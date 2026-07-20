ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширди

·0·Спорт
ФИФА рейтингида янги етакчи: Испания Аргентинани тахтдан туширди

2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоасини мағлуб этиб, чемпионликни қўлга киритган Испания терма жамоаси ФИФА рейтингида яна биринчи ўринни эгаллади. Эндиликда испанияликлар 1995,88 очко билан жадвални бошқариб, аввалги янгиланишга нисбатан ўз ҳисобига 30,27 очко қўшиб олди ва Аргентинани энг юқори поғонадан четлатди.

Аргентина финалдаги мағлубият туфайли очко йўқотмаган бўлса-да, 1970,37 очко билан иккинчи ўринга тушиб кетди.

Zamin.uz ФИФАнинг янгиланган рейтинги, топ-10 таликдаги ўзгаришлар ва мундиалда сезиларли ютуқларга эришган терма жамоалар кўрсаткичларини тақдим этади.

«Тарихий лаънат» яна қайтарилди

Жаҳон чемпионатини рейтинг етакчиси сифатида бошлаган ҳар бир жамоани таъқиб қиладиган нохуш статистика яна бир бор ўз тасдиғини топди: ФИФА рейтингида биринчи ўринни эгаллаб турган терма жамоалардан ҳеч бири мусобақада ғолиб чиқа олмаган. Аргентина ҳам ушбу «тарихий лаънат»ни синдира олмади.

Рейтингнинг юқори қисмида жойлашган бошқа терма жамоалар ҳам турнирдаги иштирокига мос равишда ўз ўринларини эгаллади:

  • Франция: 1948,97 очко билан учинчи ўринда бормоқда.

  • Англия: 33,41 балл билан тўртинчи ўринга кўтарилди.

  • Мексика: Топ-10 даги энг сезиларли сакрашни амалга оширди. 1/8 финалда Англияга мағлуб бўлганига қарамай, гуруҳ босқичи ва бутун турнир давомидаги умумий натижалари учун мукофот тариқасида бирданига 4 поғонага кўтарилиб, 10-ўринни эгаллади.

ФИФА рейтингининг Топ-10 жамоалари

Ўрин

Терма жамоа

Ўзгариш

Очколар сони / Тафсилот

1

Испания

⬆️ (+30,27)

1995,88 — Жаҳон чемпиони ва янги пешқадам

2

Аргентина

⬇️

1970,37 — Финалдаги мағлубиятдан сўнг 2-ўринга тушди

3

Франция

➡️

1948,97 — Учинчи ўринни сақлаб қолди

4

Англия

⬆️

33,41 очко тўплаб, 4-ўринга кўтарилди

5

Бразилия

⬆️ (+1)

Бир поғона юқорилади

6

Марокаш

⬆️ (+1)

Бир поғона юқорилади

7

Португалия

⬇️ (-2)

Икки поғона пастлади

8

Бельгия

➡️

8-ўринда қолди

9

Нидерландия

➡️

9-ўринда қолди

10

Мексика

⬆️ (+4)

Топ-10 таликка кириб келди

Тўп-10 дан ташқаридаги энг катта ютуқлар: Кабо-Верде ва Норвегия

Топ-10 дан ташқарида жиддий ўсишга эришган иккита жамоа алоҳида ажралиб турди:

  • Кабо-Верде: Ушбу терма жамоа 3 поғона юқорилаб, 1402,97 очко билан 64-ўринни эгаллади. Бу жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичига чиқа олган энг кичик мамлакат бўлди ва у 1/8 финалда Аргентинага 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

  • Норвегия: Бутун рейтингдаги энг катта сакраш айнан Норвегияга тегишли бўлди. Жамоа 1651,29 очко билан камида 12 поғонага кўтарилиб, 19-ўринни эгаллади. Бу янгиланишда топ-20 даги бошқа ҳеч бир жамоа бундай кескин сакрашни амалга ошира олгани йўқ.

  • Голландия: Турнир давомида бир нечта рақибларини мағлуб этганидан сўнг рейтингда анча паст ўринлардан бошлаган Голландия жамоаси ўз тарихидаги энг яхши жаҳон чемпионатини ўтказди ва биринчи марта чорак финалга чиқди, аммо якунда Англияга 1:2 ҳисобида ютқазди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатдиЖЧ–2026 тарихий рекорд ўрнатди: 6,8 млн мухлис ареналардан кузатдиБугун, 16:07Лионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиЛионель Скалони финалдан сўнг айтган сўзлари билан ҳайратлантирдиБугун, 16:00Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Ламин Ямал финалдан сўнг Мессига айтган гап: Лео уни очиқлади...Бугун, 15:58Родри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилдиРодри Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 15:30Мбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганМбаппе Реал Мадридда Криштиану Роналду муваффақиятини такрорлашни мақсад қилганБугун, 14:58Ламине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиЛамине Ямал ва Испания жаҳон чемпиони: Ёш юлдуз ғалабани севгилиси билан нишонладиБугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди