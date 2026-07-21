Plätze nach WM-Feiern voller Müll (Video)

·70·Welt
Plätze nach WM-Feiern voller Müll (Video)

Tausende Fans versammelten sich auf Plätzen in verschiedenen spanischen Städten, um das WM-Finale auf Großleinwänden zu verfolgen. Nachdem die spanische Nationalmannschaft zum Weltmeister erklärt wurde, feierten die Fans den Sieg ausgiebig auf den Straßen und Plätzen.

Nach Ende der Feierlichkeiten waren die Bereiche jedoch mit Plastikflaschen, Pappbechern, Essensresten und anderem Müll übersät. Videos von diesem Zustand verbreiteten sich in den sozialen Medien und lösten hitzige Diskussionen aus. Während einige das verantwortungslose Verhalten der Fans kritisierten, wiesen andere darauf hin, dass solche Szenen nach großen öffentlichen Veranstaltungen häufig vorkommen.

Nachdem sich die Menschenmengen aufgelöst hatten, rückten die städtischen Reinigungsdienste an und säuberten die Plätze und Straßen in kurzer Zeit, um wieder Ordnung zu schaffen. Aufnahmen dieses Prozesses verbreiteten sich ebenfalls in den sozialen Netzwerken.

WeltmeisterschaftSpanienFansUmweltAufräumarbeiten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erster Todesfall durch Fleischallergie nach ZeckenbissErster Todesfall durch Fleischallergie nach ZeckenbissHeute, 14:53Tod eines 150 Jahre alten Hais überrascht WissenschaftlerTod eines 150 Jahre alten Hais überrascht WissenschaftlerHeute, 14:36Mann, der mit einer Ziege über den Roten Platz spazierte, für 5 Tage inhaftiert (Video)Mann, der mit einer Ziege über den Roten Platz spazierte, für 5 Tage inhaftiert (Video)Heute, 14:27Fähre vor Guyana gekentert: 27 Tote, 83 VermissteFähre vor Guyana gekentert: 27 Tote, 83 VermissteHeute, 14:25Daniel Ortega sagt, dass es in Nicaragua keine Wahlen mehr geben wirdDaniel Ortega sagt, dass es in Nicaragua keine Wahlen mehr geben wirdHeute, 14:20Messis aufrichtige Geste gewinnt erneut die Herzen der Fans (Video)Messis aufrichtige Geste gewinnt erneut die Herzen der Fans (Video)Heute, 14:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?
Warum fließt der „Blut-Wasserfall“ in der Antarktis rot?