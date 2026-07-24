Клопп Германия термасига бош мураббий этиб тайинланди
Юрген Клопп Германия миллий жамоасининг янги бош мураббийига айланди. Германия футбол иттифоқи 59 ёшли мутахассис Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаганини расман эълон қилди.
Клопп билан узоқ муддатли шартнома имзоланди. Энди машҳур мураббий Германия термасини 2030 йилги жаҳон чемпионати якунига қадар бошқариши режалаштирилган.
DFB Клоппнинг тайинловини расман эълон қилди
Германия футбол иттифоқи матбуот анжуманида миллий жамоадаги мураббийлар алмашинувини тасдиқлади.
DFB президенти Бернд Нойендорфнинг маълум қилишича, Клопп билан тузилган шартнома 2030 йилги жаҳон чемпионати якунига қадар амал қилади.
Шу тариқа, Германия футболи раҳбарияти терма жамоанинг келгуси тўрт йиллик режасини тажрибали мутахассис билан боғлади.
Клопп Нагельсманн ўрнини эгаллади
Юрген Клопп Германия термасида Юлиан Нагельсманннинг ўрнини босади.
Янги бош мураббий олдида жамоани навбатдаги йирик турнирларга тайёрлаш, таркибда авлодлар алмашинувини бошқариш ва Германияни яна жаҳон футболидаги етакчи мақомга қайтариш вазифаси туради.
Клоппнинг юқори прессинг, тезкор ҳужумлар ва жамоавий интизомга асосланган услуби миллий жамоа ўйинига қандай таъсир қилиши асосий интригалардан бири бўлади.
«Ливерпуль»да тарихий давр яратган эди
Юрген Клоппнинг сўнгги иш жойи Англиянинг «Ливерпуль» клуби бўлган. У жамоани 2015 йилдан 2024 йилгача бошқариб, клубни Европа ва Англия футболи чўққисига қайтарган мураббий сифатида тарихда қолди.
Клопп фаолияти давомида:
«Ливерпуль»ни Европа Чемпионлар лигаси ғолиблигига олиб келди;
клубнинг узоқ йиллик чемпионлик интизорига барҳам берди;
юқори суръат ва кучли прессингга асосланган ўйин тизимини шакллантирди;
жамоани дунёнинг энг кучли клубларидан бирига айлантирди.
Германиядаги муваффақиятли йиллар
Клопп «Ливерпуль»дан аввал Германиянинг «Майнц» ва Дортмунднинг «Боруссия» клубларида фаолият юритган.
Айниқса, «Боруссия»даги даври мутахассисга катта шуҳрат келтирди. У жамоани мамлакат чемпионлигига олиб чиқиб, ёш футболчиларни ривожлантириш ва чекланган имкониятлар билан рақобатбардош таркиб қуриш қобилиятини намойиш этган.
Энди Клопп ўзининг клуб футболида орттирган тажрибасини илк бор миллий терма жамоа миқёсида синаб кўради.
2030 йилгача катта вазифалар
Клоппнинг шартномаси 2030 йилги жаҳон чемпионатигача тузилгани Германия футбол иттифоқи унга узоқ муддатли лойиҳа сифатида қараётганини кўрсатади.
Янги мураббийдан қисқа вақт ичида натижа талаб қилиниши билан бирга, терма жамоанинг келажак авлодини шакллантириш ҳам кутилади. Клоппнинг мураббийлик фалсафаси, футболчилар билан ишлаш услуби ва катта ўйинлардаги тажрибаси Германия учун муҳим устунлик бўлиши мумкин.
Сизнингча, Юрген Клопп Германия термасини яна жаҳон чемпионига айлантира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…