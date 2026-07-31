«Реал» Моуринью қарши бўлсада Гонсало Гарсияни сотди: трансфер тафсилотлари
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббий Жозе Моуриньюнинг қаршилигига қарамай, ҳужумчи Гонсало Гарсияни Англиянинг «Фулҳем» клубига сотиш бўйича келишувга еришди. КОПЕ хабарига кўра, 22 ёшли испаниялик ҳужумчи мунтазам ўйин амалиётига ега бўлишни истагани сабабли клуб раҳбарияти мураббийнинг истагини инобатга олмади. Ендиликда Гарсия «Фулҳем»да илгари «Реал Мадрид» ва «Реал Мадрид Кастиля»да бирга ишлаган Альваро Арбелоа қўл остида тўп суради.
Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчи Гонсало Гарсияни Англиянинг «Фулҳэм» клубига сотиш бўйича келишувга эришди. Диққатга сазовор жиҳати, бу трансфер жамоа бош мураббийи Жозе Моуриньюнинг қатъий қаршилигига қарамай амалга ошган. Бу ҳақда COPE хабар тарқатмоқда.
Клуб раҳбарияти Моуриньюни ортда қолдирди
COPE манбасига кўра, «қаймоқранглилар» устози Жозе Моуринью 22 ёшли испаниялик ҳужумчини охиригача таркибда сақлаб қолишни ва унга имконият беришни истаган. Бироқ «Реал Мадрид» раҳбарияти футболчининг мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш истагини инобатга олиб, уни сотиш вариантини танлашга қарор қилди. Клуб раҳбарияти ҳужумчига хайрихоҳлик кўрсатиб, унинг келажаги борасидаги қарорини қўллаб-қувватлади ва мураббийнинг истагини ортда қолдирди.
«Фулҳэм»да таниш қиёфа ва тезкор мослашув кутилмоқда
Гонсало Гарсия инглиз клуби сафига қўшилишга қарор қилди. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири шундаки, «Фулҳэм»да у илгари «Реал Мадрид» ва «Реал Мадрид Кастиля»да бирга ишлаган Альваро Арбелоа қўл остида ўйнайди. Уларнинг аввалги муваффақиятли ҳамкорлиги Гарсиянинг инглиз футболига тезроқ мослашишига ёрдам бериши кутилмоқда. Футболчи мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш орқали ўз салоҳиятини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.
«Реал Мадрид» Гарсиянинг ўрнига тезкор қарор қабул қилди
«Реал Мадрид» Гарсиянинг кетишидан сўнг ҳужум чизиғини кучайтириш борасида тезкор чоралар кўрди. Маълумот учун, Мадрид клуби аллақачон «Леванте»дан истиқболли ҳужумчи Карлос Эспини сотиб олган бўлиб, ҳужум чизиғини мустаҳкамлаш ишларини амалга ошириб бўлди. Клуб раҳбарияти трансфер бозоридаги фаол ҳаракатлари орқали жамоанинг ҳужум салоҳиятини сақлаб қолиш ва ривожлантириш истагини намойиш этди.
Глобал футбол майдонидаги энг қизиқ мавзулардан бири
Ушбу трансфер жаҳон футболидаги энг қизиқ мавзулардан бирига айланди. Икки гигант клуб — «Реал Мадрид» ва «Фулҳэм» ўртасидаги бу келишув ва ундаги Моуринью омили кўпчилик футбол ишқибозларининг эътиборини тортмоқда. Гарсиянинг Англиядаги фаолияти ва у ердаги муваффақиятлари футбол дунёсидаги муҳокамаларни янада кенгайтириши кутилмоқда.
Ушбу шов-шувли трансфер ҳақидаги мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Бутун дунё «Реал» ва Моуринью ўртасидаги бу қарама-қаршилик ҳақида билиши керак.Сизнингча, Гонсало Гарсия «Фулҳэм» таркибида муваффақиятга эриша оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…