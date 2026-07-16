Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирди
Аргентина терма жамоаси ЖЧ–2026 чемпионлиги учун Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳсга тайёрланмоқда. Финал олдидан Лионель Месси рақибнинг кучли жиҳатларини эътироф этиб, майдонда ҳар томонлама тенг кураш кутаётганини айтди.
«Испанияни жуда яхши биламан»
Месси Испания терма жамоасининг ўзига хос футбол фалсафаси ва юқори маҳоратли таркибига алоҳида эътибор қаратди.
«Испания — жуда кучли терма жамоа, таркибида маҳоратли футболчилар тўпланган, ўзига хос ўйин услубига эга. Бу жамоани яхши биламан, улар маълум бир футбол фалсафасига таянади», — деди Аргентина сардори.
Унинг таъкидлашича, финал фақат чемпионлик учун баҳс эмас, балки икки хил футбол мактаби ва қитъанинг тўқнашуви бўлади.
«Бу ўйин мен учун ҳам, бутун жамоамиз учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлади. Барча жиҳатларда тенг кураш кутяпман», — дея қўшимча қилди Месси. Унинг Испания ҳақидаги фикрлари финал олдидан берган интервьюсида ҳам келтирилган.
Месси учун алоҳида финал
Лионель Мессининг фаолияти Испания футболи билан узвий боғлиқ. У профессионал фаолиятининг асосий қисмини «Барселона»да ўтказгани сабаб Испания терма жамоасининг услуби, ўйин фалсафаси ва айрим футболчиларини яхши билади.
Шу боис бу финал Аргентина сардори учун оддий учрашувдан кўра кўпроқ маъно касб этади. Бир томонда у етакчилик қилаётган амалдаги жаҳон чемпионлари, иккинчи томонда эса Мессига яхши таниш бўлган футбол мактаби туради.
Финалнинг яна бир асосий интригаси — Месси ва Испаниянинг ёш етакчиси Ламин Ямаль ўртасидаги рамзий тўқнашувдир. Испания мусобақада мустаҳкам ҳимояси, Аргентина эса сермаҳсул ҳужуми билан ажралиб турибди.
Аргентина финалга қандай етиб келди?
Аргентина яримфиналда Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Инглизлар 55-дақиқада Энтони Гордоннинг голи билан олдинга чиқди, аммо баҳс охирида Лионель Скалони жамоаси вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди.
Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Лаутаро Мартинес эса қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди. Месси Аргентинанинг ҳар икки голига ҳал қилувчи узатма бериб, жамоасини яна бир финалга олиб чиқди.
Чемпион номи 19 июлда аниқланади
Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Ист-Ратерфорддаги стадионда ўтказилади. Аргентина кетма-кет иккинчи ва тарихидаги тўртинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи бор кубокни боши узра кўтаришни мақсад қилган.
Месси рақибнинг кучини тан олди, аммо унинг сўзларидан Аргентина финалга ишонч билан чиқаётгани ҳам сезилмоқда. Энди барча саволларга жавоб майдонда берилади.
Сизнингча, ҳал қилувчи баҳсда Мессининг тажрибаси устун келадими ёки Испаниянинг жамоавий футболи?
…