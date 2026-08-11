Der spanische Klub Real Madrid hat am Montag nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,4, das Kolumbien erschütterte, eine offizielle Solidaritätserklärung für die Bevölkerung des Landes veröffentlicht. Wie Goal.com berichtete, sprach der Königliche, eines der renommiertesten Teams Europas, den Familien der Opfer sein tiefstes Beileid aus und bekundete allen Kolumbianern in dieser schweren Zeit seine moralische Unterstützung. Goal.com berichtet berichtet.

Die gewaltige Naturkatastrophe, die sich am frühen Montagmorgen ereignete, verursachte schwere Schäden an der Infrastruktur in mehreren wichtigen Regionen des Landes, darunter in den Städten Manizales, Cali und Pereira. Nach dieser Tragödie handelten die Verantwortlichen von Real Madrid und der Vorstand umgehend, beteten für die Sicherheit der Opfer der Katastrophe in Südamerika und sprachen ihr tiefes Mitgefühl aus.

In einer über die offiziellen Medienkanäle des Klubs veröffentlichten Erklärung hieß es: „Real Madrid, sein Präsident und sein Vorstand sprechen den Familien der Todesopfer sowie dem gesamten kolumbianischen Volk ihr Beileid angesichts des Erdbebens aus, das dieses geliebte Land in den vergangenen Stunden erschüttert hat.“

„Im Namen von Real Madrid bekunden wir unsere Solidarität und senden allen Betroffenen unsere Liebe, verbunden mit den Wünschen für eine schnelle Genesung“, hieß es in der Erklärung des Klubs. Diese internationale Unterstützung war für die kolumbianische Gesellschaft inmitten der Tragödie eine wichtige moralische Ermutigung.

Veränderungen im Sport und verlegte Spiele

Der nationale Notstand in Kolumbien legte neben zahlreichen anderen Bereichen des Landes auch die Sportindustrie lahm. Insbesondere Dimayor , der kolumbianische Fußballverband, sah sich gezwungen, alle Spiele der nationalen Wettbewerbe um 24 Stunden zu verschieben, um den Rettungseinsätzen Priorität einzuräumen und den Zustand der Stadien in den vom Unglück betroffenen Gebieten zu beurteilen.

Die verlegten Spiele der nationalen Wettbewerbe sollen schrittweise für Dienstag und Mittwoch neu angesetzt werden. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bleibt jedoch unmittelbar von strengen Sicherheitsüberprüfungen der Stadioninfrastruktur sowie der Wiederherstellung notwendiger Verkehrsverbindungen abhängig.

Dimayor arbeitet derzeit gemeinsam mit seinen 36 Mitgliedsklubs weiterhin eng mit den nationalen Notfalldiensten zusammen. Die Verantwortlichen wollen erst nach Abschluss aller Überprüfungen eine endgültige Entscheidung über den langfristigen Spielplan treffen.