Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаради: Мамлакатда улкан оптимизм тўлқини
Германия футболида янги давр бошланмоқда. Афсонавий мураббий Юрген Клопп расман мамлакат миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақидаги хабар бутун Германия бўйлаб мисли кўрилмаган эйфорияни келтириб чиқарди. Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаган мутахассис билан 2030-йилга қадар мўлжалланган шартнома имзоланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ливерпул ва Германия терма жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Диетмар Ҳаманннинг фикрича, Клоппнинг шунчаки жамоага келиши ва унинг харизмаси немис футболидаги тушкун кайфиятни бутунлай ўзгартиришга қодир. Goal.com нашри хабарига кўра, Клопп ўз фаолиятидаги тўртинчи клуб/жамоа бошқарувига киришмоқда. Бунгача у Майнц, Боруссия Дортмунд ва Ливерпул клубларида муваффақиятли ишлаган эди.
Руҳий тикланиш ва янги умидлар
Sky Sport нашрига берган интервюсида Ҳаманн Клоппнинг матбуот анжуманидаги чиқиши мухлисларда катта ишонч уйғотганини таъкидлади. 2014-йилги жаҳон чемпионлигидан сўнг Германия терма жамоаси барқарорликни йўқотган ва кетма-кет муваффақиятсизликларга учраган эди. "Унинг шунчаки ДФБ (Германия футбол иттифоқи) таркибида пайдо бўлиши мамлакатга керак бўлган ўша жўшқинликни қайтарди", — дейди Ҳаманн.
Шунга қарамай, Юрген Клоппни халқаро майдонда ўзига хос қийинчиликлар кутмоқда. Клуб футболидан фарқли ўлароқ, терма жамоада мураббий трансфер бозорига таянолмайди. Ҳаманннинг сўзларига кўра, Германия ҳозирда ўз салоҳиятидан анча паст даражада ўйин кўрсатмоқда ва Клоппнинг асосий вазифаси жамоада бирдамлик ҳамда ғолиблик руҳини қайта шакллантиришдан иборат бўлади.
Тактик муаммолар ва "Ахиллес товони"
Германия терма жамоаси 2018 ва 2022-йилги жаҳон чемпионатларида гуруҳ босқичидан чиқа олмагани немис футболи инқирозда эканини кўрсатган эди. Клопп ушбу инқирозни бартараф этиш учун биринчи навбатда таркибдаги тактик бўшлиқларни тўлдириши лозим. Хусусан, майдон марказидаги мувозанатни тиклаш энг устувор вазифа сифатида кўрилмоқда.
Ҳаманннинг таҳлилига кўра, ўйинлар айнан майдон марказида ютилади ёки бой берилади. "Бизда ҳужумда ва қанотларда иқтидорли футболчилар етарли. Аммо марказий ярим ҳимоя жуфтлигини топиш — бизнинг йиллардир давом этаётган Ахиллес товонимиздир. Юрген айнан шу 'двигател' қисмини созлаб бериши керак", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.
Юрген Клопп ўз навбатида матбуот билан муносабатлар борасида ҳам қатъий позициясини билдирди. У агар ОАВ томонидан асоссиз босим ва ортиқча танқидлар остида қолса, ўз лавозимини тарк этишга тайёрлигини маълум қилди. FIFA томонидан икки бор дунёнинг энг яхши мураббийи деб топилган мутахассис энди немис футболини 2026-йилги Жаҳон чемпионати ва 2028-йилги Европа чемпионатига тайёрлайди.
…