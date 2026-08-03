PSG wechselt zur Google-Partnerschaft: Gemini wird Klub-Assistent

Paris Saint-Germain möchte seine Erfolge auf dem Platz nun auch im Technologiebereich fortsetzen. Der Pariser Klub hat eine Premium-Partnerschaft mit Google bis 2029 gestartet und Gemini als offiziellen KI-Assistenten sowie Google Pixel als offizielles Smartphone ausgewählt.

Die Partnerschaft beschränkt sich nicht auf einen einfachen Werbedeal. Die Parteien planen, die Fans durch künstliche Intelligenz, mobile Inhalte und digitale Erlebnisse im Stadion noch näher an das Klubleben heranzuführen.

Welche Aufgabe übernimmt Gemini bei PSG?

Der Vereinbarung zufolge erhält Gemini den Status des offiziellen KI-Assistenten des Pariser Klubs. PSG hat jedoch noch nicht vollständig offengelegt, in welchen internen Prozessen die künstliche Intelligenz genau eingesetzt wird.

Mögliche Richtungen könnten Folgendes umfassen:

Erstellung interaktiver digitaler Inhalte für Fans;

Entwicklung neuer Formate auf den Social-Media-Kanälen des Klubs;

Erleichterung der Kommunikation mit dem Publikum in verschiedenen Sprachen;

Bereitstellung schneller Informationen über Spiele, Spieler und die Vereinsgeschichte;

Gestaltung eines personalisierten Fan-Erlebnisses.

Diese Möglichkeiten gelten als potenzielle Entwicklungsrichtungen der Partnerschaft. Es wurden keine offiziellen Informationen über die Einbindung von Gemini in Spielervorbereitung, Transfers oder taktische Entscheidungen bekannt gegeben.

Pixel wird das offizielle Smartphone des Klubs

Google Pixel tritt nun als offizielles Smartphone von PSG auf. Dies könnte dem Klub den Weg ebnen, Ereignisse hinter den Kulissen, Trainingseinheiten und spezielle Fan-Inhalte über Pixel-Geräte aufzunehmen.

Google hat zuvor eine ähnliche Partnerschaft mit der französischen Nationalmannschaft aufgebaut. Bei diesem Projekt wurden Pixel-Smartphones dem Social-Media-Team zur Verfügung gestellt, um wichtige Momente auf dem Platz und hinter den Kulissen festzuhalten.

Daher könnten auch in der Partnerschaft mit PSG Kamerafunktionen, KI-gestützte Bildbearbeitung und schnelle mobile Inhalte zu den Hauptschwerpunkten gehören.

Eine spezielle Google-Zone entsteht im Prinzenpark

Im Rahmen der Partnerschaft ist auch die Einrichtung einer speziellen Google-Zone im Heimstadion von PSG, dem Prinzenpark, geplant.

In diesem Bereich könnten den Fans folgende Möglichkeiten geboten werden:

Pixel-Smartphones auszuprobieren;

die Möglichkeiten von Gemini kennenzulernen;

an interaktiven Fussballerlebnissen teilzunehmen;

spezielle Foto- und Videoinhalte zu erstellen.

Das Eröffnungsdatum der Sonderzone und die genauen Dienstleistungen darin wurden noch nicht bekannt gegeben.

Warum hat sich Google ausgerechnet für PSG entschieden?

PSG agiert nicht nur als Fussballklub, sondern als globale Marke, die Sport, Mode, Musik und moderne Kultur verbindet. Für Google bietet die Partnerschaft mit einem solchen Klub die Möglichkeit, Pixel- und Gemini-Produkte einem grossen internationalen Publikum zu präsentieren.

Für PSG bietet der Deal mit Google drei entscheidende Vorteile:

Richtung Chance für den Klub Künstliche Intelligenz Neue digitale Formate für Fans Smartphonetechnologie Schnelle und hochwertige mobile Inhalte Stadionerlebnis Interaktive Dienste und neue Aktivitäten Globales Marketing Neues Publikum und Partnerschaftseinnahmen

Insofern ähnelt die Vereinbarung eher einer breiten technologischen Partnerschaft als einem klassischen Sponsoring.

Google baut seinen Einfluss im Fussball aus

Google hat seine fussballbezogenen Partnerschaften in letzter Zeit aktiv ausgebaut. Vor der Weltmeisterschaft 2026 kündigte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit den Nationalmannschaften Frankreichs und Argentiniens an und plant, die Funktionen von Search, Gemini und Pixel für Fussballfans zu bündeln.

Auch in der Vereinbarung mit dem französischen Fussballverband erhielt Gemini den Status des offiziellen KI-Assistenten und Pixel wurde zum offiziellen Smartphone der Nationalmannschaft.

Der neue Deal mit PSG zeigt Googles Strategie, seine Technologien nach den Nationalmannschaften nun auch im Klubbfussball breit zu präsentieren.

PSG startet als zweifacher Europameister in eine neue Phase

Der Pariser Klub beginnt die Partnerschaft in einer der erfolgreichsten Phasen seiner Geschichte. PSG besiegte Inter im Champions-League-Finale 2024/25 mit 5:0 und verteidigte in der darauffolgenden Saison seinen Europameistertitel durch einen Sieg im Elfmeterschiessen gegen Arsenal.

Damit wurde der Pariser Klub nach Real Madrid das zweite Team in der Ära der Champions League, das den Titel zweimal in Folge gewinnen konnte.

Diese Prestige auf dem Platz erhöht auch den kommerziellen Wert der Vereinbarung mit Google: Das Technologieunternehmen arbeitet mit dem amtierenden zweifachen Europameister zusammen.

Was ändert sich durch diese Partnerschaft für die Fans?

Bislang wurden der finanzielle Wert des Vertrags und die genauen von Gemini angetriebenen Produkte nicht offengelegt. Daher ist es zu früh, endgültige Schlüsse darüber zu ziehen, wie künstliche Intelligenz im Klub eingesetzt wird.

Die Ausrichtung der Vereinbarung ist jedoch klar: PSG-Fans sollen das Spiel nicht nur im Stadion oder per Übertragung verfolgen, sondern durch KI, Smartphones und interaktive digitale Dienste eine engere Verbindung zum Klub aufbauen.

Während dies für Google eine Chance ist, in das Fussballpublikum einzusteigen, ist es für PSG der nächste Schritt auf dem Weg von einem gewöhnlichen Sportklub zu einer globalen Technologie- und Medienmarke.

Welche Aufgabe sollte Gemini Ihrer Meinung nach zuerst in einem Fussballklub erfüllen – Fan-Kommunikation oder Spielanalyse? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!