўйин мен учун ҳам, бутун жамоамиз учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Барча жиҳатларда тенг кураш кутяпман», — дея қўшимча қилди Месси. Унинг Испания ҳақидаги фикрлари финал олдидан берган интервьюсида ҳам келтирилган.

Месси учун алоҳида финал

Лионель Мессининг фаолияти Испания футболи билан узвий боғлиқ. У профессионал фаолиятининг асосий қисмини «Барселона»да ўтказгани сабаб Испания терма жамоасининг услуби, ўйин фалсафаси ва айрим футболчиларини яхши билади.

Шу боис бу финал Аргентина сардори учун оддий учрашувдан кўра кўпроқ маъно касб этади. Бир томонда у етакчилик қилаётган амалдаги жаҳон чемпионлари, иккинчи томонда эса Мессига яхши таниш бўлган футбол мактаби туради.

Финалнинг яна бир асосий интригаси — Месси ва Испаниянинг ёш етакчиси Ламин Ямаль ўртасидаги рамзий тўқнашувдир. Испания мусобақада мустаҳкам ҳимояси, Аргентина эса сермаҳсул ҳужуми билан ажралиб турибди.

Аргентина финалга қандай етиб келди?

Аргентина яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Инглизлар 55-дақиқада Энтони Гордоннинг голи билан олдинга чиқди, аммо баҳс охирида Лионель Скалони жамоаси вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди.

Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Лаутаро Мартинес эса қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди. Месси Аргентинанинг ҳар икки голига ҳал қилувчи узатма бериб, жамоасини яна бир финалга олиб чиқди.

Чемпион номи 19 июлда аниқланади

Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Ист-Ратерфорддаги стадионда ўтказилади. Аргентина кетма-кет иккинчи ва тарихидаги тўртинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи бор кубокни боши узра кўтаришни мақсад қилган.

Месси рақибнинг кучини тан олди, аммо унинг сўзларидан Аргентина финалга ишонч билан чиқаётгани ҳам сезилмоқда. Энди барча саволларга жавоб майдонда берилади.

Сизнингча, ҳал қилувчи баҳсда Мессининг тажрибаси устун келадими ёки Испаниянинг жамоавий футболи?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиБугун, 18:41«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ борБугун, 18:33Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиРомано ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди