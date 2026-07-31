«Реал» Моуринью қарши бўлсада Гонсало Гарсияни сотди: трансфер тафсилотлари

·61·Спорт
«Реал» Моуринью қарши бўлсада Гонсало Гарсияни сотди: трансфер тафсилотлари
Қисқача

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббий Жозе Моуриньюнинг қаршилигига қарамай, ҳужумчи Гонсало Гарсияни Англиянинг «Фулҳем» клубига сотиш бўйича келишувга еришди. КОПЕ хабарига кўра, 22 ёшли испаниялик ҳужумчи мунтазам ўйин амалиётига ега бўлишни истагани сабабли клуб раҳбарияти мураббийнинг истагини инобатга олмади. Ендиликда Гарсия «Фулҳем»да илгари «Реал Мадрид» ва «Реал Мадрид Кастиля»да бирга ишлаган Альваро Арбелоа қўл остида тўп суради.

Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчи Гонсало Гарсияни Англиянинг «Фулҳэм» клубига сотиш бўйича келишувга эришди. Диққатга сазовор жиҳати, бу трансфер жамоа бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг қатъий қаршилигига қарамай амалга ошган. Бу ҳақда COPE хабар тарқатмоқда.

Клуб раҳбарияти Моуриньюни ортда қолдирди

COPE манбасига кўра, «қаймоқранглилар» устози Жозе Моуринью 22 ёшли испаниялик ҳужумчини охиригача таркибда сақлаб қолишни ва унга имконият беришни истаган. Бироқ «Реал Мадрид» раҳбарияти футболчининг мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш истагини инобатга олиб, уни сотиш вариантини танлашга қарор қилди. Клуб раҳбарияти ҳужумчига хайрихоҳлик кўрсатиб, унинг келажаги борасидаги қарорини қўллаб-қувватлади ва мураббийнинг истагини ортда қолдирди.

«Фулҳэм»да таниш қиёфа ва тезкор мослашув кутилмоқда

Гонсало Гарсия инглиз клуби сафига қўшилишга қарор қилди. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири шундаки, «Фулҳэм»да у илгари «Реал Мадрид» ва «Реал Мадрид Кастиля»да бирга ишлаган Альваро Арбелоа қўл остида ўйнайди. Уларнинг аввалги муваффақиятли ҳамкорлиги Гарсиянинг инглиз футболига тезроқ мослашишига ёрдам бериши кутилмоқда. Футболчи мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш орқали ўз салоҳиятини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.

«Реал Мадрид» Гарсиянинг ўрнига тезкор қарор қабул қилди

«Реал Мадрид» Гарсиянинг кетишидан сўнг ҳужум чизиғини кучайтириш борасида тезкор чоралар кўрди. Маълумот учун, Мадрид клуби аллақачон «Леванте»дан истиқболли ҳужумчи Карлос Эспини сотиб олган бўлиб, ҳужум чизиғини мустаҳкамлаш ишларини амалга ошириб бўлди. Клуб раҳбарияти трансфер бозоридаги фаол ҳаракатлари орқали жамоанинг ҳужум салоҳиятини сақлаб қолиш ва ривожлантириш истагини намойиш этди.

Глобал футбол майдонидаги энг қизиқ мавзулардан бири

Ушбу трансфер жаҳон футболидаги энг қизиқ мавзулардан бирига айланди. Икки гигант клуб — «Реал Мадрид» ва «Фулҳэм» ўртасидаги бу келишув ва ундаги Моуринью омили кўпчилик футбол ишқибозларининг эътиборини тортмоқда. Гарсиянинг Англиядаги фаолияти ва у ердаги муваффақиятлари футбол дунёсидаги муҳокамаларни янада кенгайтириши кутилмоқда.

Ушбу шов-шувли трансфер ҳақидаги мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Бутун дунё «Реал» ва Моуринью ўртасидаги бу қарама-қаршилик ҳақида билиши керак.Сизнингча, Гонсало Гарсия «Фулҳэм» таркибида муваффақиятга эриша оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда