ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширди
2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоасини мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган Испания терма жамоаси ФИФА рейтингида яна биринчи ўринни эгаллади. Эндиликда испанияликлар 1995,88 очко билан жадвални бошқариб, аввалги янгиланишга нисбатан ўз ҳисобига 30,27 очко қўшиб олди ва Аргентинани энг юқори поғонадан четлатди.
Аргентина финалдаги мағлубият туфайли очко йўқотмаган бўлса-да, 1970,37 очко билан иккинчи ўринга тушиб кетди.
Zamin.uz ФИФАнинг янгиланган рейтинги, топ-10 таликдаги ўзгаришлар ва мундиалда сезиларли ютуқларга эришган терма жамоалар кўрсаткичларини тақдим этади.
«Тарихий лаънат» яна қайтарилди
Жаҳон чемпионатини рейтинг етакчиси сифатида бошлаган ҳар бир жамоани таъқиб қиладиган нохуш статистика яна бир бор ўз тасдиғини топди: ФИФА рейтингида биринчи ўринни эгаллаб турган терма жамоалардан ҳеч бири мусобақада ғолиб чиқа олмаган. Аргентина ҳам ушбу «тарихий лаънат»ни синдира олмади.
Рейтингнинг юқори қисмида жойлашган бошқа терма жамоалар ҳам турнирдаги иштирокига мос равишда ўз ўринларини эгаллади:
Франция: 1948,97 очко билан учинчи ўринда бормоқда.
Англия: 33,41 балл билан тўртинчи ўринга кўтарилди.
Мексика: Топ-10 даги энг сезиларли сакрашни амалга оширди. 1/8 финалда Англияга мағлуб бўлганига қарамай, гуруҳ босқичи ва бутун турнир давомидаги умумий натижалари учун мукофот тариқасида бирданига 4 поғонага кўтарилиб, 10-ўринни эгаллади.
ФИФА рейтингининг Топ-10 жамоалари
Ўрин
Терма жамоа
Ўзгариш
Очколар сони / Тафсилот
1
Испания
⬆️ (+30,27)
1995,88 — Жаҳон чемпиони ва янги пешқадам
2
Аргентина
⬇️
1970,37 — Финалдаги мағлубиятдан сўнг 2-ўринга тушди
3
Франция
➡️
1948,97 — Учинчи ўринни сақлаб қолди
4
Англия
⬆️
33,41 очко тўплаб, 4-ўринга кўтарилди
5
Бразилия
⬆️ (+1)
Бир поғона юқорилади
6
Марокаш
⬆️ (+1)
Бир поғона юқорилади
7
Португалия
⬇️ (-2)
Икки поғона пастлади
8
Бельгия
➡️
8-ўринда қолди
9
Нидерландия
➡️
9-ўринда қолди
10
Мексика
⬆️ (+4)
Топ-10 таликка кириб келди
Тўп-10 дан ташқаридаги энг катта ютуқлар: Кабо-Верде ва Норвегия
Топ-10 дан ташқарида жиддий ўсишга эришган иккита жамоа алоҳида ажралиб турди:
Кабо-Верде: Ушбу терма жамоа 3 поғона юқорилаб, 1402,97 очко билан 64-ўринни эгаллади. Бу жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқа олган энг кичик мамлакат бўлди ва у 1/8 финалда Аргентинага 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Норвегия: Бутун рейтингдаги энг катта сакраш айнан Норвегияга тегишли бўлди. Жамоа 1651,29 очко билан камида 12 поғонага кўтарилиб, 19-ўринни эгаллади. Бу янгиланишда топ-20 даги бошқа ҳеч бир жамоа бундай кескин сакрашни амалга ошира олгани йўқ.
Голландия: Турнир давомида бир нечта рақибларини мағлуб этганидан сўнг рейтингда анча паст ўринлардан бошлаган Голландия жамоаси ўз тарихидаги энг яхши жаҳон чемпионатини ўтказди ва биринчи марта чорак финалга чиқди, аммо якунда Англияга 1:2 ҳисобида ютқазди.
…