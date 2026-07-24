Родри «Реал»га ўтишни истаяпти: нархи ҳам маълум...

·86·Спорт
Родри «Реал»га ўтишни истаяпти: нархи ҳам маълум...

«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириш ниятида. Хабарларга кўра, испаниялик футболчи амалдаги шартномасини узайтиришни истамаяпти ва эҳтимолий трансфер нархи бўйича ҳам клуби билан келишиб олган.

Бироқ ҳозирча «Реал» расмий таклиф юборгани ёки клублар тўғридан тўғри музокара бошлагани ҳақида маълумот йўқ.

Родри янги шартномани рад этмоқда

El Debate нашри маълумотига кўра, 30 ёшли яримҳимоячи «Манчестер Сити» билан ҳамкорликни узайтириш ниятида эмас.

Унинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача кучда бўлади. Агар янги келишув имзоланмаса, Англия клуби футболчини кейинроқ арзонроқ сотиш ёки шартнома муддати тугагач текинга йўқотиш хавфига дуч келиши мумкин.

Родрининг асосий истаги Испанияга қайтиш ва «Реал» сафида ўйнаш экани айтилмоқда.

Трансфер нархи 50 миллион еврога етиши мумкин

Манбага кўра, Родри эҳтимолий трансфер нархи сунъий равишда оширилмаслиги бўйича «Манчестер Сити» билан келишувга эришган.

Битим қуйидаги кўринишда бўлиши мумкин:

Тўлов тури

Миқдори

Асосий трансфер пули

45 миллион евро

Эҳтимолий бонуслар

5 миллион евро

Умумий қиймат

50 миллион еврогача

Бу сумма Transfermarkt порталида кўрсатилган футболчининг тахминий бозор қийматига ҳам мос келади. Портал Родрини 50 миллион евро атрофида баҳоламоқда.

Нега «Сити» нархни пасайтиришга рози бўлиши мумкин?

Родрининг шартномаси якунланишига бир йил қолгани трансфер нархига таъсир кўрсатиши мумкин.

Агар яримҳимоячи янги шартнома тузишдан қатъий бош тортса, «Манчестер Сити» учун уни ҳозирроқ сотиш молиявий жиҳатдан маъқул вариантга айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Шу билан бирга, 45 миллион евро ва бонуслар ҳақидаги маълумот ҳозирча расман тасдиқланган эмас. Якуний нарх «Реал»нинг таклифи ва Англия клубининг позициясига боғлиқ бўлади.

Ўтган мавсумда 33 та учрашув ўтказди

Родри ўтган мавсумда «Манчестер Сити» сафида барча мусобақаларда 33 та баҳсда майдонга тушди.

Испаниялик яримҳимоячи ушбу учрашувларда 2 та гол киритди. Унинг асосий вазифаси жамоа ҳужумларини бошлаш, майдон марказини назорат қилиш ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлашдан иборат бўлди.

Родрининг тўп билан хотиржам ҳаракат қилиши ва ўйин суръатини бошқариш қобилияти уни «Реал» учун муҳим номзодга айлантириши мумкин.

Ҳозирча трансфер расман тасдиқланмаган

Родрининг «Реал»га ўтиш истаги ва эҳтимолий нархи ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, битим ҳали амалга ошгани йўқ.

Трансфер учун учта муҳим босқич қолмоқда:

  • «Реал» футболчига расмий таклиф бериши;

  • Родри билан шахсий шартлар келишилиши;

  • икки клуб трансфер суммаси бўйича бир қарорга келиши.

Агар музокаралар бошланса, Родрининг келажаги ёзги трансфер ойнасининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзуларидан бирига айланиши мумкин.

Сизнингча, Родри «Реал» яримҳимоясини янада кучайтира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

РодриРеал МадридМанчестер СитиИспанияЭл Дебате
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди