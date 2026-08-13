Xiaomi Bereitet Neues Smartphone Mit Faltbarem Display Vor

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Xiaomi Bereitet Neues Smartphone Mit Faltbarem Display Vor

Während sich das Segment der Geräte mit faltbaren Displays auf dem Weltmarkt rasant entwickelt, arbeitet Xiaomi an einem innovativen Gadget neuen Typs. Im Internet sind die ersten Bilder der Vorderseite des ersten großformatigen faltbaren Smartphones der Marke aufgetaucht. Das Gerät ist besonders interessant, weil es als Konkurrenz zu den Produkten der Marktführer Huawei und Samsung entwickelt wird. Ixbt.com berichtet .

Neues Format und wichtigste technische Merkmale

Laut ixbt.com wird das neue Xiaomi-Smartphone einen Formfaktor ähnlich den Tablet-Foldables von Huawei und Samsung besitzen. Ersten Angaben zufolge wird das interne Display mit einem Seitenverhältnis von etwa 4:3 gefertigt. Experten betonen, dass dieses Verhältnis beim Arbeiten mit Texten, Surfen im Internet und Konsumieren von Multimedia-Inhalten besonders praktisch ist.

Auf den veröffentlichten Bildern ist zu erkennen, dass die Diagonale des Displays im aufgeklappten Zustand etwa 7,6 Zoll beträgt. Damit erreicht das Gerät die Größe eines kompakten Tablets. Außerdem ist in der oberen rechten Ecke des internen Displays ein spezieller Ausschnitt für die Frontkamera zu sehen.

Unterschiede Zu Den Wettbewerbern

Beim Design haben Xiaomi-Ingenieure eigene Lösungen umgesetzt. Obwohl die Ecken des Geräts einer Lösung von Huawei, dem wichtigsten Konkurrenten, ähneln, hat sich Xiaomi für deutlich stärker abgerundete Displayecken entschieden. Auf den Screenshots ist klar zu erkennen, dass die Radien der abgerundeten Ecken wesentlich größer sind.

Derzeit hält Xiaomi die offiziellen technischen Daten sowie den Marktstarttermin dieses vielversprechenden Smartphones geheim. Dennoch haben die durchgesickerten Informationen in der Technologiewelt bereits großes Interesse geweckt und zeigen, dass der Markt für Smartphones mit faltbarem Display künftig noch umkämpfter werden dürfte.

XiaomiFalt-SmartphoneGadgetsHuaweiSamsung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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