Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?

Жаҳон чемпионати ярим финалидаги Англия ва Аргентина ўртасидаги шиддатли баҳс нафақат голлар, балки майдон марказидаги ҳиссиётларга бой тўқнашувлар билан ҳам ёдда қолди. Учрашув давомида инглизлар ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ва афсонавий Лионель Месси ўртасида юзага келган даҳанаки жанг кўпчиликнинг эътиборини тортди. Мазкур воқеадан сўнг, Беллингэм вазиятга ойдинлик киритиб, ўша лаҳзаларда аслида нималар содир бўлганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аргентина терма жамоасининг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўйиннинг биринчи бўлимида ҳакамнинг қарори баҳсларга сабаб бўлди. Жанубий америкаликлар фойдасига чиқарилган қарордан сўнг, Беллингэм ва Месси ўзаро гап талашиб кетишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу вазият ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлган бўлса-да, ёш ярим ҳимоячи буни ўйиннинг бир қисми деб ҳисобламоқда.

Майдондаги ҳиссиётлар ва ўзаро мулоқот

Беллингэмнинг сўзларига кўра, у ва Месси ўртасидаги суҳбат фақатгина ўйин эпизодларига асосланган бўлиб, унда ҳеч қандай шахсий адоват бўлмаган. "Месси билан суҳбатми? Аслида биз қўполлик борасида баҳслашаётган эдик. Бу жиддий нарса эмасди. Ишончим комилки, ҳамма буни катта воқеага айлантиради, лекин аслида ҳеч гап йўқ", — дея тушунтирди Беллингэм АС нашрига берган интервюсида.

Англиялик футболчи баҳснинг тафсилотларини очиқлади: "Мен бироз аввалроқ қўполлик бўлганини айтдим, у эса 'менга нисбатан ишлатилган қўполлик-чи?' деб сўради. Мен эса унга: 'Сен буни кўтарадиган даражада кучлисан-ку', деб жавоб қайтардим. Бу шунчаки юқори даражадаги ўйиннинг бир қисми, холос".

Мағлубият аламли, аммо Месси билан ўйнаш шараф

Гарчи майдонда зиддиятли лаҳзалар юзага келган бўлса-да, Беллингэм ўйиндан сўнг Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди. У мағлубият аламли бўлишига қарамай, тарихдаги энг буюк футболчилардан бирига қарши тўп суришни катта шараф деб билишини таъкидлади. Англия терма жамоаси яна бир бор йирик турнирни совринсиз тарк этаётгани унинг учун катта зарба бўлди.

"Албатта, мен мағлуб бўлган томондаман ва бу жуда оғриқли. Аммо энг яхшилардан бирига қарши ўйнаш — имтиёз. Англия билан ниҳоят муваффақиятга эришган жамоанинг бир қисми бўлишни жуда хоҳлаган эдим. Мухлисларга йиллар давомида эшитиб келаётган гапларини яна қайтариш жуда оғир. Бунинг учун улардан узр сўрайман", — дея қўшимча қилди футболчи.

Ушбу учрашув Англиянинг халқаро майдондаги узоқ кутилган чемпионлик орзусини яна бир бор кейинга сурди. Жуд Беллингем каби ёш юлдузлар учун бу тажриба келажакдаги ғалабалар учун пойдевор бўлиши кутилмоқда. Месси бошчилигидаги Аргентина эса ўз юришини давом эттириб, турнирнинг асосий қаҳрамонига айланди.

Жуде БеллингэмЛионель МессиАнглияАргентинаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди