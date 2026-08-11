Harry Maguire schwört Manchester United auf die neue Saison ein

Harry Maguire, der Innenverteidiger von Manchester United, betonte, dass die Mannschaft den positiven Trend unter Cheftrainer Michael Carrick auch in der neuen Saison fortsetzen müsse. Nach Ansicht des erfahrenen Abwehrspielers hat das Team alle Möglichkeiten, den nächsten Schritt zu machen. Ein erfolgreicher Start in die Saison sei entscheidend, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Goal.com berichtet .

Michael Carrick wurde im Mai dieses Jahres nach dem Ende der Saison 2025/26 offiziell zum festen Cheftrainer von Manchester United ernannt. Seit er die Mannschaft im Januar übernommen hat, feierten die Red Devils mit zwölf Siegen mehr Premier-League-Erfolge als jeder andere Konkurrent und erzielten mit 33 Treffern zudem die meisten Tore.

Neue taktische Ideen und Saisonvorbereitung

Nach Angaben der offiziellen Vereinsmedien äußerte sich Harry Maguire zu den Leistungen der Mannschaft in den Testspielen der Saisonvorbereitung. Im Rahmen ihres Trainingslagers besiegte Manchester United Rosenborg und Atlético Madrid und spielte gegen den Europameister Paris Saint-Germain unentschieden.

Der 33-jährige Verteidiger betonte, dass die seit Carricks Amtsantritt gesammelten Punkte der wichtigste Maßstab für die Mannschaft sein sollten: "Wenn wir diesen Rhythmus beibehalten können, wäre das großartig. Seit seiner Ankunft haben wir die meisten Premier-League-Punkte gesammelt, und das wird auch diesmal unser Ziel sein."

Maguire ergänzte, dass während der Saisonvorbereitung an neuen taktischen Ansätzen gearbeitet werde: "Wir werden neue Ideen und neue Spielweisen haben. Es wird verschiedene taktische Varianten geben, die der Trainer von uns sehen möchte. In vielen Spielen haben wir gut gespielt, hätten aber noch besser auftreten können. Als Fußballer verstehen wir das."

Körperliche Verfassung und individuelle Vorbereitung

Dass Thomas Tuchel Harry Maguire nicht in Englands Kader für die Sommer-Weltmeisterschaft berief, ermöglichte dem Verteidiger eine vollständige Saisonvorbereitung. Der Innenverteidiger, der seit dem Winter unter Carrick konstant starke Leistungen zeigt, gewann mit 44 Erfolgen mehr Zweikämpfe als jeder seiner Mitspieler in der Premier League.

Maguire räumte ein, dass sich seine körperliche Verfassung jede Woche verbessere, und bewertete die Rückkehr der Spieler von ihren Nationalmannschaften positiv. Seinen Worten zufolge sind 60-minütige Einsätze ein wichtiger Schritt, um sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen und seine optimale körperliche Form zu erreichen.