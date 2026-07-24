Родри «Реал»га ўтишни истаяпти: нархи ҳам маълум...
«Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родри фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириш ниятида. Хабарларга кўра, испаниялик футболчи амалдаги шартномасини узайтиришни истамаяпти ва эҳтимолий трансфер нархи бўйича ҳам клуби билан келишиб олган.
Бироқ ҳозирча «Реал» расмий таклиф юборгани ёки клублар тўғридан тўғри музокара бошлагани ҳақида маълумот йўқ.
Родри янги шартномани рад этмоқда
El Debate нашри маълумотига кўра, 30 ёшли яримҳимоячи «Манчестер Сити» билан ҳамкорликни узайтириш ниятида эмас.
Унинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача кучда бўлади. Агар янги келишув имзоланмаса, Англия клуби футболчини кейинроқ арзонроқ сотиш ёки шартнома муддати тугагач текинга йўқотиш хавфига дуч келиши мумкин.
Родрининг асосий истаги Испанияга қайтиш ва «Реал» сафида ўйнаш экани айтилмоқда.
Трансфер нархи 50 миллион еврога етиши мумкин
Манбага кўра, Родри эҳтимолий трансфер нархи сунъий равишда оширилмаслиги бўйича «Манчестер Сити» билан келишувга эришган.
Битим қуйидаги кўринишда бўлиши мумкин:
Тўлов тури
Миқдори
Асосий трансфер пули
45 миллион евро
Эҳтимолий бонуслар
5 миллион евро
Умумий қиймат
50 миллион еврогача
Бу сумма Transfermarkt порталида кўрсатилган футболчининг тахминий бозор қийматига ҳам мос келади. Портал Родрини 50 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Нега «Сити» нархни пасайтиришга рози бўлиши мумкин?
Родрининг шартномаси якунланишига бир йил қолгани трансфер нархига таъсир кўрсатиши мумкин.
Агар яримҳимоячи янги шартнома тузишдан қатъий бош тортса, «Манчестер Сити» учун уни ҳозирроқ сотиш молиявий жиҳатдан маъқул вариантга айланиши эҳтимолдан холи эмас.
Шу билан бирга, 45 миллион евро ва бонуслар ҳақидаги маълумот ҳозирча расман тасдиқланган эмас. Якуний нарх «Реал»нинг таклифи ва Англия клубининг позициясига боғлиқ бўлади.
Ўтган мавсумда 33 та учрашув ўтказди
Родри ўтган мавсумда «Манчестер Сити» сафида барча мусобақаларда 33 та баҳсда майдонга тушди.
Испаниялик яримҳимоячи ушбу учрашувларда 2 та гол киритди. Унинг асосий вазифаси жамоа ҳужумларини бошлаш, майдон марказини назорат қилиш ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлашдан иборат бўлди.
Родрининг тўп билан хотиржам ҳаракат қилиши ва ўйин суръатини бошқариш қобилияти уни «Реал» учун муҳим номзодга айлантириши мумкин.
Ҳозирча трансфер расман тасдиқланмаган
Родрининг «Реал»га ўтиш истаги ва эҳтимолий нархи ҳақида хабарлар тарқалган бўлса-да, битим ҳали амалга ошгани йўқ.
Трансфер учун учта муҳим босқич қолмоқда:
«Реал» футболчига расмий таклиф бериши;
Родри билан шахсий шартлар келишилиши;
икки клуб трансфер суммаси бўйича бир қарорга келиши.
Агар музокаралар бошланса, Родрининг келажаги ёзги трансфер ойнасининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзуларидан бирига айланиши мумкин.
Сизнингча, Родри «Реал» яримҳимоясини янада кучайтира оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…