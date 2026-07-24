Клопп Германия термасига бош мураббий этиб тайинланди

·62·Спорт
Клопп Германия термасига бош мураббий этиб тайинланди

Юрген Клопп Германия миллий жамоасининг янги бош мураббийига айланди. Германия футбол иттифоқи 59 ёшли мутахассис Юлиан Нагельсманн ўрнини эгаллаганини расман эълон қилди.

Клопп билан узоқ муддатли шартнома имзоланди. Энди машҳур мураббий Германия термасини 2030 йилги жаҳон чемпионати якунига қадар бошқариши режалаштирилган.

DFB Клоппнинг тайинловини расман эълон қилди

Германия футбол иттифоқи матбуот анжуманида миллий жамоадаги мураббийлар алмашинувини тасдиқлади.

DFB президенти Бернд Нойендорфнинг маълум қилишича, Клопп билан тузилган шартнома 2030 йилги жаҳон чемпионати якунига қадар амал қилади.

Шу тариқа, Германия футболи раҳбарияти терма жамоанинг келгуси тўрт йиллик режасини тажрибали мутахассис билан боғлади.

Клопп Нагельсманн ўрнини эгаллади

Юрген Клопп Германия термасида Юлиан Нагельсманннинг ўрнини босади.

Янги бош мураббий олдида жамоани навбатдаги йирик турнирларга тайёрлаш, таркибда авлодлар алмашинувини бошқариш ва Германияни яна жаҳон футболидаги етакчи мақомга қайтариш вазифаси туради.

Клоппнинг юқори прессинг, тезкор ҳужумлар ва жамоавий интизомга асосланган услуби миллий жамоа ўйинига қандай таъсир қилиши асосий интригалардан бири бўлади.

«Ливерпуль»да тарихий давр яратган эди

Юрген Клоппнинг сўнгги иш жойи Англиянинг «Ливерпуль» клуби бўлган. У жамоани 2015 йилдан 2024 йилгача бошқариб, клубни Европа ва Англия футболи чўққисига қайтарган мураббий сифатида тарихда қолди.

Клопп фаолияти давомида:

  • «Ливерпуль»ни Европа Чемпионлар лигаси ғолиблигига олиб келди;

  • клубнинг узоқ йиллик чемпионлик интизорига барҳам берди;

  • юқори суръат ва кучли прессингга асосланган ўйин тизимини шакллантирди;

  • жамоани дунёнинг энг кучли клубларидан бирига айлантирди.

Германиядаги муваффақиятли йиллар

Клопп «Ливерпуль»дан аввал Германиянинг «Майнц» ва Дортмунднинг «Боруссия» клубларида фаолият юритган.

Айниқса, «Боруссия»даги даври мутахассисга катта шуҳрат келтирди. У жамоани мамлакат чемпионлигига олиб чиқиб, ёш футболчиларни ривожлантириш ва чекланган имкониятлар билан рақобатбардош таркиб қуриш қобилиятини намойиш этган.

Энди Клопп ўзининг клуб футболида орттирган тажрибасини илк бор миллий терма жамоа миқёсида синаб кўради.

2030 йилгача катта вазифалар

Клоппнинг шартномаси 2030 йилги жаҳон чемпионатигача тузилгани Германия футбол иттифоқи унга узоқ муддатли лойиҳа сифатида қараётганини кўрсатади.

Янги мураббийдан қисқа вақт ичида натижа талаб қилиниши билан бирга, терма жамоанинг келажак авлодини шакллантириш ҳам кутилади. Клоппнинг мураббийлик фалсафаси, футболчилар билан ишлаш услуби ва катта ўйинлардаги тажрибаси Германия учун муҳим устунлик бўлиши мумкин.

Сизнингча, Юрген Клопп Германия термасини яна жаҳон чемпионига айлантира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди