Der italienische Klub Roma und der portugiesische Verein Porto stehen kurz vor einer endgültigen Einigung über den Transfer des talentierten Mittelfeldspielers Rodrigo Mora. Wie Goal.com berichtet, haben die beiden Klubs mit dem Austausch aller erforderlichen Dokumente begonnen. Der 2007 geborene Fußballer war zu einem der wichtigsten Ziele des Hauptstadtklubs geworden, wie von Goal.com berichtet wird.

Obwohl es in den vergangenen Tagen einige Schwierigkeiten in den Verhandlungen gab, arbeiteten die Parteien in den letzten Stunden intensiv daran, den Transfer abzuschließen. Porto hatte zunächst 50 Millionen Euro für den Spieler gefordert. Die Transferpläne des Klubs und sein Bedarf an finanziellen Mitteln führten jedoch zu einer Änderung der Bedingungen.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Laut Corriere dello Sport änderte Roma seine Position auch nach der Ablehnung erster Angebote nicht, und eine endgültige Einigung wurde erzielt. Demnach beträgt die Ablösesumme 25 Millionen Euro und kann durch Boni auf 30 Millionen Euro steigen. Porto behält außerdem Anspruch auf 50 Prozent der Einnahmen aus einem künftigen Weiterverkauf.

Nach einem entscheidenden Telefonat zwischen dem Berater Jorge Mendes und Romas Sportdirektor Tony D’Amico erzielten die Parteien eine Einigung. Der Spieler selbst wartet auf grünes Licht für seine Reise nach Rom und wird in den kommenden Tagen in der italienischen Hauptstadt erwartet.

Rodrigo Moras Situation und Vertrag

Die Situation rund um Rodrigo Mora hatte sich in den vergangenen Wochen deutlich zugespitzt. Die Vertreter des Spielers kritisierten Portos Vereinsführung und Trainerstab offen, nachdem Mora am Samstag im Spiel gegen Rio Ave erneut auf der Bank geblieben war. Obwohl dies für Spannungen innerhalb der Mannschaft sorgte, verhinderte es den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen nicht.

Roma ist bereit, dem jungen Talent einen Fünfjahresvertrag anzubieten. Demnach soll der Spieler ein jährliches Nettogehalt von zwei Millionen Euro erhalten. Die Fans von Roma warten gespannt darauf, welchen Einfluss der Neuzugang auf die Leistungen der Mannschaft haben wird.