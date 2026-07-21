WM 2026 Stürmer-Ranking: Mbappé übertrifft Messi und Bellingham

Nach Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 wurde ein Ranking veröffentlicht, das auf den Offensiv-, Kreativ- und Defensivleistungen der Spieler basiert. Unter den Stürmern erzielte der Angreifer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, mit 9,12 Punkten das beste Ergebnis.

Der französische Spieler, der Torschützenkönig des Turniers wurde, übertraf in dieser Wertung Jude Bellingham und Lionel Messi.

Die Spieler wurden in drei Kategorien bewertet

Alle am Turnier teilnehmenden Spieler wurden auf einer 10-Punkte-Skala in drei Hauptbereichen analysiert:

Effizienz im Angriff;

Erarbeitung von Torchancen;

Defensivarbeit.

Das Stürmer-Ranking berücksichtigte die Anzahl der Tore, die Schusseffizienz, die Bewegungen im gegnerischen Strafraum und den Beitrag zu den Teamangriffen.

Mbappés erster Platz mit 9,12 Punkten ist auf seine herausragenden Leistungen während des gesamten Turniers zurückzuführen.

Mbappé erzielte 10 Tore in acht Spielen

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft absolvierte bei der WM 2026 acht Spiele und erzielte 10 Tore.

Mit diesem Ergebnis wurde er der beste Torschütze des Wettbewerbs. Mbappé war in fast jeder Phase der Hauptvollstrecker der französischen Angriffe und erzielte wichtige Tore für sein Team.

Seine Schnelligkeit, seine Bewegungen im Strafraum und seine Fähigkeit, Chancen in Tore umzuwandeln, verschafften ihm einen großen Vorteil im Stürmer-Ranking.

Bellingham belegte den zweiten Platz

Der Mittelfeldspieler der englischen Nationalmannschaft, Jude Bellingham, belegte mit 8,29 Punkten den zweiten Platz.

Er bestritt ebenfalls acht Spiele im Turnier und erzielte sieben Tore. Obwohl er Mittelfeldspieler ist, zeigte Bellingham eine hohe Effizienz vor dem Tor.

Der englische Spieler war eine der wichtigsten Stützen des Teams bei der Spielgestaltung, dem Vorstoßen in den Strafraum und dem Abschluss wichtiger Situationen.

Messi komplettierte die Top Drei

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi belegte mit 8,06 Punkten den dritten Platz.

Der 39-jährige Spieler absolvierte bei der WM 2026 acht Begegnungen und erzielte acht Tore. Obwohl er eine Schlüsselrolle beim Einzug Argentiniens ins Finale spielte, lag er im Stürmer-Ranking hinter Mbappé und Bellingham.

Die Top Drei sehen wie folgt aus:

Kylian Mbappé — 9,12 Punkte, 10 Tore Jude Bellingham — 8,29 Punkte, 7 Tore Lionel Messi — 8,06 Punkte, 8 Tore

WM 2026 im neuen Format ausgetragen

Bei der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfand, nahmen erstmals in der Geschichte 48 Nationalmannschaften teil.

Die Erweiterung des Turniers erhöhte die Anzahl der Spiele und das Wettbewerbsniveau für die Spieler. Unter diesen Bedingungen unterstrichen Mbappés 10 Tore und sein erster Platz im Ranking seine Dominanz bei der Weltmeisterschaft.

Obwohl Frankreich den Pokal nicht gewinnen konnte, beendete Kylian Mbappé die WM 2026 basierend auf individuellen Statistiken als stärkster Angreifer des Turniers.