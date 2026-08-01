Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафидаги илк учрашувида ишончли ҳаракат қилиб, Флашскоре портали томонидан 7,2 баллга лойиқ кўрилди ва жамоанинг енг яхши футболчилари қаторига кирди. Ўзбекистонлик ҳимоячи учрашувни тўлиқ ўтказиб, ҳимоянинг икки ўрнида синовдан ўтди ва ҳатто ғалаба голини уришга ҳам яқин келди. Пеналтилар сериясидаги омадсизлик унинг асосий вақтдаги барқарор ҳамда ижобий ўйинига жиддий таъсир кўрсатмади.
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»нинг Энцо Мареска бошчилигидаги илк учрашувида ишончли ҳаракат қилиб, статистик баҳолашда жамоанинг энг яхши футболчилари қаторига кирди. Flashscore портали ўзбекистонлик ҳимоячининг «Интер»га қарши ўйинини 7,2 балл билан баҳолади.
Ҳусанов учрашувни тўлиқ ўтказди, ҳимоянинг икки ўрнида синовдан ўтди ва ҳатто ғалаба голини уришга яқин келди. Пенальтилар баҳсидаги омадсизлик эса унинг асосий вақтдаги барқарор ўйинига жиддий таъсир қилмади.
Ҳусанов «Сити»нинг энг яхшилари қаторига кирди
Футболчиларнинг майдондаги ҳаракатларини статистик кўрсаткичлар асосида баҳолайдиган Flashscore портали Абдуқодир Ҳусановга 7,2 балл қўйди.
Бу натижа билан ўзбекистонлик футболчи бразилиялик қанот ҳужумчиси Савио билан бирга «Манчестер Сити» таркибида бешинчи энг юқори баҳони қайд этди.
Манчестерликлар сафидаги энг юқори баҳолар қуйидагича тақсимланди:
Футболчи
Баҳо
Антуан Семеньо
8,0
Дивин Мубама
7,5
Нико Гонсалес
7,5
Витор Рейс
7,5
7,2
Савио
7,2
Ўртоқлик учрашувларидаги статистик баҳо расмий мураббийлар хулосаси ҳисобланмайди. Бироқ у футболчининг яккакурашлари, узатмалари, ҳимоядаги ҳаракатлари ва ўйиндаги умумий фаоллигини рақамлар орқали баҳолаш имконини беради.
Шу жиҳатдан Ҳусановнинг жамоадаги энг яхши беш натижадан бирини қайд этиши Маресканинг илк синовида муносиб таассурот қолдирганини кўрсатади.
90 дақиқа ва икки хил вазифа
Абдуқодир Ҳусанов учрашувни бошланғич таркибда бошлади ва якуний ҳуштакка қадар майдонда қолди. «Манчестер Сити» сафида ундан ташқари фақат дарвозабон Жанлуижи Доннарумма ва Рико Льюис тўлиқ ўйнади. Учрашув баённомаларида Ҳусановнинг асосий таркибда майдонга тушгани ва алмаштирилмагани қайд этилган.
Биринчи бўлимда у Йошко Гвардиол билан бирга марказий ҳимояда ҳаракат қилди. Танаффусдан кейин таркибдаги кўплаб ўзгаришлар ортидан Ҳусанов ўнг қанот ҳимоясига ўтказилди.
Бу қарор ўзбекистонлик футболчининг бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани бажара олишини синашга қаратилган эди:
рақибнинг тезкор қанот ҳужумчиларини тўхтатиш;
жамоа тўпга эгалик қилганда ҳужумни орқа чизиқдан бошлаш;
Рико Льюис олдинга чиққан пайтда бўш қолган ҳудудни ёпиш;
вазиятга қараб марказий ҳимояга қайтиш.
Мавсумолди ўйинида Ҳусановнинг 90 дақиқа давомида икки хил ўринда ҳаракат қилиши Мареска унинг жисмоний ҳолати ва тактик мослашувчанлигини жиддий синовдан ўтказганини англатади.
Ҳусанов ғалаба голини уриши мумкин эди
Ўзбекистонлик ҳимоячи фақат ўз жарима майдони атрофида ҳаракат қилиш билан чекланиб қолмади. У қулай вазиятларда олдинга чиқиб, жамоанинг ҳужумларига ҳам қўшилди.
Иккинчи бўлимда Ҳусанов «Интер» дарвозаси олдида энг хавфли вазиятлардан бирида иштирок этди. Қайтарилган тўп унинг олдига тушгач, ҳимоячи ноқулай ҳолатда бир уринишда зарба йўллади. Тўп дарвоза томон кетаётганида рақиб ҳимоячиси уни чизиқ яқинидан қайтариб қолди.
Бу вазият Ҳусановнинг ғалаба голи муаллифига айланиши мумкин бўлганини кўрсатди. Шунингдек, у Мареска тизимида ҳимоячиларга фақат орқа чизиқда қолиш эмас, қулай фурсатда ҳужумга қўшилиш ҳам топширилишини намоён этди.
Учрашув охирида ўзбекистонлик футболчи қоидабузарлик учун сариқ карточка олди. Айрим баённомаларда огоҳлантириш 82-дақиқада, бошқаларида эса 83-дақиқада кўрсатилган.
Семеньо нега энг юқори баҳо олди?
Flashscore Антуан Семеньони 8,0 балл билан «Манчестер Сити»нинг энг яхши футболчиси деб баҳолади.
Ганалик ҳужумчи биринчи бўлимда чап қанотда жуда фаол ҳаракат қилди. У «Интер» ҳимоячиларига мунтазам босим ўтказиб, «Сити»нинг ягона голига ҳам бевосита ҳисса қўшди.
Учрашувнинг дастлабки чорагида Семеньо чап қанотдан рақибини ортда қолдириб, тўпни дарвоза олдига узатди. Дивин Мубама эса яқин масофадан зарба бериб, ҳисобни очди.
«Интер» орадан олти дақиқа ўтиб жавоб қайтарди. Федерико Димарконинг қанотдан оширган тўпини Бенжамен Павар дарвозага йўллаб, ҳисобни тенглаштирди. Биринчи гол турли баённомаларда 13 ёки 14-дақиқа, Паварнинг голи эса 19 ёки 20-дақиқа сифатида кўрсатилган.
Иккинчи бўлимда «Сити» устунлик қилди
Танаффусдан кейин Энцо Мареска таркибни кескин ўзгартирди. Нико Гонсалес, Витор Рейс, Райан Айт-Нури, Райан Макайду ва Макс Аллейн каби футболчилар майдонга тушди.
Янги кучлар «Манчестер Сити»нинг ўйинига тезлик ва ҳаракатчанлик қўшди. Манчестерликлар тўпни кўпроқ назорат қилиб, рақибни ўз жарима майдони томон чекинишга мажбур қилди.
Айниқса:
Савио ва Райан Макайдунинг қанотдаги ҳамкорлиги;
Нико Гонсалеснинг майдон марказидаги ҳаракатлари;
Айт-Нурининг ҳужумларга қўшилиши;
Витор Рейснинг олдинга чиқишлари хавфли кўринди.
Витор Рейс ва Райан Макайдунинг зарбалари дарвоза тўсинига тегди. «Интер» сўнгги дақиқаларда босим остида қолган бўлса-да, асосий вақтда ҳисобни сақлаб қолди.
Пенальтидаги хато умумий ўйинни сояда қолдирдими?
Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, ғолиб пенальтилар баҳсида аниқланди.
«Манчестер Сити» учун серия омадсиз кечди. Райан Айт-Нури биринчи зарбани аниқ амалга ошира олмади. Ҳусанов жамоасининг иккинчи футболчиси сифатида тўп қаршисига келди, аммо унинг зарбаси дарвоза устунига тегди.
Кейин Нико Гонсалеснинг пенальтисини «Интер» дарвозабони қайтарди. «Сити»дан фақат Клаудио Эчеверри зарбасини голга айлантирди. Италия клуби эса серияда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Пенальтидаги хато Ҳусанов учун ёқимсиз якун бўлди. Бироқ бундай вазиятда футболчининг 90 дақиқалик ўйинини фақат битта зарба билан баҳолаш тўғри бўлмайди.
У асосий вақтда:
жиддий хатога йўл қўймади;
икки хил ҳимоявий вазифани бажарди;
жамоанинг тўп билан чиқишига ёрдам берди;
ҳужумларга қўшилди;
гол уришга яқин келди;
учрашувни тўлиқ ўтказди.
Flashscore’нинг 7,2 баллик баҳоси ҳам пенальтидаги омадсизликка қарамай, унинг умумий ҳаракатлари ижобий баҳоланганини кўрсатади.
Марескага Ҳусановнинг қайси жиҳати ёқиши мумкин?
Энцо Мареска тўп назоратига асосланган, футболчилар ўртасида тез-тез ўрин алмашишни талаб қиладиган услубни қўллайди. Бундай тизимда ҳимоячи фақат рақиб ҳужумчисини тўхтатиш билан чекланиб қолмайди.
Ундан:
тўп билан ишончли ҳаракат қилиш;
босим остида тўғри узатма бериш;
бир нечта ўринда ўйнай олиш;
жамоа ҳужум қилаётганда олдинга чиқиш;
тўп йўқотилганда тезда ўз ўрнига қайтиш талаб этилади.
Ҳусановнинг марказий ва ўнг қанот ҳимоясида тўлиқ ўйнаши уни Мареска учун фойдали футболчига айлантириши мумкин.
Айниқса, янги мавсумда ўнг қанот ҳимоячиси масаласи тўлиқ ҳал этилмаса, мураббий ўзбекистонлик футболчидан ушбу ўринда ҳам фойдаланиши эҳтимолдан холи эмас. Бу ҳозирча учрашувдаги тактик қарорлардан келиб чиққан таҳлилий хулосадир.
Ҳусановнинг асосий ютуғи нима бўлди?
«Манчестер Сити»нинг Мареска давридаги дастлабки ўйини пенальтилардаги мағлубият билан якунланди. Аммо Абдуқодир Ҳусанов учун ушбу баҳс муҳим ижобий ишораларни ҳам берди.
У 90 дақиқа ҳаракат қилди, янги мураббийнинг турли тактик вазифаларини бажарди ва статистик баҳолашда жамоанинг энг яхши футболчилари қаторига кирди.
Пенальтидаги хато тез унутилиши мумкин. Мураббийлар штаби учун эса футболчининг ўйин давомидаги ишончлилиги, тактик интизоми ва бир нечта ўринда ҳаракат қила олиши муҳимроқ бўлади.
Энди асосий савол шу: Ҳусанов кейинги учрашувларда ҳам Маресканинг ишончини қозониб, «Манчестер Сити» бошланғич таркибидаги ўрнини мустаҳкамлай оладими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…