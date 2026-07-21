Aston Villa plant überraschenden Transfer: Garnacho könnte nach Birmingham wechseln

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Aston Villa plant überraschenden Transfer: Garnacho könnte nach Birmingham wechseln

Vor der kommenden Saison in der Premier League kommt es auf dem Transfermarkt zu sensationellen Abschlüssen. Nachdem sich Aston Villa bereit erklärt hat, seinen Leistungsträger Morgan Rogers für eine Rekordsumme von 117 Millionen Pfund an Chelsea zu verkaufen, wurde ein überraschender Kandidat als Ersatz auserkoren. Der von Unai Emery trainierte Verein hat Verhandlungen über den Transfer eines weiteren in London spielenden Akteurs aufgenommen: Alejandro Garnacho. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen des Journalisten Jacob Tanswell von The Athletic wird die Kasse des Vereins aus Birmingham nach dem Wechsel von Rogers an die Stamford Bridge kräftig gefüllt. Nach diesem Deal, der als Rekord für den britischen Fußball gilt, sucht die Führung von Aston Villa nach hochkarätigen Spielern, um die Offensive zu verstärken. Genau Alejandro Garnacho ist derzeit das Hauptziel für Unai Emery.

Neue Pläne für die Offensive

Obwohl Johan Manzambi im Kader als direkter Ersatz für Rogers angesehen wird, benötigt Emery einen schnellen Flügelspieler, der die gegnerische Abwehr durchbrechen kann. Bevor die Option Garnacho auftauchte, hatte der Verein Crysencio Summerville von West Ham und das junge Talent Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain im Visier. Ein konkretes Angebot des italienischen Klubs AS Rom für Summerville sowie Komplikationen bei Mbaye zwangen den Verein jedoch dazu, sich auf Garnacho zu konzentrieren.

Interessanterweise hat Ibrahim Mbaye kürzlich eine Zusammenarbeit mit dem bekannten Agenten Jorge Mendes begonnen. Mendes vertritt derzeit auch die Interessen von Unai Emery. Dennoch wird das Ergebnis der Verhandlungen um Garnacho die Transferstrategie des Vereins bestimmen. Sollte eine Einigung mit dem argentinischen Talent nicht zustande kommen, wird erwartet, dass Aston Villa sein Augenmerk auf einen weiteren Stürmer von Chelsea richtet: Nicolas Jackson.

Emery's alter Bekannter und Konkurrenzkampf im Angriff

Unai Emery interessiert sich schon lange für den Spielstil von Nicolas Jackson. Beide arbeiteten einst gemeinsam beim spanischen Verein Villarreal. Die Ankunft von Jackson würde für großen Konkurrenzkampf in der Offensive von Aston Villa sorgen. Derzeit verfügt das Team über Stürmer wie Ollie Watkins und Tammy Abraham, doch bei einem entsprechenden Angebot könnte Abraham verkauft werden.

Laut Goal.com strebt die Führung des Vereins aus Birmingham an, die Offensive bis zum Beginn der Saison 2026/27 vollständig zu formen. Der Verlust einer Schlüsselfigur wie Rogers ist eine ernsthafte Herausforderung für das Team, daher müssen sich die Neuzugänge bis zu den ersten Runden der Premier League im August in die Mannschaft integrieren. Aston Villa startet die neue Saison mit einem Auswärtsspiel gegen Brighton.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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