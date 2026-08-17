Juventus Gibt Transfer Von Emiliano Martínez Auf

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Juventus Gibt Transfer Von Emiliano Martínez Auf

Der italienische Klub Juventus hat die Verhandlungen über eine Verpflichtung von Aston-Villa-Torhüter Emiliano Martínez offiziell beendet. Nachdem sich die Parteien nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten, mussten die Turiner den Transfer vollständig aufgeben und haben vor dem Ende des Transferfensters mit der Suche nach Alternativen begonnen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Der bekannte Sportjournalist Fabrizio Romano bestätigte auf seiner Social-Media-Seite, dass der Wechsel des argentinischen Weltmeisters nach Italien geplatzt ist. Seinen Angaben zufolge verliefen die letzten Verhandlungen zwischen Juventus und den Vertretern des Spielers ergebnislos, und der Transfer wurde offiziell beendet.

Nach Angaben aus Vereinskreisen waren die finanziellen Forderungen von Aston Villa der Grund für das Scheitern des Transfers. Der englische Klub verlangte für seinen Torhüter strikt 8,5 Millionen Pfund, was das Budget des Serie-A-Riesen belastete. Daraufhin beschlossen die Turiner, die Verhandlungen endgültig abzubrechen.

Veränderungen bei Aston Villa

Das Scheitern der Verhandlungen bedeutet, dass Emiliano Martínez vorerst bei Aston Villa bleibt. Der Platz des erfahrenen Torhüters in der Startelf ist nun jedoch ernsthaft gefährdet, da der englische Klub auf dem Transfermarkt aktiv war und einen neuen Torhüter verpflichtet hat.

Aston Villa machte den Transfer von Parma-Torhüter Zion Suzuki, der bei Paris Saint-Germain auf der Wunschliste stand, in letzter Minute perfekt. Der Klub erklärte sich bereit, 30 Millionen Euro für den talentierten japanischen Torhüter zu zahlen; inklusive Boni kann die Summe auf 35 Millionen Euro steigen. Suzuki, der bei der Weltmeisterschaft überzeugte, soll um einen Stammplatz kämpfen.

Juventus' Neues Ziel

Nach dem Scheitern des Martínez-Transfers nahm Juventus umgehend Tottenham-Torhüter Guglielmo Vicario ins Visier. Laut Fabrizio Romano führt der Klub aus Turin derzeit intensive Verhandlungen über eine Leihe mit Kaufverpflichtung.

Der italienische Torhüter hatte seinen Platz in Tottenhams Startelf verloren. Nun bietet sich ihm eine hervorragende Gelegenheit, in die Serie A zurückzukehren und Spielpraxis zu sammeln. Der Transfer soll in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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