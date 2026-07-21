Plätze nach WM-Feiern voller Müll (Video)

Tausende Fans versammelten sich auf Plätzen in verschiedenen spanischen Städten, um das WM-Finale auf Großleinwänden zu verfolgen. Nachdem die spanische Nationalmannschaft zum Weltmeister erklärt wurde, feierten die Fans den Sieg ausgiebig auf den Straßen und Plätzen.

Nach Ende der Feierlichkeiten waren die Bereiche jedoch mit Plastikflaschen, Pappbechern, Essensresten und anderem Müll übersät. Videos von diesem Zustand verbreiteten sich in den sozialen Medien und lösten hitzige Diskussionen aus. Während einige das verantwortungslose Verhalten der Fans kritisierten, wiesen andere darauf hin, dass solche Szenen nach großen öffentlichen Veranstaltungen häufig vorkommen.

Nachdem sich die Menschenmengen aufgelöst hatten, rückten die städtischen Reinigungsdienste an und säuberten die Plätze und Straßen in kurzer Zeit, um wieder Ordnung zu schaffen. Aufnahmen dieses Prozesses verbreiteten sich ebenfalls in den sozialen Netzwerken.