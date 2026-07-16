Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?
Жаҳон чемпионати ярим финалидаги Англия ва Аргентина ўртасидаги шиддатли баҳс нафақат голлар, балки майдон марказидаги ҳиссиётларга бой тўқнашувлар билан ҳам ёдда қолди. Учрашув давомида инглизлар ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ва афсонавий Лионель Месси ўртасида юзага келган даҳанаки жанг кўпчиликнинг эътиборини тортди. Мазкур воқеадан сўнг, Беллингэм вазиятга ойдинлик киритиб, ўша лаҳзаларда аслида нималар содир бўлганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентина терма жамоасининг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўйиннинг биринчи бўлимида ҳакамнинг қарори баҳсларга сабаб бўлди. Жанубий америкаликлар фойдасига чиқарилган қарордан сўнг, Беллингэм ва Месси ўзаро гап талашиб кетишди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу вазият ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлган бўлса-да, ёш ярим ҳимоячи буни ўйиннинг бир қисми деб ҳисобламоқда.
Майдондаги ҳиссиётлар ва ўзаро мулоқотБеллингэмнинг сўзларига кўра, у ва Месси ўртасидаги суҳбат фақатгина ўйин эпизодларига асосланган бўлиб, унда ҳеч қандай шахсий адоват бўлмаган. "Месси билан суҳбатми? Аслида биз қўполлик борасида баҳслашаётган эдик. Бу жиддий нарса эмасди. Ишончим комилки, ҳамма буни катта воқеага айлантиради, лекин аслида ҳеч гап йўқ", — дея тушунтирди Беллингэм АС нашрига берган интервюсида.
Англиялик футболчи баҳснинг тафсилотларини очиқлади: "Мен бироз аввалроқ қўполлик бўлганини айтдим, у эса 'менга нисбатан ишлатилган қўполлик-чи?' деб сўради. Мен эса унга: 'Сен буни кўтарадиган даражада кучлисан-ку', деб жавоб қайтардим. Бу шунчаки юқори даражадаги ўйиннинг бир қисми, холос".
Мағлубият аламли, аммо Месси билан ўйнаш шарафГарчи майдонда зиддиятли лаҳзалар юзага келган бўлса-да, Беллингэм ўйиндан сўнг Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди. У мағлубият аламли бўлишига қарамай, тарихдаги энг буюк футболчилардан бирига қарши тўп суришни катта шараф деб билишини таъкидлади. Англия терма жамоаси яна бир бор йирик турнирни совринсиз тарк этаётгани унинг учун катта зарба бўлди.
"Албатта, мен мағлуб бўлган томондаман ва бу жуда оғриқли. Аммо энг яхшилардан бирига қарши ўйнаш — имтиёз. Англия билан ниҳоят муваффақиятга эришган жамоанинг бир қисми бўлишни жуда хоҳлаган эдим. Мухлисларга йиллар давомида эшитиб келаётган гапларини яна қайтариш жуда оғир. Бунинг учун улардан узр сўрайман", — дея қўшимча қилди футболчи.
Ушбу учрашув Англиянинг халқаро майдондаги узоқ кутилган чемпионлик орзусини яна бир бор кейинга сурди. Жуд Беллингем каби ёш юлдузлар учун бу тажриба келажакдаги ғалабалар учун пойдевор бўлиши кутилмоқда. Месси бошчилигидаги Аргентина эса ўз юришини давом эттириб, турнирнинг асосий қаҳрамонига айланди.
…