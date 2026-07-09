Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирди
Португалиянинг «Брага» клуби ўзбекистонлик икки иқтидор — Садриддин Хасанов ва Сайфиддин Содиқовни U23 жамоаси футболчилари сифатида расман таништирди.
Шу тариқа, яна икки нафар ёш футболчимиз фаолиятини Европа футболида давом эттиради. Улар энди «Брага U23» сафида майдонга тушади.
«Брага» ўзбекистонлик иқтидорларни таништирди
Португалия клуби Садриддин Хасанов ва Сайфиддин Содиқовни U23 жамоаси таркибида расман эълон қилди.
Бу хабар ўзбек футболи учун яна бир муҳим янгилик бўлди. Чунки ёш футболчиларнинг Европадаги рақобат муҳитига кириб бориши уларнинг кейинги ривожланиши учун катта аҳамиятга эга.
Фаолият энди Португалияда давом этади
Хасанов ва Содиқов энди «Брага U23» жамоасида тўп тепади.
Португалия футболи ёшлар билан ишлаш, техник тайёргарлик ва тактик интизом борасида Европада ўзига хос мактабга эга. Шу боис ушбу трансферлар футболчилар учун янги босқичга айланиши мумкин.
Ўзбек футболчилари учун муҳим қадам
Сўнгги йилларда ўзбекистонлик ёш футболчиларнинг хориж клубларига ўтиши кўпайиб бормоқда.
«Брага» каби Европа клуби тизимига қўшилиш эса Хасанов ва Содиқов учун нафақат янги чемпионат, балки катта футболга яқинлашиш имконияти ҳамдир.
Шартнома муддати ҳозирча очиқланмади
Ҳозирча икки футболчининг «Брага» билан қанча муддатга шартнома имзолагани маълум қилинмаган.
Клуб фақат уларнинг U23 жамоаси футболчилари сифатида таништирилганини эълон қилди.
Европа синови бошланмоқда
Садриддин Хасанов ва Сайфиддин Содиқов учун энди энг муҳим давр бошланади.
Португалиядаги рақобат, янги футбол муҳити ва «Брага» академиясидаги талаблар икки ёш футболчининг ҳақиқий салоҳиятини кўрсатиб бериши мумкин.
…