Robert Lewandowski äußert sich zur Leistung von Lamine Yamal bei der WM 2026

Der erfahrene polnische Stürmer Robert Lewandowski äußerte sich nach dem Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 interessant über seinen ehemaligen Teamkollegen Lamine Yamal. Seinen Worten zufolge war das junge Talent während des Turniers nicht in seiner besten sportlichen Verfassung, trug aber dennoch maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lamine Yamal kam nach einer schweren Verletzung zu diesem prestigeträchtigen Wettbewerb. Der 19-jährige Flügelspieler, der den letzten Teil der La-Liga-Saison beim FC Barcelona aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst hatte, war acht Wochen lang nicht zum Einsatz gekommen. In einem Interview mit ESPN betonte Lewandowski, dass genau dieser Faktor den Spieler daran gehindert habe, sein maximales Leistungsniveau abzurufen.

Genesung nach der Verletzung und Taktik des Trainers

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, steuerte Yamals Spielzeit in den frühen Phasen des Turniers, um seinen körperlichen Zustand zu schonen. Dennoch absolvierte der junge Star während der Weltmeisterschaft insgesamt 616 Minuten in 8 Spielen. Neben einem erzielten Tor verzeichnete er 35 erfolgreiche Dribblings und erzielte damit den besten Wert des Wettbewerbs in dieser Kategorie.

"Um ehrlich zu sein, haben wir bei diesem Turnier nicht die beste Version von Lamine gesehen. Für mich lagen seine stärksten Leistungen nicht in der letzten Saison, sondern vor zwei Jahren. Es ist sehr schwierig, plötzlich an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, nachdem man acht Wochen nicht gespielt hat. Es gab keine Zeit für Training, es ging nur von Spiel zu Spiel", erklärte Lewandowski.

Die Rivalität zwischen Spanien und Argentinien

Als Spanien und Argentinien im Finale aufeinandertrafen, machte Robert Lewandowski keinen Hehl daraus, dass er aufgrund seiner ehemaligen Vereinskollegen für die "La Roja" mitgefiebert hatte. Da sich die polnische Nationalmannschaft nicht für das Turnier qualifizieren konnte, zog es der Stürmer vor, seine Freunde vom FC Barcelona zu unterstützen.

Obwohl er Lionel Messi persönlich kennt und dessen früheren Weltmeistertitel respektiert, gab Lewandowski an, dass er mehr Zeit mit den jungen Spielern im spanischen Kader verbracht habe. Seiner Meinung nach ist die aktuelle spanische Mannschaft sehr jung und hat eine glänzende Zukunft vor sich.

Auf dem Weg zur WM 2026 errang die spanische Nationalmannschaft einen historischen Sieg, indem sie Giganten wie Portugal, Frankreich und im Finale Argentinien besiegte. Trotz der Schwierigkeiten nach seiner Verletzung konnte Lamine Yamal ein integraler Bestandteil des Mannschaftsgefüges werden. Lewandowski bezeichnete diese Zusammenarbeit als "perfekt" und lobte das Können des jungen Talents in höchsten Tönen.