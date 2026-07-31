Die Führungsspieler der usbekischen Nationalmannschaft – Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev stehen beim türkischen Verein Istanbul Basaksehirunter Vertrag, der auf dem Transfermarkt sehr aktiv ist. Um die hoch gesteckten Ziele zu erreichen, verstärkt die Vereinsführung den Kader weiter mit starken Spielern, die in Europa Erfahrung gesammelt haben.

Zamin.uz analysiert den neuesten Coup der Istanbuler und wie sich dieser auf die Positionen der usbekischen Legionäre im Team auswirkt.

Willkommen in der orange-blauen Familie: Umut Bozok ist Basaksehir-Spieler!

Der Istanbuler Klub hat offiziell die Verpflichtung des erfahrenen Stürmers Umut Bozok bekannt gegeben, der seine Torjägerqualitäten in den Ligen Frankreichs und der Türkei unter Beweis gestellt hat.

Das Trainerteam um Nuri Sahin hat mit dem 29-jährigen Spieler einen Vertrag über 2+1 Jahre unterschrieben. In der offiziellen Erklärung des Vereins heißt es:

„Wir heißen Umut in unserer Familie willkommen und wünschen ihm riesigen Erfolg in unserem orange-blauen Trikot.“

Torschützenkönig: Wer ist Umut Bozok?

Umut Bozok ist ein Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torriecher. Im Laufe seiner Karriere wurde er in mehreren renommierten Wettbewerben Torschützenkönig.

Geordneter Werdegang:

Die französische Zeit: Umut begann seine Karriere in Frankreich und spielte für Atletico Marseille, Nimes Olympique, Lorient und Troyes. Bemerkenswert ist, dass er als Spieler von Nimes Olympique Torschützenkönig der französischen Ligue 2 wurde.

Die türkische Zeit: Später kehrte er in seine historische Heimat zurück und spielte für Kasimpasa, Trabzonspor und Eyupspor.

Historischer Erfolg: In der Saison 2021/2022 erzielte Umut Bozok für Kasimpasa in der 20 Tore in der Süper Lig und wurde damit Torschützenkönig der Liga.

Karrierestatistik von Umut Bozok (gesamt)

Kennzahl Details Spiele gesamt 322 Tore gesamt 108 Vorlagen gesamt 30 Wichtigster Erfolg () Torschützenkönig der Süper Lig (2021/22, 20 Tore) Wichtigster Erfolg () Torschützenkönig der Ligue 2 Statistik der letzten Saison 32 Spiele, 6 Tore (für Eyupspor)

Wachsende Konkurrenz: Neue Herausforderungen für Shomurodov und Fayzullayev

Die Kaderverstärkungen von Istanbul Basaksehir machen den Kampf um die Stammplätze für die usbekischen Legionäre noch schwieriger.

1. Eldor Shomurodov und das Sturmzentrum: Umut Bozok ist Eldor Shomurodovs direkter Konkurrent. Nuri Sahin stehen nun drei starke Optionen für das Sturmzentrum zur Verfügung:

Eldor Shomurodov (War in der Vorsaison mit 22 Toren Süper-Lig-Torschützenkönig).

Davie Selke (Deutscher Legionär).

Umut Bozok (Ehemaliger Torschützenkönig der Süper Lig).

Der Vorteil des usbekischen Stürmers: Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten zeichnet sich Eldor Shomurodov durch seine Vielseitigkeit aus. Er kann nicht nur im Sturmzentrum effektiv spielen, sondern auch hinter den Spitzen und auf beiden Außenbahnen . Diese Eigenschaft ermöglicht es ihm, in verschiedenen taktischen Schemata Einsatzzeiten zu erhalten.

2. Abbosbek Fayzullayev und der Druck auf den Außenbahnen: Zuvor hatte Basaksehir die Verpflichtung des dänischen Nationalspielers Andreas Skov Olsenbekannt gegeben, der vom deutschen Klub VfL Wolfsburg kam. Olsen gilt als direkter Konkurrent des jungen usbekischen Talents Abbosbek Fayzullayev. Ein erfahrener Flügelspieler aus einer europäischen Top-Liga verlangt von Fayzullayev, noch härter zu arbeiten und sein Potenzial zu zeigen.

Fazit: Eines der spannendsten Themen der Süper Lig

Die Verpflichtung von Stars wie Umut Bozok und Andreas Skov Olsen durch Istanbul Basaksehir unterstreicht die ambitionierten Absichten des Vereins, in der Süper Lig und im Europapokal um die Spitzenplätze zu kämpfen. Für die usbekischen Legionäre Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev ist dies eine große Chance und ein Härtetest, um ihre Fähigkeiten auf ein neues Niveau zu heben und ihren Platz im harten Konkurrenzkampf zu verteidigen.

Teilen Sie diesen wichtigen Analyseartikel mit Ihren Freunden und Fußballfans! Viele müssen über das Schicksal der usbekischen Legionäre in der Türkei Bescheid wissen.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev dem gestiegenen Konkurrenzdruck standhalten und ihre Stammplätze verteidigen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!