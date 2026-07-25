Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаради: Мамлакатда улкан оптимизм тўлқини

·62·Спорт
Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаради: Мамлакатда улкан оптимизм тўлқини

Германия футболида янги давр бошланмоқда. Афсонавий мураббий Юрген Клопп расман мамлакат миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақидаги хабар бутун Германия бўйлаб мисли кўрилмаган эйфорияни келтириб чиқарди. Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаган мутахассис билан 2030-йилга қадар мўлжалланган шартнома имзоланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпул ва Германия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Ҳаманннинг фикрича, Клоппнинг шунчаки жамоага келиши ва унинг харизмаси немис футболидаги тушкун кайфиятни бутунлай ўзгартиришга қодир. Goal.com нашри хабарига кўра, Клопп ўз фаолиятидаги тўртинчи клуб/жамоа бошқарувига киришмоқда. Бунгача у Майнц, Боруссия Дортмунд ва Ливерпул клубларида муваффақиятли ишлаган эди.

Руҳий тикланиш ва янги умидлар

Sky Sport нашрига берган интервюсида Ҳаманн Клоппнинг матбуот анжуманидаги чиқиши мухлисларда катта ишонч уйғотганини таъкидлади. 2014-йилги жаҳон чемпионлигидан сўнг Германия терма жамоаси барқарорликни йўқотган ва кетма-кет муваффақиятсизликларга учраган эди. "Унинг шунчаки ДФБ (Германия футбол иттифоқи) таркибида пайдо бўлиши мамлакатга керак бўлган ўша жўшқинликни қайтарди", — дейди Ҳаманн.

Шунга қарамай, Юрген Клоппни халқаро майдонда ўзига хос қийинчиликлар кутмоқда. Клуб футболидан фарқли ўлароқ, терма жамоада мураббий трансфер бозорига таянолмайди. Ҳаманннинг сўзларига кўра, Германия ҳозирда ўз салоҳиятидан анча паст даражада ўйин кўрсатмоқда ва Клоппнинг асосий вазифаси жамоада бирдамлик ҳамда ғолиблик руҳини қайта шакллантиришдан иборат бўлади.

Тактик муаммолар ва "Ахиллес товони"

Германия терма жамоаси 2018 ва 2022-йилги жаҳон чемпионатларида гуруҳ босқичидан чиқа олмагани немис футболи инқирозда эканини кўрсатган эди. Клопп ушбу инқирозни бартараф этиш учун биринчи навбатда таркибдаги тактик бўшлиқларни тўлдириши лозим. Хусусан, майдон марказидаги мувозанатни тиклаш энг устувор вазифа сифатида кўрилмоқда.

Ҳаманннинг таҳлилига кўра, ўйинлар айнан майдон марказида ютилади ёки бой берилади. "Бизда ҳужумда ва қанотларда иқтидорли футболчилар етарли. Аммо марказий ярим ҳимоя жуфтлигини топиш — бизнинг йиллардир давом этаётган Ахиллес товонимиздир. Юрген айнан шу 'двигател' қисмини созлаб бериши керак", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.

Юрген Клопп ўз навбатида матбуот билан муносабатлар борасида ҳам қатъий позициясини билдирди. У агар ОАВ томонидан асоссиз босим ва ортиқча танқидлар остида қолса, ўз лавозимини тарк этишга тайёрлигини маълум қилди. FIFA томонидан икки бор дунёнинг энг яхши мураббийи деб топилган мутахассис энди немис футболини 2026-йилги Жаҳон чемпионати ва 2028-йилги Европа чемпионатига тайёрлайди.

Журген КлоппГерманияФутболТрансферДиетмар Ҳаманн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди