Phil Foden Verlängert Vertrag Bei Manchester City

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Phil Foden Verlängert Vertrag Bei Manchester City

Der englische Mittelfeldspieler Phil Foden hat bei Manchester City einen neuen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Die Vereinbarung enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung um weitere zwölf Monate und zeigt deutlich das große Vertrauen des Klubs in seinen Eigengewächs sowie dessen Zukunftsperspektive. Dies berichtete Goal.com berichtet.

In einem exklusiven Interview mit Goal.com kommentierte der renommierte ehemalige Fußballer Colin Hendry diesen Schritt der Verantwortlichen von Manchester City. Er betonte, dass der Klub sein wertvolles Asset vor finanziellen Risiken und Gefahren auf dem Transfermarkt schütze. Seiner Ansicht nach waren die vergangenen zwei Spielzeiten für den Spieler zwar nicht besonders erfolgreich, doch der neue Vertrag werde dazu beitragen, seinen Transferwert auf hohem Niveau zu halten.

Perspektiven unter dem neuen Trainer

Seit seinem Durchbruch aus der Manchester-City-Akademie hat Phil Foden 369 Spiele für den Klub bestritten und in seiner Karriere sechsmal die englische Premier League gewonnen. Zu seiner beeindruckenden Trophäensammlung gehören außerdem der FA Cup, der League Cup und die Champions League.

Der inzwischen 26-jährige Mittelfeldspieler besitzt die Fähigkeit, den Verlauf eines Spiels völlig zu verändern, wenn er sein maximales Leistungsniveau erreicht. Aufgrund seiner schwächeren Form in den vergangenen zwei Spielzeiten wurde er jedoch nicht für Englands Kader bei der Weltmeisterschaft 2026 nominiert.

Ziele für die Zukunft und Veränderungen im Team

Der Abschied von Pep Guardiola und die Ernennung seines ehemaligen Assistenten Enzo Maresca zum Cheftrainer schlagen für Foden ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Der Spieler selbst begrüßte diese Veränderungen positiv und erklärte, dass er seine zentrale Rolle im Team zurückerobern wolle.

Colin Hendry betonte, dass der Konkurrenzkampf um die Plätze im Mittelfeld und um die Zehnerposition in der englischen Nationalmannschaft äußerst groß sei. Dazu trügen auch Talente wie Cole Palmer bei. Dennoch ist der Experte überzeugt, dass Phil Foden sein Potenzial wieder vollständig entfalten und sich zu einem echten Weltklassespieler entwickeln kann.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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